Chasov Yar rung chuyển, bom nhiệt áp gây thương vong nặng cho Ukraine

Nằm trên tuyến phòng thủ kênh đào Seversky Donets - Donbass ở tỉnh Donetsk của Ukraine, thành phố Chasov Yar với độ cao 150 mét so với mặt nước biển đã trở thành tâm điểm của chiến trường Ukraine gần đây. Theo chiến lược phòng thủ của Ukraine và được các cố vấn quân sự NATO ủng hộ, Chasov Yar có giá trị chiến lược sánh ngang với Bakhmut và Avdiivka. Do đó, sau khi Quân đội Ukraine bị đánh bại tại Avdiivka, họ bắt đầu tăng cường khả năng phòng thủ ở Chasov Yar. Theo tầm nhìn của các cố vấn quân sự NATO, Chasov Yar là vị trí của trung tâm chiến lược của tuyến phòng thủ Donetsk và chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào những mục tiêu còn lại ở Donetsk. Khi Bakhmut còn chưa bị quân Nga chiếm, thì Chasov Yar là trung tâm bảo đảm hậu cần cho thành phố này. Khi Bakhmut bị Nga tấn công dữ dội, các cố vấn quân sự NATO khuyên chỉ huy Quân đội Ukraine, rút lui về Chasov Yar để thiết lập tuyến phòng thủ mới, để tránh tổn thất thêm về quân số. Do vị trí Chasov Yar nằm trên trục đường giao thông lớn, nên Quân đội Ukraine ở đây có thể dễ dàng phối hợp hành động với các khu vực xung quanh, nhằm cầm chân quân Nga, để Ukraine tiếp tục củng cố các tuyến phòng thủ mới, không cho quân Nga tiến thêm về phía tây. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, cuộc tấn công của Nga vào Chasov Yar diễn ra vô cùng khốc liệt và Ukraine khó có thể cầm cự được lâu dài. Truyền thông phương Tây thậm chí còn đưa ra những thông tin bi quan, cho rằng một khi Ukraine không thể giữ được Chasov Yar, toàn bộ tuyến phòng thủ phía đông Ukraine sẽ bị Quân đội Nga đánh sập. Những tổn thất liên tiếp của Quân đội Ukraine tại làng Ivanivske và tiểu khu Canal, đã làm thay đổi kế hoạch phòng ngự của Ukraine tại Chasov Yar. Tình huống này buộc Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky ngày 8/4 đã ra lệnh rút quân từ mặt trận phía nam lên tiếp viện cho Chasov Yar, nhằm củng cố tuyến phòng thủ tại đây. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, Quân đội Nga đã phát động cuộc chiến hủy diệt trên mặt trận Chasov Yar, và mức độ tàn khốc của chiến trường này, có thể sánh ngang với trận Bakhmut. Hiện Quân đội Nga đang sử dụng không quân và pháo binh tấn công vào Chasov Yar với quy mô lớn. Dưới sự chỉ điểm của các UAV trinh sát bay liên tục, hầu như tất cả các trận địa phòng ngự của của Quân đội Ukraine ở Chasov Yar, đều biến thành đống đổ nát, Quân đội Ukraine chỉ có thể tiếp tục thu hẹp tuyến phòng thủ và tập trung vào trung tâm thành phố. Dù hỏa lực của quân Nga rất ác liệt, nhưng quân Ukraine vẫn kiên cường bám trụ. Khi Quân đội Ukraine rút về khu vực Kalinina, họ vẫn sử dụng UAV tự sát để tiến hành phản công, đồng thời để ngăn bộ binh Nga xung phong. Hiện ở các phố Lesnaya và lối qua kênh Seversky Donets - Donbass, được Ukraine bố trí rất nhiều mìn. Do việc bố trí các bãi mìn dày đặc của Ukraine, nên tốc độ tiến quân của các đơn vị xe bọc thép Nga đã chậm lại. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã ngay lập tức sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21, bắn trùm lên khu vực bãi mìn; sau đó đưa lực lượng công binh rà phá mìn còn sót lại. Nhưng dù sao các bãi mìn đã giúp quân Ukraine có thời gian rút lui, và họ đã rút về rìa thành phố, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng và nhà dân làm công sự ẩn nấp và chiến đấu. Để đối phó với các cuộc tấn công bằng bom và pháo của Nga, Ukraine bắt đầu xây dựng một số lượng lớn hệ thống hầm ngầm. Bom phá của Nga rất uy lực trên mặt đất, nhưng không mấy hiệu quả khi tấn công với những hầm ngầm ẩn sâu dưới lòng đất của Ukraine. Sau khi thoát khỏi đợt tấn công bằng bom phá, quân Ukraine bất ngờ xuất hiện từ dưới mặt đất, để chiến đấu với quân Nga. Đồng thời, Quân đội Ukraine cũng vẫn còn kiểm soát một số tòa nhà cao tầng ở phía nam tiểu khu kênh đào, vì những tòa nhà bê tông này không dễ bị đánh sập hoàn toàn, nên quân Ukraine vẫn có thể dựa vào những vật cản này để tiếp tục chống trả quân Nga tấn công. Trong chiến dịch tấn công Bakhmut, quân Nga chỉ có hỏa lực pháo binh, giờ đây họ có lực lượng không quân chiến thuật chi viện liên tục và chính xác. Mục đích của quân Nga tại Chasov Yar, là không chỉ chiếm thành phố này, mà còn tiêu hao quân Ukraine ở mức độ lớn nhất có thể. Thứ mà Quân đội Nga không thiếu nhất là vũ khí và đạn dược. Trước tình huống quân Ukraine vẫn còn có thể dựa vào công sự phòng thủ vững chắc để chống cự, quân Nga đã dùng loại vũ khí hủy diệt, đó chính là bom nhiệt áp hạng nặng. Hoạt động của bom nhiệt áp bắt đầu bằng một vụ nổ từ lượng thuốc nổ nhỏ gọi là nổ sơ cấp, với mục đích phát tán đám mây nhiên liệu trong không khí, tạo thành đám mây khí dung. Đám mây này sau đó sẽ nhanh chóng bốc cháy, và được kích hoạt bởi vụ nổ thứ cấp, tạo ra một làn sóng nổ kéo dài, lâu hơn vụ nổ từ thuốc nổ thông thường. Tác động của vụ nổ bom nhiệt áp lên mục tiêu là vô cùng khủng khiếp, khi có khả năng gây sát thương lớn cho cả sinh lực và cấu trúc vật chất. Sau đó, chân không được tạo ra sẽ làm tăng thêm thiệt hại, bằng cách buộc các công trình như tòa nhà sụp đổ, dẫn đến vụ nổ lan rộng ra bên ngoài và áp suất giảm nhanh sau đó. Hơn nữa, sức nóng khủng khiếp từ vụ nổ càng làm tăng thêm sức mạnh hủy diệt của bom nhiệt áp, khi vụ nổ không chỉ gây bỏng nặng mà còn gây cháy nổ. Ngoài ra, tính chất rút cạn kiệt oxy của vụ nổ, có thể dẫn đến ngạt thở cho những người còn sống sót sau vụ nổ ban đầu. Khi Quân đội Nga vào dọn dẹp chiến trường, họ phát hiện ra rằng, không một người lính Ukraine nào có thể sống sót trong bán kính 100 mét, tính từ điểm nổ của bom nhiệt áp. Điều này một lần nữa khẳng định sức mạnh khủng khiếp của loại bom, được ví là vũ khí “phi hạt nhân” này. Hiện tại mới chỉ là tuần đầu tiên chiến dịch Chasov Yar chính thức bắt đầu, Quân đội Nga đã áp dụng nhiều biện pháp thẳng tay, dường như là nhằm nhanh chóng đạt được mục tiêu chiếm Chasof Yar; cùng với đó làm suy sụp tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine. Tiếp đó chuẩn bị cho mặt trận Kharkov tiếp theo. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, RIA Novosti, Ukrinform). Khoảnh khắc bom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích cứ điểm Ukraine. Nguồn: Telegram/Voin_Dv.

