Cận cảnh những xe tăng T-80BMV mới nhất Nga vừa cho nhập biên

Lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Nga, vừa nhận một loạt các xe tăng chủ lực T-80 phiên bản T-80BVM - phiên bản xe tăng được Nga quảng cáo là có mức độ hiện đại ngang với T-90M. Các xe tăng chủ lực T-80BMV được cho là sẽ cung cấp khả năng tác chiến hiệu quả hơn, cho các lực lượng tăng thiết giáp của Nga, hiện chủ yếu chỉ sử dụng T-72 và T-90A. Khác với các phiên bản xe tăng khác của Nga, xe tăng T-80BVM là phiên bản có rất ít kinh nghiệm thực chiến, mới chỉ được Moscow tiết lộ công khai từ năm 2017. Mặc dù dàn xe tăng T-80 của Nga từ lâu đã không được sử dụng với số lượng lớn, do chúng sở hữu động cơ tua-bin khí rất tốn kém trong bảo dưỡng, nhưng sự xuất hiện của T-80BVM, dường như đã thay đổi quan điểm của giới chức quân sự Nga. Dù vẫn sử dụng động cơ tua-bin khí, tuy nhiên chỉ tính riêng trong năm 2018, đã có 31 xe tăng T-80BVM được nâng cấp từ phiên bản T-80BV, tuy nhiên những chiếc T-80 đầu tiên, lại bị thiếu đi nhiều tính năng so với phiên bản được Nga quảng cáo trước đó. Tính tới năm 2020, Nga đã đưa ít nhất 80 xe tăng chủ lực T-80BVM vào biên chế lực lượng. Những chiếc T-80BVM ra đời ở các lô sau này, đã được cải tiến một vài điểm nhỏ, trong đó có việc được trang bị thêm giáp phản ứng nổ Relikt. Việc được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt sẽ giúp các xe tăng T-80BVM có khả năng tự vệ trên chiến trường, ngang bằng với xe tăng T-90M và T-90MS, giúp giảm 50% khả năng xuyên của đạn chống tăng APFSDS so với giáp thông thường. Hỏa lực chính của T-80BVM vẫn là pháo nòng trơn cỡ 125mm, tuy nhiên đây là phiên bản 2A46M-4 đời mới hơn, có tầm bắn xa hơn khoảng 20% so với khẩu pháo chính trên xe tăng T-80BV. Theo công bố của Nga, xe tăng T-80BVM sẽ có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 3000 mét vào ban ngày, hoặc 2600 mét vào ban đêm. Ở khoảng cách 2000 mét, viên đạn pháo loại APFSDS của T-80BVM sẽ có khả năng xuyên qua 630mm thép cán đồng nhất. Hệ thống điều khiển hỏa lực trên xe tăng cũng đã được cải tiến, kèm theo đó là khả năng khai hỏa tên lửa 9M119M Refleks qua nòng, cho phép tăng tầm tiêu diệt mục tiêu lên tối đa 4000 mét. Do sử dụng động cơ tua-bin khí, nên xe tăng T-80BVM có khả năng hoạt động rất tốt, việc khởi động xe tăng ở môi trường -40 độ cũng đơn giản hơn rất nhiều, so với các loại động cơ diesel trên T-72 và T-90. Nhược điểm lớn nhất của động cơ tua-bin khí trên T-80BVM, đó là nó quá ngốn nhiên liệu, lên tới 750 lít cho mỗi 100 km. Mức độ ngốn nhiên liệu này của T-80BVM, thậm chí có thể sánh ngang với máy bay phản lực. Nguồn ảnh: MilitaryNews. Cận cảnh sức mạnh và khả năng cơ động của xe tăng T-80BVM mới hệ thống động cơ tua-bin uống xăng nhanh hơn máy bay phản lực. Nguồn: Magfa.



