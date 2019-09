Cận cảnh đội tàu khu trục hạm Hàn Quốc vừa ghé thăm Đà Nẵng

Đội tàu khu trục hạm của Hải quân Hàn Quốc với hơn 600 sĩ quan, thủy thủ đoàn dự kiến sẽ thăm chính thức Đà Nẵng trong 3 ngày từ hôm nay cho tới ngày 9/9. Nguồn ảnh: Viettimes. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ hành trình huấn luyện năm 2019 của lực lượng Hải quân Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 28/8 và Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên trong hải trình của tàu. Nguồn ảnh: Viettimes. Khu trục hạm ROKS Munmu The Great được Hàn Quốc đóng theo lớp Chungmugong Yi Sun-sin và được hạ thủy từ năm 2003. Khu trục hạm này có độ giãn nước tối đa chỉ 5520 tấn và được trang bị dàn vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Viettimes. Tàu được trang bị động cơ diesel cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 29 hải lý giờ tương đương với 54 km/h. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy bao gồm 300 người. Nguồn ảnh: Viettimes. Các tàu lớp Chungmugong Yi Sun-sin bắt đầu được đưa vào phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc từ năm 2003 và tới nay, tổng cộng phía Hàn Quốc đang vận hành 6 khu trục hạm loại này. Nguồn ảnh: Viettimes. Về trang bị vũ khí, tàu ROKS Munmu The Great được trang bị vũ khí chính bao gồm một khẩu hải pháo 5 inch tương đương 127mm với chiều dài nòng pháo dài gấp 62 lần đường kính nòng. Nguồn ảnh: Viettimes. Ngoài ra tàu còn được trang bị hệ thống pháo cao tốc Goalkeeper 30mm cùng với hệ thống pháo phản lực cao tốc RAM block 1 để phòng thủ tầm gần. Nguồn ảnh: Viettimes. Với nhiệm vụ chống hạm, khu trục hạm ROKS Munmu The Great được trang bị 8 tên lửa SSM-700K Haeseong chia làm hai dàn phóng mỗi dàn bốn trái. Nguồn ảnh: Viettimes. Đây là loại tên lửa đối hạm do Hàn Quốc tự phát triển, bắt đầu được đưa vào phục vụ trong biên chế hải quân nước này từ năm 2004 tới nay. Mỗi quả tên lửa SSM-700K có tầm bắn tối đa 150 km, tốc độ 1013 km/h và có trọng lượng 718 kg. Nguồn ảnh: Viettimes. Ngoài ra, trên tàu ROKS Munmu The Great còn có 64 giếng phóng tên lửa thẳng đứng bao gồm 32 giếng phóng loại Mk 41 và 32 giếng phóng loại K-VLS (hệ thống giếng phóng thẳng đứng do Hàn Quốc tự thiết kế). Nguồn ảnh: Viettimes. Các giếng phóng Mk 41 sẽ được trang bị các tên lửa SM-2 phiên bản Block IIIA trong khi đó 32 giếng phóng K-VLS do Hàn Quốc tự thiết kế sẽ được sử dụng để triển khai các tên lửa do nước này sản xuất. Nguồn ảnh: Viettimes. Ngoài ra, tàu ROKS Munmu The Great còn được thiết kế hệ thống sàn đáp trực thăng tiêu chuẩn ở phía sau và một gara chứa trực thăng, cho phép nó mang theo được tối đa 2 trực thăng loại Super Lynx. Nguồn ảnh: Viettimes. Cận cảnh khoang chứa trực thăng trên tàu ROKS Munmu The Great. Nguồn ảnh: Viettimes. Hệ thống tên lửa đất đối không cao tốc tầm gần RIM-116 (RAM) trên tàu ROKS Munmu The Great của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Viettimes. Khẩu hải pháo MK-45 phiên bản Mod 4 được trang bị trên ROKS Munmu The Great. Nguồn ảnh: Viettimes. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh sức mạnh khu trục hạm lớp Chungmugong Yi Sun-sin của Hàn Quốc.

