Cả thế giới nín thở chờ "tiêm kích phủ bạt" của Nga lộ diện

Theo tờ “Quan sát quân sự” của Mỹ, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất của Nga, mới đây đã công bố đoạn giới thiệu về máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ sắp ra mắt. Hiện nay chiếc chiến đấu cơ bí ẩn này đã được chuyển đến để tham dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2021 (MAKS 2021), ở Moscow vào ngày 20/7 tới đây. Chiếc máy bay chiến đấu mới này, là loại máy bay chiến đấu một động cơ đầu tiên, được sản xuất sau khi Liên Xô tan rã; máy bay sử dụng công nghệ tương ứng như của máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ 5 Su-57, nhưng nó sẽ có trọng lượng nhẹ hơn, chi phí sản xuất và bảo trì rẻ hơn. Trên thực tế, hầu hết các công nghệ tàng hình, mà chiếc máy bay chiến đấu một động cơ mới này sử dụng, đều đã được phát triển và áp dụng trên chiến đấu cơ tàng hình Su-57, nên dự kiến sẽ giảm đáng kể chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của máy bay. Loại máy bay chiến đấu mới này sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, công nghệ này gần đây, đã được tích hợp vào máy bay chiến đấu MiG-35, và một hệ thống điều khiển véc tơ lực đẩy mới. Máy bay chiến đấu mới này của Nga, có tính năng vượt xa tất cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của nước ngoài, về khả năng chiến đấu và có thể cạnh tranh với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35 của Mỹ, trên chiến trường tương lai và thị trường vũ khí quốc tế. Không giống như F-35, máy bay chiến đấu mới của Nga sẽ có khả năng siêu cơ động; trước đó, khả năng này trên máy bay chiến đấu hạng nhẹ, chỉ có ở chiến đấu J-10C của Trung Quốc. Ngoài ra, loại máy bay chiến đấu mới của Nga, có thể bay với tốc độ siêu thanh, mà không cần sử dụng chế độ đốt sau. Tiêm kích mới của Nga dự kiến sẽ được trang bị động cơ Saturn 30, loại động cơ trang sẽ được trang bị trên tiêm kích Su-57 từ năm 2022. Theo các nguồn tin của Nga, đây sẽ là loại máy bay chiến đấu có động cơ mạnh nhất thế giới. Nga đã nhiều lần lập kỷ lục thế giới về động cơ máy bay quân sự, bao gồm động cơ R-35 được tiêm kích MiG-23 sử dụng năm 1970 và động cơ D30-F6 được sử dụng trên tiêm kích đánh chặn MiG-31 từ năm 1981. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M của Nga, hiện đang sử dụng động cơ phản lực mạnh nhất, trong các loại máy bay quân sự trên thế giới, đó là động cơ NK-32M, tạo ra lực đẩy 245 kN (55.000 lb f ) khi sử dụng chế độ đốt sau. Mặc dù máy bay chiến đấu mới của Nga, sẽ sử dụng động cơ Saturn 30. Tuy nhiên có khả năng, loại máy bay này sẽ được cho là chủ yếu dành cho thị trường xuất khẩu. Nhưng có thể Không quân Nga cũng có thể mua một số lượng đáng kể máy bay chiến đấu như vậy. Hiện tại Không quân Nga đang trang bị số lượng tương đối lớn số máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29 và máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 của Liên Xô. Những máy bay này đều được chế tạo dưới thời Liên Xô, nên đến niên hạn phải thay thế. Ngoài ra do các yêu cầu bảo dưỡng đối với máy bay chiến đấu mới, dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với Su-30, hiện là loại máy bay chủ lực của Không quân Nga và MiG-29, nên loại máy bay này sẽ có khả năng thay thế phần lớn số máy bay trên. Tuy nhiên, do hạn chế về trọng lượng, nên chiến đấu cơ mới này cũng có thể sử dụng động cơ mới, bắt nguồn từ công nghệ của động cơ Saturn 30. Mặc dù động cơ mới có thể bị giảm lực đẩy, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu và yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn. Và gần như chắc chắn rằng động cơ mới, sẽ mạnh hơn nhiều so với động cơ của tất cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Hiện tại, người ta vẫn biết rất ít về tính năng kỹ thuật của loại máy bay chiến đấu một động cơ mới này. Nhưng người ta tin rằng, máy bay chiến đấu mới sẽ có khả năng tàng hình tuyệt vời, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng và sức chứa vũ khí rất cao, đồng thời được trang bị hàng loạt vũ khí đường không tiên tiến. Các máy bay chiến đấu một động cơ đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Mỹ, JAS-39 Gripen của Thụy Điển và J-10 của Trung Quốc. Do chỉ sử dụng một động cơ nên ưu điểm của loại phi cơ này là chi phí sản xuất, sử dụng và bảo dưỡng máy bay chiến đấu giảm đáng kể. Nguồn ảnh: Damb. Tiêm kích Su-57 của Nga được đánh giá là máy bay thế hệ 5 ít tàng hình nhất, nhưng cơ động tốt nhất thế giới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.



Theo tờ “Quan sát quân sự” của Mỹ, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất của Nga, mới đây đã công bố đoạn giới thiệu về máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ sắp ra mắt. Hiện nay chiếc chiến đấu cơ bí ẩn này đã được chuyển đến để tham dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2021 (MAKS 2021), ở Moscow vào ngày 20/7 tới đây. Chiếc máy bay chiến đấu mới này, là loại máy bay chiến đấu một động cơ đầu tiên, được sản xuất sau khi Liên Xô tan rã; máy bay sử dụng công nghệ tương ứng như của máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ 5 Su-57, nhưng nó sẽ có trọng lượng nhẹ hơn, chi phí sản xuất và bảo trì rẻ hơn. Trên thực tế, hầu hết các công nghệ tàng hình, mà chiếc máy bay chiến đấu một động cơ mới này sử dụng, đều đã được phát triển và áp dụng trên chiến đấu cơ tàng hình Su-57, nên dự kiến sẽ giảm đáng kể chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của máy bay. Loại máy bay chiến đấu mới này sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, công nghệ này gần đây, đã được tích hợp vào máy bay chiến đấu MiG-35, và một hệ thống điều khiển véc tơ lực đẩy mới. Máy bay chiến đấu mới này của Nga, có tính năng vượt xa tất cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của nước ngoài, về khả năng chiến đấu và có thể cạnh tranh với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35 của Mỹ, trên chiến trường tương lai và thị trường vũ khí quốc tế. Không giống như F-35, máy bay chiến đấu mới của Nga sẽ có khả năng siêu cơ động; trước đó, khả năng này trên máy bay chiến đấu hạng nhẹ, chỉ có ở chiến đấu J-10C của Trung Quốc. Ngoài ra, loại máy bay chiến đấu mới của Nga, có thể bay với tốc độ siêu thanh, mà không cần sử dụng chế độ đốt sau. Tiêm kích mới của Nga dự kiến sẽ được trang bị động cơ Saturn 30, loại động cơ trang sẽ được trang bị trên tiêm kích Su-57 từ năm 2022. Theo các nguồn tin của Nga, đây sẽ là loại máy bay chiến đấu có động cơ mạnh nhất thế giới. Nga đã nhiều lần lập kỷ lục thế giới về động cơ máy bay quân sự, bao gồm động cơ R-35 được tiêm kích MiG-23 sử dụng năm 1970 và động cơ D30-F6 được sử dụng trên tiêm kích đánh chặn MiG-31 từ năm 1981. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M của Nga, hiện đang sử dụng động cơ phản lực mạnh nhất, trong các loại máy bay quân sự trên thế giới, đó là động cơ NK-32M, tạo ra lực đẩy 245 kN (55.000 lb f ) khi sử dụng chế độ đốt sau. Mặc dù máy bay chiến đấu mới của Nga, sẽ sử dụng động cơ Saturn 30. Tuy nhiên có khả năng, loại máy bay này sẽ được cho là chủ yếu dành cho thị trường xuất khẩu. Nhưng có thể Không quân Nga cũng có thể mua một số lượng đáng kể máy bay chiến đấu như vậy. Hiện tại Không quân Nga đang trang bị số lượng tương đối lớn số máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29 và máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 của Liên Xô. Những máy bay này đều được chế tạo dưới thời Liên Xô, nên đến niên hạn phải thay thế. Ngoài ra do các yêu cầu bảo dưỡng đối với máy bay chiến đấu mới, dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với Su-30, hiện là loại máy bay chủ lực của Không quân Nga và MiG-29, nên loại máy bay này sẽ có khả năng thay thế phần lớn số máy bay trên. Tuy nhiên, do hạn chế về trọng lượng, nên chiến đấu cơ mới này cũng có thể sử dụng động cơ mới, bắt nguồn từ công nghệ của động cơ Saturn 30. Mặc dù động cơ mới có thể bị giảm lực đẩy, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu và yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn. Và gần như chắc chắn rằng động cơ mới, sẽ mạnh hơn nhiều so với động cơ của tất cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Hiện tại, người ta vẫn biết rất ít về tính năng kỹ thuật của loại máy bay chiến đấu một động cơ mới này. Nhưng người ta tin rằng, máy bay chiến đấu mới sẽ có khả năng tàng hình tuyệt vời, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng và sức chứa vũ khí rất cao, đồng thời được trang bị hàng loạt vũ khí đường không tiên tiến. Các máy bay chiến đấu một động cơ đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Mỹ, JAS-39 Gripen của Thụy Điển và J-10 của Trung Quốc. Do chỉ sử dụng một động cơ nên ưu điểm của loại phi cơ này là chi phí sản xuất, sử dụng và bảo dưỡng máy bay chiến đấu giảm đáng kể. Nguồn ảnh: Damb. Tiêm kích Su-57 của Nga được đánh giá là máy bay thế hệ 5 ít tàng hình nhất, nhưng cơ động tốt nhất thế giới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.