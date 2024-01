Bất ngờ tốc độ UAV phản lực của Mỹ nhanh hơn cả chiến đấu cơ

Công ty chế tạo hàng không Hermeus vừa hoàn thành thử nghiệm chiếc đầu tiên trong loạt 4 UAV Quarterhorse chạy bằng động cơ phản lực, đang được sử dụng làm "phòng thí nghiệm bay không người lái" để đánh giá công nghệ như một phần của Dự án máy bay siêu vượt âm tương lai Hermeus Quarterhorse. Ảnh: Hermeus. com. Dự án phát triển máy bay siêu vượt âm tương lai Quarterhorse được hợp tác bởi Bộ tư lệnh Không quân Mỹ và Công ty chế tạo hàng không Hermeus. Ảnh: Hermeus. com. Quarterhorse là một loại máy bay tốc độ cao được điều khiển từ xa. Mục tiêu của Quarterhorse là xác nhận động cơ Chimera mới đang bay và chạm tốc độ Mach 4+ – phá kỷ lục tốc độ bay gần 50 năm do huyền thoại SR-71 nắm giữ. Ảnh: Airdatanews.com. Theo Tạp chí quân sự The Drive/Mỹ, sẽ có tổng cộng 4 chiếc UAV thuộc dòng Quarterhorse, mỗi chiếc trong số đó sẽ phức tạp hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó. Chiếc đầu tiên có chỉ số Quarterhorse Mk 0 đã vượt qua toàn bộ loạt bài kiểm tra theo quy định, tuy nhiên chỉ diễn ra trên mặt đất. Nguyên mẫu Quarterhorse Mk 0 chỉ mất 6 tháng để chế tạo và giai đoạn thử nghiệm cơ bản đã hoàn thành trong 37 ngày. Quarterhorse Mk0 được tích hợp đầy đủ đầu tiên xác nhận các hệ thống khác nhau từ mạch điện, thủy lực, khí nén, hệ thống điện tử hàng không, lái và động cơ đẩy. Ảnh: Thedrive.com. Việc trình diễn khả năng điều khiển từ xa, đặc biệt là khi lăn bánh trên đường băng, trình diễn phương thức hoạt động trong trường hợp mất kiểm soát bên ngoài và thực hành "yếu tố con người" trong việc điều khiển đã diễn ra một cách trót lọt. Ảnh: Thedrive.com. Máy bay không người lái tiếp theo - Quarterhorse Mk 1, đang được chế tạo và chuyến bay đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024, nó sẽ trực tiếp cất cánh và hạ cánh theo chế độ điều khiển từ xa. Nhưng có vẻ như nguyên mẫu này sẽ không được thử nghiệm ở tốc độ cao. Ảnh: Thedrive.com. Thay vào đó, Quarterhorse Mk 2 sẽ thực hành bay với tốc độ lên tới Mach 3, trong khi Quarterhorse Mk 4 sẽ thể hiện tốc độ trên Mach 3, và thậm chí như đã lưu ý, phá vỡ kỷ lục tốc độ được thiết lập trước đó bởi máy bay trinh sát huyền thoại SR-71 thời "Chiến tranh Lạnh" khi đạt tới con số 3.700 km/h. Ảnh: CNN. Nếu thử nghiệm thành công, UAV Quarterhorse Mk 4 sẽ vượt qua MiG-31 của Nga, với tốc độ tối đa 3.000 km/h. Kết quả thu được sẽ dùng để phát triển các công nghệ mà sau đó được sử dụng trong dự án chế tạo một chiếc máy bay có tốc độ lên tới Mach 5 như yêu cầu mà Không lực Hoa Kỳ đặt hàng vào mùa thu năm 2021. Ảnh: CNN. Mang tên Quarterhorse, phương tiện sẽ được chế tạo từ titanium, có khả năng chịu tốc độ siêu cao và thiết kế cánh tam giác thuôn dài. Đây cũng là máy bay đầu tiên trang bị hệ thống đẩy TBCC. Ảnh: Hermeus. com. Động cơ TBBC hoạt động tương tự động cơ trên máy bay trinh sát SR-71 Blackbird nổi tiếng. Hệ thống này sử dụng một động cơ turbine phản lực thông thường để đẩy phương tiện tới tốc độ đủ cao, tạo điều kiện cho động cơ phản lực dòng thẳng hoạt động. Ảnh: Hermeus. com. Với chi phí xây dựng thiết kế ban đầu của máy bay Quarterhorse trị giá 60 triệu USD, dòng máy bay siêu vượt âm tương lai được kỳ vọng là thiết bị bay siêu thanh có khả năng thu hồi đầu tiên trên thế giới. Hiện tại, do những rào cản về công nghệ, các loại thiết bị bay siêu vượt âm vẫn chỉ là các loại tên lửa, phương tiện lượn ngoài tầng khí quyển và chưa có thiết bị bay có người lái nào đúng nghĩa đạt được các tiêu chuẩn về phương tiện bay có người lái. Ảnh: Hermeus. com. The Drive đánh giá, Quarterhorse có thể đạt tốc bay tới Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) ở độ cao lớn. Với vận tốc này, hành trình bay từ thành phố New York (Mỹ) đến Paris (Pháp) sẽ chỉ mất khoảng 90 phút, thay vì 7 giờ 30 phút như máy bay hành khách thương mại hiện tại. Ảnh: Hermeus. com. Cùng với đó, do dựa trên nền tảng công nghệ hàng không dân dụng, công nghệ áp dụng trên máy bay Quarterhorse có thể áp dụng trên các thiết bị bay siêu vượt âm khác. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Không quân Mỹ khi các chương trình phát triển thiết bị bay siêu vượt âm đang gặp nhiều vấn đề kỹ thuật do rào cản công nghệ và vật liệu chế tạo. Ảnh: Hermeus. com.

