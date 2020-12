Azerbaijan duyệt binh cực khủng "ăn mừng" chiến thắng trước Armenia

Sau 3 tháng xảy ra cuộc xung đột quân sự quy mô tại khu vực Karabakh giữa hai quốc gia láng giềng từng thuộc Liên Xô cũ là Armenia và Azerbaijan thì vừa qua, Azerbaijan đã giành được những chiến thắng tối quan trọng trong đó có việc chiếm đóng thành công thành phố Shusha - thủ phủ lớn thứ 2 tại vùng lãnh thổ tranh chấp và áp đảo đối thủ về mọi mặt trên chiến trường quân sự khiến cho Armenia phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và thừa nhận thua trong cuộc chiến này. Ảnh: Đội tiêu binh của quân đội Azerbaijan trong cuộc duyệt binh kỉ niệm chiến thắng Sau chiến thắng vang dội trên chiến trường, giành lại được nhiều phần lãnh thổ bị Armenia kiểm soát từ lâu, giới cầm quyền Azerbaijan đã quyết định tổ chức một cuộc duyệt binh rầm rộ tại thủ đô Baku nhằm phô trương thanh thế và kỉ niệm chiến thắng của mình. Cuộc duyệt binh lần này có sự góp mặt của những vũ khí hạng nặng vô cùng mạnh mẽ đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của họ vừa qua tại Karabakh Ảnh: Lính đặc nhiệm Azerbaijan tại buổi lễ duyệt binh Điểm đặc biệt của cuộc duyệt binh lần này đó chính là Azerbaijan đã cho duyệt cả hàng loạt khí tài hạng nặng của Armenia bị tịch thu trên chiến trường. Đây là một đòn đánh tâm lý vô cùng nặng nề cho thấy đối thủ đã thất bại một cách thảm hại thế nào khi mất hàng loạt khí tài vào tay đối phương. Ảnh: Hàng loạt xe vận tải của Armenia như Zil -131, Kamaz, xe UAZ,.. của Armenia trong cuộc duyệt binh Pháo tự hành 2S1 Gvozdika cỡ nòng 122mm của pháo binh Armenia bị Azerbaijan tịch thu nguyên vẹn xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Pháo tự hành với đặc điểm là tầm bắn xa và độ cơ động tốt trên chiến trường, thường sẽ ở sau lưng đội hình phòng ngự của quân ta trên chiến trường để bắn chi viện hỏa lực tuy nhiên lại bị bắt sống chứng tỏ rằng quân Armenia đã tháo chạy quá nhanh chóng khiến cho phải bỏ lại cả khí tài. Ảnh: Pháo tự hành 2S1 của Armenia duyệt đội hình Hàng loạt tổ hợp vũ khí hạng nặng của Armenia xuất hiện như các tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, xe thiết giáp chở quân BMP1/2, các xe tăng T-72A, T-72B,… của Armenia được trưng bày ra với số lượng lớn cho thấy rằng Armenia đã có một thất bại toàn diện. Ảnh: Xe vận tải chở hàng loạt vũ khí bị tịch thu của Armenia Không chỉ pháo tự hành, cả các lựu pháo mặt đất cũng bị Azerbaijan tịch thu một cách toàn vẹn cho thấy rằng quân Armenia đã bỏ chạy vứt bỏ khí tài do thất bại quá chóng vánh trước đà tấn công quá mạnh của quân thù. Dẫu cho sự góp sức của UAV trong chiến thắng của Azerbaijan rất quan trọng tuy nhiên qua đây cho thấy rằng lực lượng mặt đất của họ cũng có sức chiến đấu không kém

Ảnh: Lựu pháo D-20 152mm của Armenia trong cuộc duyệt binh Sau khi chiếm thành công thủ phủ quan trọng Shusha của vùng Karabakh, Armenia đã chấp nhận nhượng bộ và ký kết đình chiến với Azerbaijan do Nga làm trung gian, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được triển khai đến khu vực để giải quyết các tình hình tồn tại và giám sát lệnh ngừng bắn. Đây cũng chính là một sự thất bại khi trước đó Armenia đã vô cùng cứng rắn trong các yêu sách dẫn đến các cuộc đàm phán liên tục đổ bể giữa hai bên.

Ảnh: Xe tăng T-72 Aslan và T-90S của Azerbaijan - hai loại xe tăng chủ lực trên chiến trường của họ Ảnh: Các hệ thống phòng không tầm thấp Osa của Azerbaijan. Qua cuộc chiến này, các tổ hợp Osa của Armenia bị chỉ trích vô cùng nặng nề khi cho thấy sự vô dụng trên chiến trường, không thể phát hiện và bắn hạ các loại UAV của Azerbaijan thậm chí là còn bị UAV tiêu diệt. Có thể thấy trên thân tổ hợp Osa có gắn các sao đỏ, đây chính là chiến công số mục tiêu mà các tổ hợp này hạ được của đối phương. Ảnh: Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch của Azerbaijan trong cuộc duyệt binh. Pháo phản lực phóng loạt Smerch cỡ nòng 300mm tầm bắn với tầm bắn tối đa 90km trong một thời gian ngắn có thể dội bão lửa xuống trận địa đối phương. Quân đội Azerbaijan và Armenia có sự khá tương đồng trong trang bị khi cùng sử dụng nhiều vũ khí cũ từ Liên Xô chuyển giao. Ảnh: Các tổ hợp phòng không Buk - M2 của Azerbaijan trong cuộc duyệt binh. Dù cho lực lượng không quân của Armenia có quy mô quá nhỏ bé, tuy nhiên Azerbaijan vẫn sở hữu nhiều hệ thống phòng không hiện đại như S-300PMU2, Buk - M2 có khả năng chế áp và bảo vệ không phận cực kỳ tốt, khiến cho dù Armenia triển khai 4 chiếc Su-30SM vào trận nhưng cũng không dám quá quyết liệt do lo ngại phòng không đối phương Ảnh: Các tổ hợp pháo tự hành 2S19 Msta-S cỡ nòng 152mm của Azerbaijan. Đây có thể nói là một trong những tổ hợp pháo tự hành hàng đầu trên thế giới hiện nay dẫu cho nó đã được phát triển từ thời Liên Xô. Với các tổ hợp pháo tự hành này thì lục quân Armenia không hề có khí tài có khả năng tương đương dẫn đến lép vé trong các trận đấu pháo.

