Azerbaijan bắn nhầm trực thăng Mi-24: Nga có chấp nhận lời xin lỗi?

Theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo: Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 9/11 theo giờ Moscow, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống đoàn xe thuộc căn cứ số 102 của quân đội Nga đóng quân tại lãnh thổ Armenia, một trực thăng vũ trang Mi-24 đã bị tên lửa vác vai bắn hạ khi bay qua không phận vùng Yeraskh, gần biên giới Cộng hòa Tự trị Nakhichevan. Ảnh: Trực thăng vũ trang Mi-24 của Không quân Nga. Vụ việc khiến cho 2 thành viên kíp lái của chiếc trực thăng tử vong, một kỹ sư bay theo máy bay làm nhiệm vụ đã thoát ra ngoài bằng dù và chỉ bị thương nhẹ sau đó nhanh chóng được đưa về căn cứ. Ngay lập tức, Chỉ huy căn cứ số 102 của Quân đội Nga đã vào cuộc để xác minh bên bắn hạ chiếc trực thăng vũ trang này. Ảnh: Trực thăng Mi-24 của Nga. Không lâu sau đó, phía Azerbaijan cũng đã công khai lên tiếng xác nhận rằng binh sĩ của họ đã khai hỏa tiêu diệt trực thăng Nga khi nó đang bay trong lãnh thổ đối phương do tưởng nhầm là trực thăng của địch. Baku lập tức gửi lời xin lỗi tới Nga và sẵn sàng bồi thường các thiệt hại cho Moscow bởi sai lầm này, tránh những xung đột không đáng có. Ảnh: Binh sĩ Azerbaijan khai hỏa tên lửa phòng không vác vai Igla. Mil Mi-24 là trực thăng vũ trang vô cùng nổi tiếng được thiết kế chế tạo từ những năm 1970 dưới thời Liên Xô, cho đến nay sau nhiều phiên bản cải tiến nâng cấp, nó vẫn xứng danh là một trong những trực thăng tấn công có sức mạnh hàng đầu trên thế giới, nỗi khiếp sợ của bộ binh đối phương. Đặc điểm nhận dạng của Mi-24 hiện nay là buồng lái đặc trưng, kíp lái 2 người ngồi trên - dưới thay vì ngồi song song, được bọc bởi một khoang hình giọt nước có thể chống lại các loại đạn bộ binh. Ảnh: Mi-24 phối hợp tác chiến cùng xe tăng T-72 của Liên Xô. Mi-24 cũng là trực thăng vũ trang độc nhất vô nhị trên thế giới có khả năng vận tải, với một khoang hàng phía giữa thân giúp mang theo được tối đa 8 binh sĩ trang bị đầy đủ hoặc 4 cáng cứu thương và có thể mang theo tối đa 2.4 tấn hàng hóa. Hai bên thân trực thăng có 6 giá treo có thể mang theo nhiều loại vũ khí như pod rocket, pod pháo, tên lửa, bom,… và được trang bị pháo 30mm hoặc súng máy 12.7mm trước mũi tùy phiên bản cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Ảnh: Biên đội trực thăng Mi-24 làm nhiệm vụ. Mi-24 có thể nói là một mẫu trực thăng vũ trang hạng nặng vô cùng thành công của Liên Xô và Nga, từng tham chiến trên nhiều chiến trường như chiến tranh chống Pol Pot, cuộc chiến của Liên Xô tại Afghanistan, chiến tranh giữa Iran - Iraq, nội chiến Sri - Lanka, chiến tranh Chechnya,.. và đạt hiệu suất chiến đấu vô cùng ấn tượng. Thậm chí cả Mỹ cũng cố gắng sở hữu cho mình những chiếc Mi-24 để có thể nghiên cứu sức mạnh tuyệt vời của mẫu thiết kế ưu việt này. Ảnh: Trực thăng Mi-24 của Không quân Nga. Xung đột giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Azerbaijan và Armenia đã nổ ra từ cuối tháng 9 cho đến nay đã hơn 1 tháng với nhiều diễn biến vô cùng quyết liệt, cả hai bên đều sử dụng tối đa mọi khả năng mà mình có để có thể đạt được mục đích của mình. Vừa qua, quân đội Azerbaijan đã chiếm được thành phố Shushi - thủ phủ lớn thứ hai tại vùng chiến sự Karabakh mặc cho quân Armenia chống trả quyết liệt. Ảnh: Binh sĩ quân đội Armenia. Do sự phức tạp và gay cắn của tình hình chiến sự, nên việc binh sĩ Azerbaijan bắn hạ một trực thăng không rõ nguồn gốc đang bay trong lãnh thổ đối phương giữa lúc đang có chiến tranh là một điều có thể hiều được. Do đó, có thể trong trường hợp này, người Nga sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Azerbaijan và không làm phức tạp thêm tình hình vốn đã vô cùng rối ren tại vùng biên giới Nagorno-Karabakh. Ảnh: Binh sĩ Azerbaijan tuần tra biên giới. Chỉ cách sự việc trực thăng Mi-24 của Nga bị bắn hạ không lâu, Azerbaijan và Armenia đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng cho việc ngừng bắn tại vùng Nagorno - Karabakh. Nga sắp tới sẽ điều động khoảng 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng Gìn giữ Hòa bình đến khu vực này nhằm giải quyết tình hình và thực hiện các điều khoản của hiệp định ngừng chiến giữa hai nước. Ảnh: Binh sĩ Gìn giữ Hòa bình Nga. Video Sức mạnh trực thăng Ka-52 | Mi-24 "Song kiếm hợp bích" - Nguồn: Russian Helicopters

