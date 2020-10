Ảnh độc tàu bọc thép kỳ dị trong Chiến tranh Việt Nam

Tàu bọc thép Wickham (Armoured Wickham Trolley) nặng 2 tấn này là một sáng kiến của quân đội thực dân Anh để đối phó với tình trạng khẩn cấp ở Malaysia trong những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Các toa bọc thép này được sản xuất tại Anh Quốc bởi công ty D Wickham & Co. Ltd of Ware & Stevenage (Hertfordshire, UK), có bộ phận điều khiển ở hai đầu cả phía trước và phía sau, và được trang bị súng máy với đèn pha trên tháp pháo. Nguồn ảnh: Flickr. Những toa tàu bọc thép Wickham bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam trong đầu những năm 1960, với nhiệm vụ chính là giúp quân đội ngụy Sài Gòn kiểm soát và tuần tra các tuyến đường sắt trọng yếu kéo dài từ Sài Gòn ra miền Trung Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Bên cạnh việc tuần tra, những toa tàu hỏa bọc thép này còn kiêm cả nhiệm vụ rà phá mìn được cài dọc đường ray. Nguồn ảnh: Flickr. Phía trên nóc của tàu hỏa học thép thường được trang bị một khẩu súng máy cỡ nòng 12,7 mm. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, không có bất cứ một loại hỏa lực nào khác được trang bị trên chiếc đầu tàu bọc thép này. Nguồn ảnh: Flickr.Tàu hỏa bọc thép của quân đội ngụy Sài Gòn di chuyển qua miền Trung. Nguồn ảnh: Flickr. Nối ba đầu tàu hỏa bọc thép vào làm một cũng không khiến hỏa lực của đoàn tàu hỏa bọc thép này tăng lên làm bao. Nguồn ảnh: Flickr. Đoàn tàu hỏa bọc thép ở ga Sài Gòn, ảnh chụp năm 1967. Nguồn ảnh: Flickr. Thông thường, các đầu tàu bọc thép này sẽ đi ngược từ Sài Gòn ra miền Trung, đi trước tàu hỏa khoảng 1 tiếng đồng hồ để đảm bảo trên đường không có bom, mìn hoặc phục kích. Nguồn ảnh: Flickr. Tuy nhiên kể từ sau năm 1968, những đoàn tàu hỏa bọc thép này ít được sử dụng mà thay vào đó là việc sử dụng trực thăng tuần thám trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Tàu hỏa bọc thép ở miền Nam Việt Nam giai đoạn năm 1965-1966. Nguồn ảnh: Flickr. Các cố vấn Mỹ và binh lính Sài Gòn có trách nhiệm vận hành đầu tàu hỏa bọc thép. Nguồn ảnh: Flickr. Hầu hết vũ khí cá nhân của những người lính này đều là những loại súng tiểu liên được sử dụng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Flickr. Kể từ những năm 1970, các đầu tầu hỏa bọc thép đã được ít sử dụng hẳn và dần dần bị quân đội ngụy Sài Gòn loại biên. Nguồn ảnh: Flickr. Video Chiến công huyền thoại của Đặc công Việt Nam - Nguồn: QPVN

Tàu bọc thép Wickham (Armoured Wickham Trolley) nặng 2 tấn này là một sáng kiến của quân đội thực dân Anh để đối phó với tình trạng khẩn cấp ở Malaysia trong những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Các toa bọc thép này được sản xuất tại Anh Quốc bởi công ty D Wickham & Co. Ltd of Ware & Stevenage (Hertfordshire, UK), có bộ phận điều khiển ở hai đầu cả phía trước và phía sau, và được trang bị súng máy với đèn pha trên tháp pháo. Nguồn ảnh: Flickr. Những toa tàu bọc thép Wickham bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam trong đầu những năm 1960, với nhiệm vụ chính là giúp quân đội ngụy Sài Gòn kiểm soát và tuần tra các tuyến đường sắt trọng yếu kéo dài từ Sài Gòn ra miền Trung Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Bên cạnh việc tuần tra, những toa tàu hỏa bọc thép này còn kiêm cả nhiệm vụ rà phá mìn được cài dọc đường ray. Nguồn ảnh: Flickr. Phía trên nóc của tàu hỏa học thép thường được trang bị một khẩu súng máy cỡ nòng 12,7 mm. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, không có bất cứ một loại hỏa lực nào khác được trang bị trên chiếc đầu tàu bọc thép này. Nguồn ảnh: Flickr. Tàu hỏa bọc thép của quân đội ngụy Sài Gòn di chuyển qua miền Trung. Nguồn ảnh: Flickr. Nối ba đầu tàu hỏa bọc thép vào làm một cũng không khiến hỏa lực của đoàn tàu hỏa bọc thép này tăng lên làm bao. Nguồn ảnh: Flickr. Đoàn tàu hỏa bọc thép ở ga Sài Gòn, ảnh chụp năm 1967. Nguồn ảnh: Flickr. Thông thường, các đầu tàu bọc thép này sẽ đi ngược từ Sài Gòn ra miền Trung, đi trước tàu hỏa khoảng 1 tiếng đồng hồ để đảm bảo trên đường không có bom, mìn hoặc phục kích. Nguồn ảnh: Flickr. Tuy nhiên kể từ sau năm 1968, những đoàn tàu hỏa bọc thép này ít được sử dụng mà thay vào đó là việc sử dụng trực thăng tuần thám trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Tàu hỏa bọc thép ở miền Nam Việt Nam giai đoạn năm 1965-1966. Nguồn ảnh: Flickr. Các cố vấn Mỹ và binh lính Sài Gòn có trách nhiệm vận hành đầu tàu hỏa bọc thép. Nguồn ảnh: Flickr. Hầu hết vũ khí cá nhân của những người lính này đều là những loại súng tiểu liên được sử dụng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Flickr. Kể từ những năm 1970, các đầu tầu hỏa bọc thép đã được ít sử dụng hẳn và dần dần bị quân đội ngụy Sài Gòn loại biên. Nguồn ảnh: Flickr. Video Chiến công huyền thoại của Đặc công Việt Nam - Nguồn: QPVN