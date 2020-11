Ấn Độ sắm thêm loạt vũ khí nguy hiểm để giám sát Trung Quốc

Theo Tin tức quốc phòng Ấn Độ, Hải quân Ấn Độ đã sẵn sàng nhận máy bay tuần tra chống ngầm P-8I mới của Mỹ vào cuối tháng này, nâng tổng số máy bay P-8I của Ấn Độ lên 12 chiếc. Với sự xuất hiện của 4 chiếc P-8I mới, khả năng giám sát, trinh sát và gây nhiễu điện tử của Ấn Độ ở Biển Đông và Ấn Độ Dương sẽ được cải thiện hơn nữa. Theo các nguồn tin, chiếc P-8I mới dự kiến sẽ sớm được chuyển giao (trước cuối tháng 10); ba chiếc P-8I nữa sẽ được giao trong năm tới. Cấu hình của 4 máy bay tuần tra chống ngầm P-8I sắp được chuyển giao, dự kiến sẽ giống với 8 máy bay cùng loại đã từng phục vụ trong Hải quân Ấn Độ trước đây. Số P-8I hiện có, đang được biên chế thuộc Phi đội 312A của Lực lượng Không quân Hải quân Ấn Độ, được triển khai tại Căn cứ Hải quân Rajali ở miền nam Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ và Mỹ ký thỏa thuận liên lạc, tương thích và bảo mật, các máy bay P-8I này đã được lắp đặt hệ thống liên lạc được mã hóa. Đây là cách duy nhất để đạt được khả năng tương tác giữa hai bên, đặc biệt là đối với các thiết bị quốc phòng do Mỹ cung cấp. Việc ký thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi cơ bản (BECA) với Mỹ trong cuộc đối thoại 2+2 lần thứ 3 giữa hai nước, hồi cuối tháng 10 vừa qua, sẽ giúp quân đội Mỹ và Ấn Độ tiến hành các cuộc tập trận phức tạp trên biển, trên không, dưới nước hoặc trên bộ. Sau khi thỏa thuận an ninh Mỹ-Ấn được ký kết, máy bay chống ngầm P-8I (I là ký hiệu, chế tạo theo yêu cầu của Hải quân Ấn Độ) và P-8A (mẫu riêng của quân đội Mỹ), sẽ có thể chia sẻ thông tin tình báo chiến đấu theo thời gian thực. Năm 2009, Ấn Độ và Công ty Boeing của Mỹ đã ký hợp đồng mua 8 chiếc máy bay tuần tra chống ngầm P-8I với giá trị hợp đồng là 2,1 tỷ USD. Ấn Độ cũng đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của loại máy bay này. Kể từ đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký đơn đặt hàng tiếp theo vào năm 2016, để mua thêm 4 máy bay tuần tra chống ngầm P-8I.Máy bay P-8I của Hải quân Ấn Độ được trang bị công nghệ tác chiến chống ngầm hiện đại nhất. Trong đó có hệ thống radar "mắt biển", máy dò dị thường từ trường. Máy bay có thể mang theo 129 phao sonar, giúp xác định vị trí của tàu ngầm đối phương và cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa chống hạm. Hệ thống vũ khí của P-8I bao gồm, tên lửa chống hạm Harpoon Block-II phóng từ trên không và ngư lôi hạng nhẹ MK-54. Những chiếc P8I có đường liên kết dữ liệu với tàu ngầm và tàu nổi của Ấn Độ. Kỹ thuật này cho phép, chuyển tất cả thông tin quan trọng về tàu chiến của đối phương theo thời gian thực. Mặc dù các máy bay P-8I đã được đặt hàng trước khi xảy ra căng thẳng biên giới với Trung Quốc tại khu vực Ladakh từ hồi tháng 6 vừa qua; nhưng số máy bay P-8I này của Mỹ, sẽ giúp Ấn Độ giám sát chặt chẽ các hành động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. Chính phủ Mỹ gần đây đã thông qua việc bán số tên lửa phóng từ trên không AGM-84L Harpoon Block II cho Ấn Độ. Điều này sẽ giúp P-8I có thể tấn công và tiêu diệt tàu chiến mặt nước của đối phương. Tên lửa AGM-84L Harpoon Block II là phiên bản tên lửa chống hạm tầm xa, phóng từ trên không, do Boeing Defense, Space & Security của Mỹ sản xuất. Đây là loại tên lửa chống hạm ưu việt nhất thế giới, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đối đất và chống hạm. Tên lửa hoạt động trong mọi thời tiết, có thể tấn công nhiều mục tiêu trên biển như tàu nổi, tàu ngầm hoặc các mục tiêu trên đất liền, bao gồm các địa điểm phòng thủ ven biển, địa điểm đặt tên lửa đất đối không, máy bay, cảng hoặc cơ sở công nghiệp và tàu hải quân đang neo đậu trong cảng. AGM-84L Harpoon Block II sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có tốc độ cận âm, tầm bắn khoảng 120 km. Sau khi phóng khỏi máy bay, nó hạ thấp độ cao, bay lướt trên biển, nên radar rất khó phát hiện. Việc sở hữu tên lửa AGM-84L Harpoon Block II, giúp Hải quân Ấn Độ thực hiện các nhiệm vụ tấn công không đối hải hiệu quả hơn. Chuyên gia quốc phòng Milin Kursta của Ấn Độ cho biết, máy bay tuần tra chống ngầm P-8I được công nhận là loại máy bay tuần thám biển tiên tiến nhất thế giới hiện nay và được coi là vũ khí trên không hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ. Video Ấn Độ tập trận gần biên giới Trung Quốc - Nguồn: VTV

