4 ngày mất 4 máy bay trăm triệu USD: Không quân Nga gặp vấn đề?

Không quân Nga vừa trải qua một tuần ác mộng nhất trong mấy năm trở lại đây, chỉ trong không đầy 1 tuần, đúng ra chỉ có 4 ngày mà nước này đã chứng kiến 4 vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới lực lượng máy bay chiến đấu. Ảnh: Sputnik Chiều 3/9, đồng loạt các hãng thông tấn lớn của Nga phát đi bản tin một máy bay cường kích Su-25UB gặp nạn khi đang bay huấn luyện ở khu vực miền Tây Nam liên bang, vùng Stavropol. Ảnh: Jetphotos Mặc dù ban đầu có thông tin hai phi công kịp nhảy dù, thế nhưng một ngày sau khi xác máy bay được tìm thấy, quá trình khám nghiệm điều tra bắt đầu thì người ta phát hiện ra những phần thi thể còn lại của cả hai đều trong buồng lái. Đây là mất mát đau xót đối với Không quân Nga. Nguyên nhân chính thức của tai nạn máy bay Nga vẫn chưa được tìm ra, tuy nhiên có vẻ như lỗi ghế phóng khẩn cấp khiến cả hai phi công không thể thoát ly khi máy bay gặp sự cố. Ảnh: Airliners.net Trong khi nỗi đau từ vụ tai nạn Su-25UB còn chưa nguôi ngoai, thì chiều ngày 6/9, kênh REN-TV thông tin 2 máy bay tiêm kích - bom Su-34 đã đâm nhau trên vùng trời khu vực Lipetsk. "Buồng lái của máy bay chỉ huy đã va phải đồng đội ở vị trí đầu mút cánh, trong khi cố gắng thoát ra, hai máy bay lại tiếp tục va chạm thêm một lần nữa. Đồng thời các mảnh vỡ đã bị hút vào động cơ của 1 chiếc", một nguồn tin cho Sputnik biết. Ảnh: Wikipedia Rất may mắn, phi hành đoàn hai máy bay Su-34 kịp thời xử lý và đưa máy bay trở về hạ cánh an toàn với “thương tích nặng nề”. Nguyên nhân vụ việc tạm được xác định Một chiếc Su-34 bị hỏng cabin, động cơ và khung thân. Trong khi chiếc còn lại bị bung đầu mút cánh nơi gắn thiết bị tác chiến điện tử. Ảnh: Wikipedia Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi của phi công điều khiển máy bay, nhưng ít ra máy bay và con người đều được an toàn sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Wikipedia Cũng trong ngày 6/9 (thứ 6), một trực thăng Mi-8 gặp nạn gần làng Sokolovy do lỗi kỹ thuật của bộ phận hạ cánh khiến máy bay bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn. Rất may là phi hành đoàn đã kịp thoát ly an toàn với thương tích nhẹ. Như vậy, chỉ riêng một ngày đã có tới 2 sự cố nghiêm trọng với Không quân Nga, khiến họ mất cả 3 máy bay. Ảnh: Alamy (minh họa) Mặc dù việc sự cố, tai nạn trong huấn luyện máy bay quân sự là không tránh khỏi, nhưng trong 4 ngày Không quân Nga mất 4 máy bay, 2 phi công hi sinh là rất nghiêm trọng, đặt cho người ta dấu hỏi về an toàn bay trong Không quân Nga hiện nay. Ảnh minh họa Sputnik Chắc chắn sẽ có án kỷ luật nặng nề cho phi công, đội ngũ kỹ thuật, lãnh đạo khi nguyên nhân vụ việc được tìm ra. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Không quân Nga cần phải quán triệt về nguyên tắc an toàn bay với mọi thành phần cán bộ, chiến sĩ để không lặp lại thảm kịch liên hoàn trong tương lai. Ảnh minh họa Sputnik Video trực thăng Mi-8 gặp nạn bốc cháy hôm 6/9. Nguồn: Arms-Expo

