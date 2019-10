10.000 người Kurd đã chết khi đánh IS và giờ bị Mỹ "bỏ rơi"?

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vừa cho biết hôm chủ nhật vừa rồi về việc quân đội Mỹ sẽ sớm rút khỏi Đông Bắc Syria trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Đây được coi là một hành động "phản bội" lực lượng người Kurd - lực lượng được Mỹ chống lưng - hiện đang tham chiến ở khu vực này. Nguồn ảnh: BI. Cho tới thời điểm hiện tại, lực lượng người Kurd đã phải gánh chịu thương vong cực lớn, lên tới khoảng 10.000 người thiệt mạng và một số lượng thương vong tương đương trong cuộc chiến với khủng bố IS. Nguồn ảnh: BI. Việc Mỹ ngừng can thiệp vào khu vực này rất có thể sẽ dẫn đến việc lực lượng người Kurd bị tan rã hoặc thậm chí sẽ trở thành lực lượng đối nghịch, đối đầu lại với các lực lượng vũ trang khác ở Syria để giành quyền lợi về chính trị, quân sự. Nguồn ảnh: BI. Trả lời về việc liệu Mỹ ngừng can thiệp vào Syria, liệu chủ nghĩa khủng bố và lực lượng IS có thể quay trở lại vùng đất này hay không, tổng thống Donald Trump đã thừa nhận rằng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định Mỹ hoàn toàn có khả năng "nghiền nát IS thêm một lần nữa nếu tổ chức này được tái sinh trở lại". Nguồn ảnh: BI. Tổng thống Donald Trump bắt đầu rút quân ra khỏi Syria bắt đầu từ cuối năm 2018 vừa rồi. Đây là lời hứa hẹn của ông Trump khi bắt đầu tranh cử nhưng nhận được nhiều phản đối của dư luận vì rất có thể sẽ khiến tình hình Syria trở nên tệ hại hơn. Nguồn ảnh: BI. Bên cạnh việc bỏ rơi những người đồng đội người Kurd đã sát cánh bên cạnh mình trong cuộc chiến sinh tử này, Mỹ thậm chí còn khiến tình hình địa chính trị ở khu vực trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, giới nghiên cứu quốc tế khẳng định lực lượng IS vẫn còn khoảng 11.000 quân trong khu vực Trung Đông và vẫn có thể "trỗi dậy" bất cứ lúc nào nếu có cơ hội, chưa kể các nhóm khủng bố khác đang dần hồi sinh trở lại như Taliban. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Chính phủ Iraq đạt thoả thuận với người Kurd. Nguồn: VTC14.

