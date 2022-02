10 trận chiến có thương vong khổng lồ nhất trong Thế chiến II

Đầu tiên là trận chiến Monte Cassino (từ ngày 10/7/1943 cho đến ngày 02/5/1945), với thương vong lên đến 185.000 người. Trận Monte Cassino là một chuỗi bốn cuộc tấn công ác liệt của quân Đồng minh, nhằm phá vỡ phòng tuyến mùa đông do phe Trục tổ chức trong Chiến dịch Ý, với ý định là tấn công quân Đức từ hướng Nam. Tiếp theo là trận chiến Bulge, thương vong khoảng 187.000 người. Trận chiến Bulge (16/12/1944 - 25/01/1945) là chiến dịch tấn công lớn cuối cùng của quân Đức trên Mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ hai. Cuộc tấn công bất ngờ khiến lực lượng Đồng minh hoàn toàn mất cảnh giác. Các lực lượng của Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc tấn công và phải gánh chịu thương vong cao nhất so với bất kỳ hoạt động nào trong chiến tranh. Trận chiến cũng khiến lực lượng thiết giáp và không quân của Đức bị tiêu hao nghiêm trọng và phần lớn không thể thay thế được. Thứ 3 là trận chiến Kursk, với thương vong 257.000 người. Trận Kursk là cuộc giao tranh giữa các lực lượng Đức và Liên Xô trên Mặt trận phía Đông gần thành phố Kursk (cách Moscow 450 km về phía tây nam) trong tháng 7 và tháng 8/1943. Trận chiến bắt đầu với cuộc tấn công của quân Đức, với mục tiêu là khống chế mũi nhọn Kursk bằng các cuộc tấn công đồng thời từ hai phía bắc và nam. Sau khi đánh chặn được cuộc tấn công của Đức, ngày 12/7 Liên Xô bắt đầu phản công và đánh bật quân Đức khỏi Kursk. Trận Kharkov lần thứ 2, thương vong 300.000 người. Trận Kharkov lần thứ hai là một cuộc phản công của phe Trục ở khu vực xung quanh thành phố Kharkov thuộc Ukraine ngày nay, nhằm chống lại cuộc tấn công của Hồng quân Liên Xô được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 28/5/1942, ở Mặt trận phía Đông. Sau cuộc phản công mùa đông khiến quân Đức rút khỏi Moscow và cũng làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Hồng quân, cuộc tấn công Kharkov là một nỗ lực mới của Liên Xô nhằm mở rộng vành đai chiến lược của họ, tuy nhiên Hồng quân đã phải rút lui do thương vong quá lớn. Tiếp theo là trận Luzon với thương vong 332.000 người. Trận Luzon, diễn ra từ ngày 9/1 – 15/8/1945, là trận chiến trên bộ thuộc mặt trận Thái Bình Dương. Đây là trận chiến giữa Mỹ và các đồng minh chống lại lực lượng của Đế quốc của Nhật Bản. Quân Mỹ đã giành quyền kiểm soát tất cả các địa điểm quan trọng về mặt chiến lược và kinh tế của Luzon vào tháng 3/1945, tuy nhiên vẫn chưa thể dứt điểm được các ổ kháng cự của Nhật Bản ở trên núi cao. Mặc dù đây không phải trận chiến mà Mỹ có thương vong cao nhất, nhưng đây là trận chiến có thương vong nhất mà quân đội Mỹ tham gia trong Thế chiến thứ hai. Ước tính khoảng 192.000 - 205.000 binh lính Nhật Bản chết (hầu hết vì đói và bệnh tật), 10.000 lính Mỹ và từ 120.000 - 140.000 thường dân Philippines thiệt mạng. Tiếp theo là trận chiến nước Pháp, thương vong 469.000 người. Trận chiến nước Pháp, còn được gọi là Sự sụp đổ của nước Pháp, là cuộc xâm lược của Đức vào Pháp và các nước Tây Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ trong sáu tuần kể từ ngày 10/5/1940, quân Đức liên tiếp đánh bại các lực lượng Đồng minh như Pháp, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan, nhanh chóng đưa các hoạt động chiến tranh trên bộ ở Mặt trận phía Tây kết thúc vào ngày 6/6/1944. Trận chiến Narva với thương vong 550.000. Trận chiến Narva là một chiến dịch quân sự giữa quân Đức Quốc xã và Phương diện quân Leningrad của Liên Xô, nhằm tranh giành quyền chiếm hữu eo đất Narva quan trọng về mặt chiến lược từ ngày 2/2 đến ngày 10/8/1944 trong Thế chiến thứ hai, chiến thắng của Liên Xô đã đẩy quân Đức nhanh chóng đến ngày sụp đổ. Thứ tám là trận Moscow, với thương vong 1.000.000 người. Trận chiến Moscow diễn ra từ tháng 10/1941 đến tháng 1/1942. Nỗ lực phòng thủ của Liên Xô đã làm thất bại cuộc tấn công của Hitler vào Moscow. Thủ đô Moscow là một trong những mục tiêu chính trị và quân sự chính của phe Trục trong cuộc xâm lược Liên Xô. Thứ chín là trận chiến Berlin với thương vong 1.300.000 người. Trận Berlin là cuộc tấn công lớn cuối cùng trên chiến trường châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Hồng quân Liên Xô đã đập tan sự kháng cự cuối cùng của quân Đức Quốc xã, góp phần kết thúc Thế chiến 2 tại châu Âu. Cuối cùng là trận Stalingrad với thương vong 1.800.000 người. Được đánh dấu bằng những trận cận chiến ác liệt và các cuộc tấn công liên tiếp giữa hai bên. Ước tính có khoảng 1,7 đến 2 triệu người bị thương, bị giết hoặc bị bắt. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong Thế chiến 2 khi Liên Xô lần đầu tiên chặn đứng bước tiến của quân Đức và lấy lại thế chủ động trong cuộc chiến. Nguồn ảnh: Warhistory.

Đầu tiên là trận chiến Monte Cassino (từ ngày 10/7/1943 cho đến ngày 02/5/1945), với thương vong lên đến 185.000 người. Trận Monte Cassino là một chuỗi bốn cuộc tấn công ác liệt của quân Đồng minh, nhằm phá vỡ phòng tuyến mùa đông do phe Trục tổ chức trong Chiến dịch Ý, với ý định là tấn công quân Đức từ hướng Nam. Tiếp theo là trận chiến Bulge, thương vong khoảng 187.000 người. Trận chiến Bulge (16/12/1944 - 25/01/1945) là chiến dịch tấn công lớn cuối cùng của quân Đức trên Mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ hai. Cuộc tấn công bất ngờ khiến lực lượng Đồng minh hoàn toàn mất cảnh giác. Các lực lượng của Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc tấn công và phải gánh chịu thương vong cao nhất so với bất kỳ hoạt động nào trong chiến tranh. Trận chiến cũng khiến lực lượng thiết giáp và không quân của Đức bị tiêu hao nghiêm trọng và phần lớn không thể thay thế được. Thứ 3 là trận chiến Kursk , với thương vong 257.000 người. Trận Kursk là cuộc giao tranh giữa các lực lượng Đức và Liên Xô trên Mặt trận phía Đông gần thành phố Kursk (cách Moscow 450 km về phía tây nam) trong tháng 7 và tháng 8/1943. Trận chiến bắt đầu với cuộc tấn công của quân Đức, với mục tiêu là khống chế mũi nhọn Kursk bằng các cuộc tấn công đồng thời từ hai phía bắc và nam. Sau khi đánh chặn được cuộc tấn công của Đức, ngày 12/7 Liên Xô bắt đầu phản công và đánh bật quân Đức khỏi Kursk. Trận Kharkov lần thứ 2, thương vong 300.000 người. Trận Kharkov lần thứ hai là một cuộc phản công của phe Trục ở khu vực xung quanh thành phố Kharkov thuộc Ukraine ngày nay, nhằm chống lại cuộc tấn công của Hồng quân Liên Xô được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 28/5/1942, ở Mặt trận phía Đông. Sau cuộc phản công mùa đông khiến quân Đức rút khỏi Moscow và cũng làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Hồng quân, cuộc tấn công Kharkov là một nỗ lực mới của Liên Xô nhằm mở rộng vành đai chiến lược của họ, tuy nhiên Hồng quân đã phải rút lui do thương vong quá lớn. Tiếp theo là trận Luzon với thương vong 332.000 người. Trận Luzon, diễn ra từ ngày 9/1 – 15/8/1945, là trận chiến trên bộ thuộc mặt trận Thái Bình Dương. Đây là trận chiến giữa Mỹ và các đồng minh chống lại lực lượng của Đế quốc của Nhật Bản. Quân Mỹ đã giành quyền kiểm soát tất cả các địa điểm quan trọng về mặt chiến lược và kinh tế của Luzon vào tháng 3/1945, tuy nhiên vẫn chưa thể dứt điểm được các ổ kháng cự của Nhật Bản ở trên núi cao. Mặc dù đây không phải trận chiến mà Mỹ có thương vong cao nhất, nhưng đây là trận chiến có thương vong nhất mà quân đội Mỹ tham gia trong Thế chiến thứ hai. Ước tính khoảng 192.000 - 205.000 binh lính Nhật Bản chết (hầu hết vì đói và bệnh tật), 10.000 lính Mỹ và từ 120.000 - 140.000 thường dân Philippines thiệt mạng. Tiếp theo là trận chiến nước Pháp, thương vong 469.000 người. Trận chiến nước Pháp, còn được gọi là Sự sụp đổ của nước Pháp, là cuộc xâm lược của Đức vào Pháp và các nước Tây Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ trong sáu tuần kể từ ngày 10/5/1940, quân Đức liên tiếp đánh bại các lực lượng Đồng minh như Pháp, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan, nhanh chóng đưa các hoạt động chiến tranh trên bộ ở Mặt trận phía Tây kết thúc vào ngày 6/6/1944. Trận chiến Narva với thương vong 550.000. Trận chiến Narva là một chiến dịch quân sự giữa quân Đức Quốc xã và Phương diện quân Leningrad của Liên Xô, nhằm tranh giành quyền chiếm hữu eo đất Narva quan trọng về mặt chiến lược từ ngày 2/2 đến ngày 10/8/1944 trong Thế chiến thứ hai, chiến thắng của Liên Xô đã đẩy quân Đức nhanh chóng đến ngày sụp đổ. Thứ tám là trận Moscow, với thương vong 1.000.000 người. Trận chiến Moscow diễn ra từ tháng 10/1941 đến tháng 1/1942. Nỗ lực phòng thủ của Liên Xô đã làm thất bại cuộc tấn công của Hitler vào Moscow. Thủ đô Moscow là một trong những mục tiêu chính trị và quân sự chính của phe Trục trong cuộc xâm lược Liên Xô. Thứ chín là trận chiến Berlin với thương vong 1.300.000 người. Trận Berlin là cuộc tấn công lớn cuối cùng trên chiến trường châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Hồng quân Liên Xô đã đập tan sự kháng cự cuối cùng của quân Đức Quốc xã, góp phần kết thúc Thế chiến 2 tại châu Âu. Cuối cùng là trận Stalingrad với thương vong 1.800.000 người. Được đánh dấu bằng những trận cận chiến ác liệt và các cuộc tấn công liên tiếp giữa hai bên. Ước tính có khoảng 1,7 đến 2 triệu người bị thương, bị giết hoặc bị bắt. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong Thế chiến 2 khi Liên Xô lần đầu tiên chặn đứng bước tiến của quân Đức và lấy lại thế chủ động trong cuộc chiến. Nguồn ảnh: Warhistory.