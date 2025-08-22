Quân đội Ukraine đang bị đánh thiệt hại nặng ở cửa ngõ Kostiantynivka

Ở phía nam đường cao tốc N-32, sau khi đẩy lùi quân Ukraine khỏi các điểm cao trên các khu vực phía bắc và phía tây Predtechino, quân Nga đã đột phá vào hệ thống phòng thủ của đối phương ở ngoại ô phía đông nam Konstantinovka.