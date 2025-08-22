Hà Nội

Quân đội Ukraine đang bị đánh thiệt hại nặng ở cửa ngõ Kostiantynivka

Quân sự

Quân đội Ukraine đang bị đánh thiệt hại nặng ở cửa ngõ Kostiantynivka

Lực lượng dự bị của quân đội Ukraine, đang bị quân Nga đánh thiệt hại nặng ở cửa ngõ Konstantinovka, nơi tiếp giáp với khu vực thành phố Chasov Yar.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, thành phố Kostiantynivka, nằm ở phía tây tỉnh Donetsk, tiếp tục bị quân đội Nga (RFAF) bao vây từ nhiều hướng. Kostiantynivka nằm cách Chasov Yar khoảng 12 km về phía tây nam, nơi Moskva tuyên bố họ đã tràn ngập hoàn toàn vào cuối tháng trước.
Để bảo vệ Kostiantynivka, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đang cố gắng tăng cường phòng thủ tại đây bằng cách tiếp tục tung quân dự bị vào chiến đấu. Theo lời chỉ huy tiểu đoàn dù của Sư đoàn Dù số 98 RFAF, mật danh Spartak, nói với hãng tin Nga RIA Novosti, quân Ukraine tại Kostiantynivka đang phải chịu tổn thất do UAV FPV và các UAV lớn hơn của chúng tôi, cùng nhiều nguyên nhân khác.
Với xu hướng chiến tranh và công nghệ mới, thiệt hại do hỏa lực hiện đang được gây ra chính xác hơn, đó là các UAV tấn công FPV điều khiển bằng cáp quang và UAV vũ trang. Mọi thứ đều có thể bị phát hiện ở khoảng cách xa và bị phá hủy một cách chính xác.
RIA Novosti dẫn lời viên sĩ quan Spartak cho biết, những chiến thuật như trên đã làm gián đoạn hoạt động tiếp tế hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), ngăn cản họ tăng cường lực lượng trên tiền tuyến. Kênh Rybar đưa tin, trên hướng phía nam Konstantinovka, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Yablonivka và đẩy lùi đối phương về tuyến công sự phía bắc ngôi làng.
Theo kênh VoenkorKotenok, cụm tác chiến phương Nam RFAF tiếp tục tấn công gần Konstantinovka. Phía bắc đường cao tốc N-32, các đơn vị xung kích RFAF đang chiến đấu gần Volodymyrivka và loại bỏ quân Ukraine bị mắc kẹt ở phía đông Nykanorivka.
Ở phía nam đường cao tốc N-32, sau khi đẩy lùi quân Ukraine khỏi các điểm cao trên các khu vực phía bắc và phía tây Predtechino, quân Nga đã đột phá vào hệ thống phòng thủ của đối phương ở ngoại ô phía đông nam Konstantinovka.
Trước sức tiến công mãnh liệt của RFAF, quân Ukraine buộc phải rút khỏi khu vực kiên cố phía sau kênh đào Severski Donets - Donbass, phía tây và tây nam Kleshcheevka (giữa Belaya Gora và Stupochki). RFAF đã tiến hơn 4km về phía các vị trí kiên cố của AFU trên các điểm cao phía bắc Alexandro-Shultino từ phía sau. Một khi quân Nga kiểm soát khu vực kiên cố này, các đơn vị đồn trú của AFU còn lại, sẽ buộc phải rút lui.
Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Kleban-Byk - Katerinovka và trên đường tiếp cận Nelepovka và Plescheevka. Phía tây Konstantinovka, các đơn vị RFAF đang tấn công khu vực giữa Stepanovka và Rusin Yar, hướng về phía con đường nối Artyoma (Dolgaya Balka) – Artyomovka (Sofievka).
Trong khi đó, theo kênh KalibratedMaps, RFAF đã đóng chặt khu vực phía bắc Bila Hora và tiến vào Konstantinovka từ phía đông. Tổng diện tích họ mới giành được là 27km2. Tuy nhiên nguy hiểm nhất là các lực lượng quân Ukraine hiện bị kẹt ở khu vực phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk.
Theo nghị sĩ Ukraine, bà Maryana Bezuglya, tình hình khó khăn nhất là việc sơ tán quân Ukraine bị thương nằm ở vòng vây Kleban-Byk. Họ nói rằng nơi đó giờ như địa ngục, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU báo cáo rằng, "mọi thứ đều ổn... tất cả các cuộc tấn công của quân Nga đã bị đẩy lùi".
Tuy nhiên trên thực tế, nhìn trên bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, trong khu vực đập gần Kleban-Byk dường như có một "hành lang" hẹp, nhưng nó đã bị chặn hoàn toàn bởi UAV của Nga. Mọi thứ di chuyển ở đó bất kể ngày đêm đều bị UAV FPV phá hủy ngay lập tức. Hiện tất cả các điểm cao xung quanh khu vực này, đều nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga.
Trang “Biên niên sử quân sự” của Nga nhận được từ một nguồn đáng tin cậy trên thực địa cho biết, các đơn vị của Cụm quân phía Nam RFAF đã củng cố vị trí của họ tại Predtechine và tiến hành truy quét tàn quân Ukraine còn trong khu vực; hiện AFU tại đây đã rút lui về các ngôi nhà gỗ Yuzhnye và khu vực nhà dân ở ngoại ô Konstantinovka.
Xa hơn trên tây Konstantinovka, Cụm quân Trung tâm RFAF đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương và tiếp tục tiến về Sofievka, phía đông bắc Volodymyrivka, vòng qua khu vực phòng thủ xung quanh Shakhovo. Mặc dù Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai một số lữ đoàn thiện chiến nhất của mình tại khu vực.
Hiện các đơn vị pháo binh, không quân và UAV Nga đang tấn công một cách có hệ thống vào lực lượng dự bị đối phương. Hai bên tiếp tục giao tranh ác liệt ở ngoại ô phía tây Shakhovo và đã tiến vào Volodymyrivka, vượt sông Kazenyi Torets, để tham gia vào các trận đánh ở phía bắc khu vực.
Xa hơn về phía tây Kostiantynivka, các đơn vị Nga lùi về khu vực Kucheriv Yar, chiếm lại các vị trí cũ của AFU và đang đẩy lùi các cuộc phản công, đồng thời tiếp nhận lực lượng dự bị và tiếp tế; giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn ác liệt. Hiện Zolotoy Kolodez và Vesyoloye đã bị AFU tái chiếm, sau đòn đột kích nhanh của RFAF. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, RIA Novosti).
Tiến Minh
Topwar
