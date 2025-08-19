Hà Nội

Quân đội Nga đã tạo ra một cơn bão lửa thực sự cho đối phương ở Dobropillya và khu vực xung quanh; trong khi Kiev tuyên bố phản công thắng lợi.

Tiến Minh
Ngày 18/8, kênh Deep State có liên kết với Tổng cục tình báo quân đội Ukraine (GRU), cho biết, "cuộc đột phá của Nga ở phía đông bắc thành phố Pokrovsk đã bị loại bỏ", vẽ ra một "lỗ hổng" được cho là đã cắt đứt vị trí nhô ra ở khu vực Zolotoy Kolodez.
Bằng cách tập hợp lực lượng dự bị và sử dụng chiến thuật nhóm nhỏ, quân đội Ukraine (AFU) đã đẩy lùi được các đơn vị Nga khỏi đường cao tốc Dobropolye-Kramatorsk. Hiện tại, quyền kiểm soát thực tế của AFU đối với đoạn đường đã mất trước đó của tuyến đường này đã được khôi phục. Mặc dù tuyến đường vẫn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực một phần của quân Nga.
Cùng lúc đó, có nhiều thông tin trái chiều về tình hình trực tiếp tại Zolote Kolodez. Kênh Rybar của Nga cho biết, quân Ukraine và Vệ binh Quốc gia Ukraine đã xuất hiện tại ngôi làng này. Kênh Military Summary cho biết, quân Ukraine đã tái chiếm lại hoàn toàn cả Zolote Kolodez và làng Vesyoloye, nằm ở phía đông.
Cùng lúc đó, AFU bắt đầu rút quân dự bị về Dobropillya để cố gắng đẩy quân Nga về phía nam - tại khu vực thị trấn Rodinske. Giao tranh tại đây đang diễn ra hết sức ác liệt, khi lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng cả bom lượn có điều khiển, để chi viện cho lực lượng mặt đất chiến đấu.
Cần lưu ý riêng rằng, lực lượng không quân và tên lửa Nga đang gây rất nhiều khó khăn cho AFU. Hậu phương cụm phản công của Ukraine tại Dobropillya đang bốc cháy. Bất kỳ điểm tập trung hay tiếp tế đạn dược nào bị phát hiện, tất cả đều lọt vào tầm ngắm ngay lập tức. Và điều này, đến lượt nó, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của AFU.
Về tình hình tại khu vực Dobropillya, kênh RVvoenkory cho biết, sau khi quân tiếp viện của AFU được tung vào chiến đấu, một mặt trận mới về cơ bản đang được hình thành tại đây. Kênh Readovka, cho biết, quân Nga tại Dobropolye đã đẩy lùi thành công mọi cuộc phản công của đối phương.
Military Review cho biết, sau cuộc tấn công vào Zolotoy Kolodez, các nhóm trinh sát luồn sâu của Nga đang hoạt động phân tán đã được tập hợp lại. Hiện AFU đang tích cực xây dựng các công trình phòng thủ trong khu vực này. Tuy nhiên UAV FPV Nga nhiều đến mức giờ đây có thể sử dụng như súng phóng lựu dùng một lần, để tấn công mục tiêu.
Nhiều thông tin trực tiếp từ chiến trường cho biết, quân Ukraine đã bắt đầu củng cố các cứ điểm ở phía bắc Dobropillya, để phòng trường hợp bị mất. Đồng thời, tình báo Nga đang ghi nhận sự xuất hiện của các đơn vị AFU mới tại khu vực này. Cụ thể, có thông tin cho biết hai trung đoàn mới đã được điều động đến tuyến Zolotoy Kolodez - Novy Donbass.
Kênh Military Chronicles cho biết, trong 2 ngày qua, một "tọa độ lửa" đã được RFAF tạo ra ở phía đông bắc Pokrovsk, khu vực kiểm soát mà từ đó RFAF có thể quan sát và tập kích các hướng thoát ra của lực lượng dự bị Ukraine, bao gồm các đơn vị Vệ binh Quốc gia và các thành phần của Quân đoàn 1 AFU.
Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky đang ráo riết cố gắng ổn định tình hình và các đơn vị tăng viện mới đang tiếp tục được đưa đến, với nhiệm vụ cố gắng khôi phục lại chiến tuyến như trước ngày 11/8. Tuy nhiên, bước đột phá của AFU vẫn chưa được xác định vị trí. Cho đến nay, tất cả những gì phía Ukraine làm được chỉ là tạm thời làm chậm tốc độ tấn công của quân Nga.
Trang Military Review cho biết, Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF tiếp tục ngăn chặn các cuộc phản công lớn của AFU gần Dobropolye. Tuy vậy, AFU với lực lượng vượt trội, đã tái chiếm lại được làng Zolotoy Kolodez. Nhưng trên hết, khi tiếp tục lấn sâu hơn vào tuyến phòng quân Nga, AFU đã không thể xuyên thủng được cạnh sườn trên mũi nhọn đột phá của RFAF gần Dobropolye.
Theo phân tích của giới phân tích, nếu không thể cải thiện tình hình, AFU thực sự đang chiến đấu trong điều kiện bị bao vây; tức là, họ chỉ tiến sâu hơn vào vòng vây tiềm năng, kéo giãn chiến tuyến. Hơn nữa, quân Ukraine cũng không thể thực sự mở rộng hành lang tấn công theo hướng Zolotoy Kolodez và liên kết với lực lượng tấn công trực tiếp từ Dobropolye trong khu vực các làng Novy Donbas - Kutuzovka.
Trên thực tế, tại đây AFU chỉ có thể “đẩy nhẹ” tiền tuyến của RFAF ra khỏi Novy Donbas, nhưng không hơn được nữa; như vậy mục tiêu chính của Kiev vẫn chưa đạt được. Trong khi đó, việc sử dụng ồ ạt bom lượn có điều khiển, cũng như các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng của Nga ở khu vực này, cản trở quân Ukraine phản công.
Kênh RVvoenkory cho biết, mặc dù AFU tổ chức phản công ở phía đông Dobropolye, nhưng chiến dịch Heranization của RFAF, nhằm tấn công sâu vào các mục tiêu của AFU, ở vùng hậu phương phía bắc Pokrovsk, bằng các toán trinh sát luồn sâu, hiện vẫn đang được tiến hành.
Bộ Tổng tham mưu AFU, mặc dù đã tung thêm lực lượng dự bị vào khu vực này, nhưng trên thực tế, tình hình của họ hiện vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên, Kiev vẫn không từ bỏ hy vọng lật ngược tình thế có lợi cho mình. Bên cạnh việc tiếp tục gửi quân tiếp viện đến khu vực Dobropolye, họ đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến.
Giờ đây, giai đoạn giao tranh đỉnh điểm đã đến, điều này sẽ quyết định liệu cuộc phản công của Ukraine có đi đến ngõ cụt hay vẫn còn cơ hội phát triển nó. Nhiệm vụ chủ yếu của AFU và Vệ binh Quốc gia hiện nay không phải là cắt đứt toàn bộ mũi đột phá của Tập đoàn quân 51, mà là đảm bảo sự sống còn của đội tiên phong, đã đột phá đến Zolotoy Kolodez.
Một vấn đề quan trọng nữa đối với Kiev hiện nay, là họ phải khôi phục quyền kiểm soát các khu vực này, bởi nếu để mất, đồng nghĩa với việc mất các tuyến đường vận tải giữa Pokrovsk và khu vực Slavyansk-Kramatorsk. Đồng thời, đây cũng là một nỗ lực nhằm giành lại hình ảnh trước cuộc gặp của châu Âu với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform Deep State, Rvvoenkory)
Topwar
