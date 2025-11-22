Hà Nội

Quân sự

Quân đội triển khai trực thăng chở 3 tấn hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt

8h30 sáng 22/11, trực thăng Mi-17 của Sư đoàn 372 cất cánh, mang theo 3 tấn hàng hóa để cứu trợ đồng bào gặp lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Trà Khánh

Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng 22/11, tại sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

z7250099552636-d4e8d1332e0fe5ef975daae396667ee1.jpg
Trung đoàn Không quân 930 lên phương án về đường bay của trực thăng trong nhiệm vụ cứu trợ đồng bào lũ lụt, sáng 22/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Theo đó, lúc 6h45, Trung đoàn Không quân 930 được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân làm công tác triển khai bay đối với máy bay trực thăng Mi-17, chuẩn bị tốt mọi mặt từ hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng… để sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

7h30, Trung đoàn Không quân 930 làm xong công tác chuẩn bị và tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành phần, lực lượng bay cứu trợ đồng bào lũ lụt. Và đúng 8h30, được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 cất cánh bay vào vùng lũ để cứu trợ Nhân dân.

Trực thăng Mi-17 mang theo 3 tấn gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… bay vào cứu trợ các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay. Tham gia chỉ huy bay có Thủ trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372.

Tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua khiến 68 người chết, mất tích. Trong đó, 55 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Thiên tai làm 946 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 29, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 774); hiện còn 28.460 nhà ngập (Gia Lai 6.500, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 10.374).

Mưa lũ khiến 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại...

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng.

