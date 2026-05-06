Quân đội đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03

Nhà máy Z111 hiện đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở; tiến hành thử nghiệm một số tính năng trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.

Trà Khánh

Sáng 5/5, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại Nhà máy Z111.

Thực hiện các kết luận của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành lập Ban Chủ nhiệm cụm nhiệm vụ XTC-03 để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Hình ảnh về xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03. Ảnh: Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng.

Qua nghiên cứu, đánh giá của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, xe XTC-03 với thiết kế tiên tiến, hoàn toàn mới, có tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại. Sản phẩm có một số ưu điểm vượt trội về khả năng bảo vệ, khả năng cơ động và hệ thống vũ khí, khí tài. Đặc biệt, xe được tích hợp các hệ thống bảo vệ hiện đại, có khả năng tự động phát hiện các yếu tố gây hại và tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ cho kíp xe và bảo đảm an toàn cho bộ đội trong chiến đấu.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Quá trình thực hiện, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao Nhà máy Z111 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, chế tạo sản phẩm. Nhà máy đã tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ phục vụ chế tạo xe XTC-03, bảo đảm đúng tiến độ. Đến nay, Nhà máy Z111 đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở; tiến hành khởi động, chạy không tải và thử nghiệm tính năng của một số hệ thống trên xe, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z111 đã chủ động triển khai dự án xe XTC-03, bảo đảm tiến độ; đồng thời yêu cầu đơn vị tích cực phối hợp với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) để hoàn thành các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để hoàn thiện, tổ chức thử nghiệm, đánh giá mẫu xe làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, tiếp tục khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ; đẩy mạnh làm chủ công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa; phấn đấu hoàn thành xe XTC-03 hoàn chỉnh để thử nghiệm, nghiệm thu, kịp thời đưa sản phẩm tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo đẩy nhanh thời gian chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện chế tạo xe tăng T-1.

Ngày 24/4, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1.

Đây là dòng xe tăng đầu tiên được Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; là vũ khí có ý nghĩa chiến lược được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao Nhà máy Z125 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn quân triển khai nghiên cứu, chế tạo sản phẩm.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ có trình diễn thực địa

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - năm 2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn. Các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày kết hợp.

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức (năm 2022 và năm 2024) với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

Nhà máy Z121 hiện đại hóa dây chuyền sản xuất

Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.

Ngày 28/1, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.

Việc loại bỏ các công đoạn thủ công không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, tăng độ an toàn trong lao động mà còn tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối cho sản phẩm. Nhờ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, các sản phẩm pháo hoa hiện nay có độ hoàn thiện cao về mẫu mã, bao bì vuông vắn, tem nhãn được dán chính xác và thẩm mỹ, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm về ngoại quan của giai đoạn sản xuất trước đây.

