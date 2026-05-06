Quân đội đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03

Nhà máy Z111 hiện đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở; tiến hành thử nghiệm một số tính năng trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.

Sáng 5/5, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại Nhà máy Z111.

Thực hiện các kết luận của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành lập Ban Chủ nhiệm cụm nhiệm vụ XTC-03 để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Hình ảnh về xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03. Ảnh: Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng.

Qua nghiên cứu, đánh giá của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, xe XTC-03 với thiết kế tiên tiến, hoàn toàn mới, có tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại. Sản phẩm có một số ưu điểm vượt trội về khả năng bảo vệ, khả năng cơ động và hệ thống vũ khí, khí tài. Đặc biệt, xe được tích hợp các hệ thống bảo vệ hiện đại, có khả năng tự động phát hiện các yếu tố gây hại và tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ cho kíp xe và bảo đảm an toàn cho bộ đội trong chiến đấu.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Quá trình thực hiện, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao Nhà máy Z111 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, chế tạo sản phẩm. Nhà máy đã tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ phục vụ chế tạo xe XTC-03, bảo đảm đúng tiến độ. Đến nay, Nhà máy Z111 đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở; tiến hành khởi động, chạy không tải và thử nghiệm tính năng của một số hệ thống trên xe, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z111 đã chủ động triển khai dự án xe XTC-03, bảo đảm tiến độ; đồng thời yêu cầu đơn vị tích cực phối hợp với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) để hoàn thành các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để hoàn thiện, tổ chức thử nghiệm, đánh giá mẫu xe làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, tiếp tục khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ; đẩy mạnh làm chủ công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa; phấn đấu hoàn thành xe XTC-03 hoàn chỉnh để thử nghiệm, nghiệm thu, kịp thời đưa sản phẩm tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.