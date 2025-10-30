Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Quan chức Nga nói về triển vọng đạt được hòa bình với Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết Moscow tự tin rằng họ đang trên con đường hướng tới giải quyết xung đột ở Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, phát biểu tại diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 29/10, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết Moscow tự tin rằng họ đang trên con đường hướng tới giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi chắc chắn đang trên con đường hướng tới hòa bình, và với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, chúng ta cần phải biến điều đó thành hiện thực", ông Dmitriev nói.

nga.png
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS.

Khi được hỏi liệu hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được trong vòng một năm hay không, ông Dmitriev trả lời: "Chúng tôi tin là có thể".

Trước đó, ông Dmitriev nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

"Một khi hiểu được lập trường của nhau, các vị sẽ luôn tìm ra giải pháp", vị quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Dmitriev trước đây đã cảnh báo Washington không nên lặp lại điều mà ông mô tả là cách tiếp cận thất bại của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, lập luận rằng các chính sách được xây dựng dựa trên sự đối đầu đã tỏ ra không hiệu quả.

"Chúng tôi vui mừng vì thế giới đang thay đổi khi có thêm các cuộc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau hơn", ông Dmitriev nói thêm.

Kiev và một số nước phương Tây nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong khi Moscow cho rằng điều này sẽ chỉ giúp Ukraine tái tập hợp quân đội và nhận thêm vũ khí. Moscow khẳng định họ vẫn đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để chấm dứt hoàn toàn xung đột với Kiev.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga - Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine

Nguồn video: THĐT
#Triển vọng hòa bình Ukraine #Chính sách đối thoại Nga-Ukraine #Quan điểm của Nga về xung đột #Tình hình chiến sự Ukraine #xung đột nga ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Lệnh trừng phạt làm tổn hại triển vọng khôi phục quan hệ Nga - Mỹ

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga làm tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ giữa hai nước.

RT đưa tin ngày 26/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga là một "bước đi không thân thiện" làm tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, Moscow vẫn cam kết cải thiện quan hệ song phương.

"Các lệnh trừng phạt không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ mong muốn khôi phục quan hệ song phương. Chúng ta phải làm những gì có lợi cho mình, bao gồm việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả quốc gia, trong đó có Mỹ", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 26/10.

Xem chi tiết

Thế giới

Ukraine nói 'sẵn sàng chiến đấu thêm 2 đến 3 năm nữa'

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

RT đưa tin ngày 26/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times hôm 25/10, Thủ tướng Tusk cho biết nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng ông hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài 10 năm, và Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga trao trả hài cốt 1.000 quân nhân cho Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine và nhận lại 31 thi thể quân nhân Nga.

Theo RT, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, ngày 23/10 nói rằng việc trao đổi binh sĩ tử trận diễn ra theo thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước đó.

"Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ cho Ukraine và Kiev đã trao trả 31 thi thể quân nhân cho Nga", ông Medinsky, người từng là Trưởng đoàn đàm phán Nga, thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới