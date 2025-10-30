Quan chức Nga nói về triển vọng đạt được hòa bình với Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết Moscow tự tin rằng họ đang trên con đường hướng tới giải quyết xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, phát biểu tại diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 29/10, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết Moscow tự tin rằng họ đang trên con đường hướng tới giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi chắc chắn đang trên con đường hướng tới hòa bình, và với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, chúng ta cần phải biến điều đó thành hiện thực", ông Dmitriev nói.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS.

Khi được hỏi liệu hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được trong vòng một năm hay không, ông Dmitriev trả lời: "Chúng tôi tin là có thể".

Trước đó, ông Dmitriev nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

"Một khi hiểu được lập trường của nhau, các vị sẽ luôn tìm ra giải pháp", vị quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Dmitriev trước đây đã cảnh báo Washington không nên lặp lại điều mà ông mô tả là cách tiếp cận thất bại của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, lập luận rằng các chính sách được xây dựng dựa trên sự đối đầu đã tỏ ra không hiệu quả.

"Chúng tôi vui mừng vì thế giới đang thay đổi khi có thêm các cuộc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau hơn", ông Dmitriev nói thêm.

Kiev và một số nước phương Tây nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong khi Moscow cho rằng điều này sẽ chỉ giúp Ukraine tái tập hợp quân đội và nhận thêm vũ khí. Moscow khẳng định họ vẫn đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để chấm dứt hoàn toàn xung đột với Kiev.

