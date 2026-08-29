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Số hóa - Xe

Porsche Macan Turbo Electric "bay" hơn 500 USD/ngày chỉ sau 3 tháng

Một chiếc xe sang điện mất giá ngay sau khi rời đại lý không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của chiếc Porsche Macan Turbo Electric này lại gây chú ý.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết Porsche Macan Turbo Electric.

Giống như nhiều mẫu xe khác của Porsche, Macan Turbo Electric được đánh giá là một mẫu xe cao cấp với nhiều ưu điểm về hiệu suất và công nghệ. Tuy nhiên, chủ nhân của một chiếc xe tại Mỹ chắc chắn không khỏi bất ngờ khi chiếc SUV điện này được bán trên nền tảng đấu giá Cars & Bids với mức giá thấp hơn gần 50.000 USD so với giá niêm yết, dù xe mới chỉ vận hành khoảng 2.100 dặm (3.379 km).

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Porsche Macan Turbo Electric "bay" hơn 500 USD/ngày chỉ sau 3 tháng.

Việc các mẫu xe điện hạng sang mất giá mạnh ngay sau khi rời đại lý không còn là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của chiếc Porsche Macan Turbo Electric này vẫn gây chú ý. Sau 37 lượt trả giá, chiếc xe được bán với giá 97.000 USD – một kết quả có thể chấp nhận được nếu giá mua ban đầu chỉ ở mức 112.700 USD, tương đương giá niêm yết của phiên bản Turbo Electric.

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Sau 37 lượt trả giá, chiếc xe được bán với giá 97.000 USD – một kết quả có thể chấp nhận được nếu giá mua ban đầu chỉ ở mức 112.700 USD.

Tuy nhiên, thực tế chiếc xe này có giá trị lên tới 146.340 USD do được trang bị hàng loạt tùy chọn cao cấp. Danh sách trang bị bổ sung bao gồm: Hệ thống đánh lái bánh sau: 2.150 USD; Nội thất da màu đen: 2.440 USD; Bộ mâm Macan Sport 22 inch: 2.700 USD; Hệ thống âm thanh vòm cao cấp Burmester: 4.960 USD; Gói hỗ trợ lái xe Drive Assist: 1.140 USD; Màn hình dành cho hành khách phía trước: 1.710 USD; Gói thể thao Sport Chrono: 1.040 USD; Màn hình hiển thị trên kính lái tích hợp thực tế tăng cường (AR HUD): 2.660 USD.

Chủ xe chỉ sử dụng chiếc Macan Turbo Electric trong khoảng 3 tháng, với quãng đường 2.100 dặm. Điều đó đồng nghĩa chiếc SUV điện hạng sang này đã mất giá hơn 500 USD mỗi ngày trong thời gian sở hữu.

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