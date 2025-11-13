Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân đội Nga khép vòng vây xung quanh tàn quân Ukraine ở Myrnohrad

Quân sự

Quân đội Nga khép vòng vây xung quanh tàn quân Ukraine ở Myrnohrad

Quân đội Nga đã khép chặt vòng vây xung quanh tàn quân Ukraine tại khu đô thị Myrnohrad ở thành phố Pokrovsk; quân Ukraine không thể thoát vây.

Tiến Minh
Tin chiến thắng cho Moskva tiếp tục đến từ khu vực mặt trận Pokrovsk-Mirnograd. Theo thông tin của truyền thông Nga, Quân đội Nga (RFAF) đã chế áp hoàn toàn lực lượng kháng cự còn lại của Quân đội Ukraine (AFU), ở quận cực đông bắc của thành phố, dọc theo đường Zaporizhzhya và Rodynskaya.
Tin chiến thắng cho Moskva tiếp tục đến từ khu vực mặt trận Pokrovsk-Mirnograd. Theo thông tin của truyền thông Nga, Quân đội Nga (RFAF) đã chế áp hoàn toàn lực lượng kháng cự còn lại của Quân đội Ukraine (AFU), ở quận cực đông bắc của thành phố, dọc theo đường Zaporizhzhya và Rodynskaya.
Đồng thời quân Nga đã kiểm soát khu vực dọc theo đường Verbitsky, bao gồm cả tuyến đường sắt dẫn vào thành phố. Tất cả những điều này cho thấy vòng vây quanh khu vực đồn trú còn lại của Ukraine trong khu vực Pokrovsk-Mirnograd hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mọi nỗ lực của AFU nhằm giải vây cho Myrnohrad, cho đến nay đều thất bại.
Đồng thời quân Nga đã kiểm soát khu vực dọc theo đường Verbitsky, bao gồm cả tuyến đường sắt dẫn vào thành phố. Tất cả những điều này cho thấy vòng vây quanh khu vực đồn trú còn lại của Ukraine trong khu vực Pokrovsk-Mirnograd hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mọi nỗ lực của AFU nhằm giải vây cho Myrnohrad, cho đến nay đều thất bại.
Về vấn đề này, những câu hỏi ngày càng được đặt ra ở Ukraine, không chỉ đối với Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, mà còn đối với cả người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội (GRU), tướng Budanov. Những câu hỏi giành cho tướng Budanov, liên quan đến chiến dịch gần đây do chính ông trực tiếp chỉ huy.
Về vấn đề này, những câu hỏi ngày càng được đặt ra ở Ukraine, không chỉ đối với Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, mà còn đối với cả người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội (GRU), tướng Budanov. Những câu hỏi giành cho tướng Budanov, liên quan đến chiến dịch gần đây do chính ông trực tiếp chỉ huy.
Đây là "chiến dịch giải tỏa Pokrovsk" đã được công bố rộng rãi, sử dụng ba trực thăng Black Hawk. Dư luận Ukraine đã nhận thấy rõ ràng rằng, chiến dịch này nhằm mục đích giải tỏa, nhưng chắc chắn không phải cứu toàn bộ quân phòng thủ Ukraine đồn trú tại Pokrovsk và Myrnohrad, mà là một số nhân vật “rất quan trọng”.
Đây là "chiến dịch giải tỏa Pokrovsk" đã được công bố rộng rãi, sử dụng ba trực thăng Black Hawk. Dư luận Ukraine đã nhận thấy rõ ràng rằng, chiến dịch này nhằm mục đích giải tỏa, nhưng chắc chắn không phải cứu toàn bộ quân phòng thủ Ukraine đồn trú tại Pokrovsk và Myrnohrad, mà là một số nhân vật “rất quan trọng”.
Trang Military Review đã có bài viết về "cuộc đổ bộ trực thăng" ở ngoại ô Pokrovsk. Nhưng có thể kết luận một điều đó là chiến dịch "giải tỏa Pokrovsk và Myrnohrad" do GUR thực hiện đã thất bại, vì vòng vây cũng đã bị khép chặt.
Trang Military Review đã có bài viết về "cuộc đổ bộ trực thăng" ở ngoại ô Pokrovsk. Nhưng có thể kết luận một điều đó là chiến dịch "giải tỏa Pokrovsk và Myrnohrad" do GUR thực hiện đã thất bại, vì vòng vây cũng đã bị khép chặt.
Theo cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng AFU, tướng Ihor Romanenko (đã nghỉ hưu), người xuất hiện với tư cách là một chuyên gia quân sự trên truyền hình Ukraine, cho biết, kế hoạch đột phá vào khu đô thị Myrnohrad từ phía bắc của tướng Syrsky là "bất khả thi", bất chấp một số thành công của AFU tại “mấu lồi Dobropillia”.
Theo cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng AFU, tướng Ihor Romanenko (đã nghỉ hưu), người xuất hiện với tư cách là một chuyên gia quân sự trên truyền hình Ukraine, cho biết, kế hoạch đột phá vào khu đô thị Myrnohrad từ phía bắc của tướng Syrsky là "bất khả thi", bất chấp một số thành công của AFU tại “mấu lồi Dobropillia”.
Ông Romanenko cũng không tin vào kế hoạch của tướng Syrsky nhằm giải vây Myrnohrad, nơi ông cho biết còn hai lữ đoàn AFU đang đồn trú. Theo Romanenko, những nỗ lực đột phá Myrnohrad từ phía bắc của AFU sẽ chẳng đi đến đâu, và tình hình với những người bị bao vây trong thành phố đang xấu đi từng giờ.
Ông Romanenko cũng không tin vào kế hoạch của tướng Syrsky nhằm giải vây Myrnohrad, nơi ông cho biết còn hai lữ đoàn AFU đang đồn trú. Theo Romanenko, những nỗ lực đột phá Myrnohrad từ phía bắc của AFU sẽ chẳng đi đến đâu, và tình hình với những người bị bao vây trong thành phố đang xấu đi từng giờ.
“Tình hình đang diễn biến theo hướng cần phải đưa ra quyết định liên quan đến Mirnohrad, bởi vì nếu tình hình ở Pokrovsk trở nên tồi tệ hơn nữa, sẽ rất khó để đảm bảo hỗ trợ hậu cần", cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng AFU tuyên bố.
“Tình hình đang diễn biến theo hướng cần phải đưa ra quyết định liên quan đến Mirnohrad, bởi vì nếu tình hình ở Pokrovsk trở nên tồi tệ hơn nữa, sẽ rất khó để đảm bảo hỗ trợ hậu cần", cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng AFU tuyên bố.
Ông Romanenko đang yêu cầu đưa ra quyết định nhanh về Myrnohrad, nếu không sẽ quá muộn. Nhưng trên thực tế, yêu cầu của ông Romanenko bây giờ thì đã quá muộn; vì quân Ukraine đồn trú ở khu đô thị Myrnohrad, đã bị vòng vây của RFAF phong tỏa hoàn toàn. Đáng lẽ ra quyết định này, phải được đưa ra từ ba tuần trước.
Ông Romanenko đang yêu cầu đưa ra quyết định nhanh về Myrnohrad, nếu không sẽ quá muộn. Nhưng trên thực tế, yêu cầu của ông Romanenko bây giờ thì đã quá muộn; vì quân Ukraine đồn trú ở khu đô thị Myrnohrad, đã bị vòng vây của RFAF phong tỏa hoàn toàn. Đáng lẽ ra quyết định này, phải được đưa ra từ ba tuần trước.
Hiện tại, quân phòng thủ Ukraine trong vòng vây, vẫn đang nhận được tiếp tế bằng UAV 4 trục hoặc 6 trục hạng nặng, nhưng đó chỉ là “muối bỏ bể”. Rõ ràng, ông Romanenko vẫn chưa nắm được tình hình thực tế ở Pokrovsk và vẫn tin rằng, "tình hình vẫn trong tầm kiểm soát" như thông báo của Bộ Tổng tham mưu AFU.
Hiện tại, quân phòng thủ Ukraine trong vòng vây, vẫn đang nhận được tiếp tế bằng UAV 4 trục hoặc 6 trục hạng nặng, nhưng đó chỉ là “muối bỏ bể”. Rõ ràng, ông Romanenko vẫn chưa nắm được tình hình thực tế ở Pokrovsk và vẫn tin rằng, "tình hình vẫn trong tầm kiểm soát" như thông báo của Bộ Tổng tham mưu AFU.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân 51, Cụm quân Trung tâm RFAF, đã tiến công đột phá từ phía nam Myrnohrad, giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Sukhoi Yar. Truyền thông Nga cũng đồng loạt đưa tin và Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận thông tin này.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân 51, Cụm quân Trung tâm RFAF, đã tiến công đột phá từ phía nam Myrnohrad, giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Sukhoi Yar. Truyền thông Nga cũng đồng loạt đưa tin và Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận thông tin này.
Các đơn vị xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 thuộc Tập đoàn quân 51, Cụm quân trung tâm tiếp tục thắt chặt vòng vây quanh Myrnohrad. Bên trong thành phố, cuộc tấn công vẫn tiếp tục diễn ra ở tiểu khu Vostochny, phía nam và hướng về tiểu khu Zapadny.
Các đơn vị xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 thuộc Tập đoàn quân 51, Cụm quân trung tâm tiếp tục thắt chặt vòng vây quanh Myrnohrad. Bên trong thành phố, cuộc tấn công vẫn tiếp tục diễn ra ở tiểu khu Vostochny, phía nam và hướng về tiểu khu Zapadny.
Kênh Military Summary cho biết, có sự "tiến triển tốt" từ hướng nam; quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Sukhoi Yar. Ngôi làng này, cùng với Myrnohrad, nằm trong vòng vây của quân Nga và cách ngoại ô phía nam của thành phố khoảng một km.
Kênh Military Summary cho biết, có sự "tiến triển tốt" từ hướng nam; quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Sukhoi Yar. Ngôi làng này, cùng với Myrnohrad, nằm trong vòng vây của quân Nga và cách ngoại ô phía nam của thành phố khoảng một km.
Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Không quân Nga hiện đang tích cực ném bom chi viện cho lực lượng chiến đấu mặt đất ở khu đô thị Myrnohrad, mục tiêu ném bom là các mục tiêu kiên cố đã được xác định, các ổ kháng cự của Ukraine, các sở chỉ huy và các đơn vị vận hành UAV.
Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Không quân Nga hiện đang tích cực ném bom chi viện cho lực lượng chiến đấu mặt đất ở khu đô thị Myrnohrad, mục tiêu ném bom là các mục tiêu kiên cố đã được xác định, các ổ kháng cự của Ukraine, các sở chỉ huy và các đơn vị vận hành UAV.
Không quân chiến thuật Nga sử dụng bom FAB UMPK, trong đó có cả “siêu bom” FAB-3000 nặng 3 tần và rất nhiều UAV FPV để tấn công quân Ukraine ở trong các tòa nhà cao tầng. Lực lượng Ukraine trong vòng vây, đang bị hỏa lực quân Nga đàn áp dữ dội.
Không quân chiến thuật Nga sử dụng bom FAB UMPK, trong đó có cả “siêu bom” FAB-3000 nặng 3 tần và rất nhiều UAV FPV để tấn công quân Ukraine ở trong các tòa nhà cao tầng. Lực lượng Ukraine trong vòng vây, đang bị hỏa lực quân Nga đàn áp dữ dội.
Theo ghi nhận, bộ binh Nga ở khu đô thị Myrnohrad vẫn chưa xung phong đánh chiếm mục tiêu. Trong khi quân Ukraine đang tìm cách tấn công từ đầu cầu Gryshyne; 9 cuộc phản công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 và Trung đoàn tấn công 425 Skala, được tăng cường cả xe bọc thép, đã bị đẩy lùi trong 24 giờ qua. ﻿ (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Theo ghi nhận, bộ binh Nga ở khu đô thị Myrnohrad vẫn chưa xung phong đánh chiếm mục tiêu. Trong khi quân Ukraine đang tìm cách tấn công từ đầu cầu Gryshyne; 9 cuộc phản công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 và Trung đoàn tấn công 425 Skala, được tăng cường cả xe bọc thép, đã bị đẩy lùi trong 24 giờ qua.
﻿ (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Không quân Nga ném bom FAB-3000 vào mục tiêu ở khu đô thị Myrnohrad ngày 10/11. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/273549-jeks-zamglavy-genshtaba-vsu-ne-verit-v-plan-syrskogo-po-razblokirovke-mirnograda.html
#FAB-3000 #bom lượn #Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk #Quân đội Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT