Quân sự

Ukraine bước vào giai đoạn "mất máu ở tiền tuyến" sau khi Pokrovsk sụp đổ

Sự thất thủ của Pokrovsk đã để lộ ra những điểm yếu khó có thể khắc phục của Kiev, khiến Quân đội Ukraine bước vào giai đoạn “mất máu ở tiền tuyến".

Tiến Minh
Trong những ngày qua, thông tin về sự sụp đổ của mặt trận Pokrovsk không phải là một sự cố đơn lẻ, mà là sự bùng phát tập trung của những vấn đề đã tích tụ trong Quân đội Ukraine (AFU) trong vài tháng qua. Từ quân số, vũ khí, trang bị, đến viện trợ, vận dụng chiến thuật….đẩy AFU bước vào giai đoạn "suy thoái hệ thống".
Trong những ngày qua, thông tin về sự sụp đổ của mặt trận Pokrovsk không phải là một sự cố đơn lẻ, mà là sự bùng phát tập trung của những vấn đề đã tích tụ trong Quân đội Ukraine (AFU) trong vài tháng qua. Từ quân số, vũ khí, trang bị, đến viện trợ, vận dụng chiến thuật….đẩy AFU bước vào giai đoạn "suy thoái hệ thống".
Thứ nhất, viện trợ nước ngoài cho Kiev tiếp tục bị cắt giảm. Kể từ mùa hè năm 2025, Quốc hội Mỹ đã rơi vào bế tắc ngân sách do bất đồng đảng phái, liên tục trì hoãn viện trợ quân sự mới cho Ukraine; khiến kế hoạch viện trợ 40 tỷ USD do Nhà Trắng đệ trình liên tục bị trì hoãn thông qua.
Thứ nhất, viện trợ nước ngoài cho Kiev tiếp tục bị cắt giảm. Kể từ mùa hè năm 2025, Quốc hội Mỹ đã rơi vào bế tắc ngân sách do bất đồng đảng phái, liên tục trì hoãn viện trợ quân sự mới cho Ukraine; khiến kế hoạch viện trợ 40 tỷ USD do Nhà Trắng đệ trình liên tục bị trì hoãn thông qua.
Trong khi đó, ngân sách viện trợ của EU cho Ukraine cũng gặp phải sự cản trở từ các quốc gia như Hungary, và thiện chí cung cấp viện trợ của nhiều quốc gia đã giảm đáng kể, dẫn đến việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho AFU ở tiền tuyến giảm mạnh.
Trong khi đó, ngân sách viện trợ của EU cho Ukraine cũng gặp phải sự cản trở từ các quốc gia như Hungary, và thiện chí cung cấp viện trợ của nhiều quốc gia đã giảm đáng kể, dẫn đến việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho AFU ở tiền tuyến giảm mạnh.
Thứ hai, vấn đề hao hụt quân số nghiêm trọng đang diễn ra trong AFU. Mặc dù AFU đã mở rộng việc huy động quân từ đầu năm 2022 và liên tục sửa luật để có thể huy động thêm quân số, nhưng cường độ chiến đấu ác liệt kéo dài, đã khiến AFU kiệt sức.
Thứ hai, vấn đề hao hụt quân số nghiêm trọng đang diễn ra trong AFU. Mặc dù AFU đã mở rộng việc huy động quân từ đầu năm 2022 và liên tục sửa luật để có thể huy động thêm quân số, nhưng cường độ chiến đấu ác liệt kéo dài, đã khiến AFU kiệt sức.
Kể từ mùa xuân năm 2025, tình trạng đào ngũ, từ chối chiến đấu và phục vụ thụ động của AFU đã xảy ra thường xuyên ở tiền tuyến, và số lượng quân được huy động ở hậu phương đã giảm nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc hỗ trợ một cuộc phản công quy mô lớn.
Kể từ mùa xuân năm 2025, tình trạng đào ngũ, từ chối chiến đấu và phục vụ thụ động của AFU đã xảy ra thường xuyên ở tiền tuyến, và số lượng quân được huy động ở hậu phương đã giảm nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc hỗ trợ một cuộc phản công quy mô lớn.
Sai sót nghiêm trọng nhất chính là lỗi thiết kế khi bố trí hệ thống phòng thủ, khi Bộ Tổng tham mưu AFU đã định vị Pokrovsk là "một pháo đài phòng thủ mới trên mặt trận phía đông", nhưng khu vực này thiếu các vật cản tự nhiên, và các tuyến tiếp tế vốn dĩ rất mong manh.
Sai sót nghiêm trọng nhất chính là lỗi thiết kế khi bố trí hệ thống phòng thủ, khi Bộ Tổng tham mưu AFU đã định vị Pokrovsk là "một pháo đài phòng thủ mới trên mặt trận phía đông", nhưng khu vực này thiếu các vật cản tự nhiên, và các tuyến tiếp tế vốn dĩ rất mong manh.
Dưới áp lực ba chiều của việc viện trợ chậm lại, thiếu hụt quân số, và tinh thần xuống thấp, sự sụp đổ của Pokrovsk gần như là điều không thể tránh khỏi. Việc Pokrovsk thất thủ, không chỉ đơn thuần là một thắng lợi hay thất bại về mặt quân sự, mà còn là một bước ngoặt trong việc vẽ lại bản đồ kiểm soát khu vực.
Dưới áp lực ba chiều của việc viện trợ chậm lại, thiếu hụt quân số, và tinh thần xuống thấp, sự sụp đổ của Pokrovsk gần như là điều không thể tránh khỏi. Việc Pokrovsk thất thủ, không chỉ đơn thuần là một thắng lợi hay thất bại về mặt quân sự, mà còn là một bước ngoặt trong việc vẽ lại bản đồ kiểm soát khu vực.
Từ nửa cuối năm 2024, Nga đã bắt đầu sáp nhập hệ thống hành chính của vùng Donbass vào Nga, bao gồm cả việc Nga hóa hoàn toàn hệ thống giáo dục, tiền tệ và các chức năng hành chính. Việc chiếm được thành phố có tầm quan trọng chiến lược Pokrovsk, giờ đây cung cấp "sự hỗ trợ về mặt lãnh thổ" cho chiến lược này.
Từ nửa cuối năm 2024, Nga đã bắt đầu sáp nhập hệ thống hành chính của vùng Donbass vào Nga, bao gồm cả việc Nga hóa hoàn toàn hệ thống giáo dục, tiền tệ và các chức năng hành chính. Việc chiếm được thành phố có tầm quan trọng chiến lược Pokrovsk, giờ đây cung cấp "sự hỗ trợ về mặt lãnh thổ" cho chiến lược này.
Một khi khu vực này được kiểm soát chặt chẽ, RFAF có thể tiến về phía đông đến Kostiantynivka, về phía tây đến Dnipropetrovsk, khiến AFU hoàn toàn mất đi vùng đệm chiến thuật cuối cùng ở phía bắc Donetsk. Một "vùng lún sâu" chưa từng có sẽ xuất hiện về mặt kiểm soát quân sự trên lãnh thổ Ukraine.
Một khi khu vực này được kiểm soát chặt chẽ, RFAF có thể tiến về phía đông đến Kostiantynivka, về phía tây đến Dnipropetrovsk, khiến AFU hoàn toàn mất đi vùng đệm chiến thuật cuối cùng ở phía bắc Donetsk. Một "vùng lún sâu" chưa từng có sẽ xuất hiện về mặt kiểm soát quân sự trên lãnh thổ Ukraine.
Hơn nữa, một loạt tín hiệu, chẳng hạn như "khôi phục lại tên địa danh ban đầu" và "hủy bỏ việc áp dụng luật pháp Ukraine", cũng cho thấy Moskva đang coi khu vực này là "khu vực kiểm soát vĩnh viễn", và logic hậu chiến của họ đã chuyển từ "chiếm đóng quân sự" sang "hội nhập quốc gia".
Hơn nữa, một loạt tín hiệu, chẳng hạn như "khôi phục lại tên địa danh ban đầu" và "hủy bỏ việc áp dụng luật pháp Ukraine", cũng cho thấy Moskva đang coi khu vực này là "khu vực kiểm soát vĩnh viễn", và logic hậu chiến của họ đã chuyển từ "chiếm đóng quân sự" sang "hội nhập quốc gia".
Nói cách khác, việc Kiev mất quyền kiểm soát Pokrovsk, không chỉ đơn thuần là sự sụp đổ của tuyến phòng thủ, mà còn là sự phủ nhận đáng kể "tính toàn vẹn biên giới của Ukraine". Áp lực chính trị và hành chính kép này sẽ thu hẹp đáng kể khả năng đàm phán hậu chiến của Kiev.
Nói cách khác, việc Kiev mất quyền kiểm soát Pokrovsk, không chỉ đơn thuần là sự sụp đổ của tuyến phòng thủ, mà còn là sự phủ nhận đáng kể "tính toàn vẹn biên giới của Ukraine". Áp lực chính trị và hành chính kép này sẽ thu hẹp đáng kể khả năng đàm phán hậu chiến của Kiev.
Trong khi đó, trong bối cảnh tâm lý phản chiến gia tăng và chi phí viện trợ ngày càng tăng ở các nước phương Tây, "những lợi ích thực tế" của Moscow đang dần được chuyển thành những con bài mặc cả mới, trong ván bài chính sách đối ngoại của họ.
Trong khi đó, trong bối cảnh tâm lý phản chiến gia tăng và chi phí viện trợ ngày càng tăng ở các nước phương Tây, "những lợi ích thực tế" của Moscow đang dần được chuyển thành những con bài mặc cả mới, trong ván bài chính sách đối ngoại của họ.
Xét về mặt quân sự, sự thất thủ của Pokrovsk, đánh dấu sự phá sản của khái niệm phòng thủ "ổn định phòng tuyến bằng cách tập trung vào các điểm then chốt" của Ukraine. Xét về mặt hệ thống chỉ huy, thất bại của tướng Syrsky và bộ tham mưu của ông, một lần nữa phơi bày nút thắt thể chế của việc AFU quá phụ thuộc vào chỉ huy cá nhân.
Xét về mặt quân sự, sự thất thủ của Pokrovsk, đánh dấu sự phá sản của khái niệm phòng thủ "ổn định phòng tuyến bằng cách tập trung vào các điểm then chốt" của Ukraine. Xét về mặt hệ thống chỉ huy, thất bại của tướng Syrsky và bộ tham mưu của ông, một lần nữa phơi bày nút thắt thể chế của việc AFU quá phụ thuộc vào chỉ huy cá nhân.
Xét về mặt phát triển của nguyên tắc chiến thuật, mô hình mới của quân đội Nga là "chia cắt và bao vây + chiến tranh tâm lý", đang thay thế phương pháp tấn công truyền thống. Và xét về chiều sâu chiến lược, việc "vẽ lại bản đồ" Donbass, đã trở thành hiện thực.
Xét về mặt phát triển của nguyên tắc chiến thuật, mô hình mới của quân đội Nga là "chia cắt và bao vây + chiến tranh tâm lý", đang thay thế phương pháp tấn công truyền thống. Và xét về chiều sâu chiến lược, việc "vẽ lại bản đồ" Donbass, đã trở thành hiện thực.
Tất cả những điều này đồng nghĩa với việc "lớp áo giáp phía đông" của Ukraine đang dần bị phá hủy, từ đó thiếu hụt hoàn toàn một vùng đệm chiến lược trên mặt trận phía đông Donbass. Sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ của Ukraine và sự thất thủ của Pokrovsk, có thể chỉ là thời điểm then chốt cuối cùng trong chiến lược "phòng thủ trường kỳ" của Ukraine.
Tất cả những điều này đồng nghĩa với việc "lớp áo giáp phía đông" của Ukraine đang dần bị phá hủy, từ đó thiếu hụt hoàn toàn một vùng đệm chiến lược trên mặt trận phía đông Donbass. Sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ của Ukraine và sự thất thủ của Pokrovsk, có thể chỉ là thời điểm then chốt cuối cùng trong chiến lược "phòng thủ trường kỳ" của Ukraine.
Không có quân số, vũ khí hay viện trợ, Kiev chỉ có thể trông cậy vào những "lời hứa suông" của phương Tây và những tuyên bố ngoại giao lặp đi lặp lại rằng, họ "sẽ không bỏ rơi Ukraine". Tuy nhiên, những lời này không thể lấp đầy khoảng trống do thực tế đang sụp đổ trên tiền tuyến để lại. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Independent).
Không có quân số, vũ khí hay viện trợ, Kiev chỉ có thể trông cậy vào những "lời hứa suông" của phương Tây và những tuyên bố ngoại giao lặp đi lặp lại rằng, họ "sẽ không bỏ rơi Ukraine". Tuy nhiên, những lời này không thể lấp đầy khoảng trống do thực tế đang sụp đổ trên tiền tuyến để lại. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Independent).
Link bài gốc
#Pokrovsk #Syrsky #Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk thất thủ #Pokrovsk sụp đổ #Quân đội Nga

