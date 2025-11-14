Hà Nội

Có cả thiên thời, địa lợi, nhưng pháo đài Pokrovsk cuối cùng vẫn sụp đổ

Quân sự

Có cả thiên thời, địa lợi, nhưng pháo đài Pokrovsk cuối cùng vẫn sụp đổ

Mặc dù có hệ thống công sự trận địa vững chắc, lại có chỉ huy tài giỏi, nhưng trước sức ép tiến công liên tục của Nga, cuối cùng Pokrovsk cũng phải “gục ngã”.

Tiến Minh
Trên chiến trường khốc liệt của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thành phố Pokrovsk là trọng điểm then chốt của cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên. Quân đội Nga (RFAF) đang mở một cuộc tấn công liên tục vào thành phố từ ba hướng, khiến năng lực phòng thủ của Pokrovsk cuối cùng phải “gục ngã”, quân Ukraine hết cơ hội rút chạy.
Pokrovsk không phải là một thành phố bình thường; đó là một pháo đài kiên cố, được xây dựng các công trình phòng thủ trong tám năm, với một mạng lưới đường hầm phức tạp. Những công sự chiến đấu và đường hầm này đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới phòng thủ chặt chẽ, giống như một "mê cung thép" rộng lớn.
Tuyến đường tiếp tế ở phía bắc thành phố Pokrovsk rất quan trọng đối với AFU, đóng vai trò như huyết mạch, đảm nhiệm liên tục cung cấp vật tư và nhân lực cho tiền tuyến. Tuy nhiên, RFAF đã phát động chiến dịch xâm nhập từ phía nam thành phố theo các nhóm nhỏ, đầu tiên là thực hiện chiến thuật phục kích, tập kích, đặt mìn; sau đó đưa lực lượng lớn vào thành phố.
Sau khi chiếm đóng các tòa nhà cao tầng ở phía nam và trung tâm khu đô thị Pokrovsk, AFU đã dần mất đi các điểm tiếp tế trên hướng bắc. Khi các tuyến đường tiếp tế này bị quân Nga kiểm soát, tình hình của quân phòng thủ Ukraine ở trong thành phố đã trở nên bấp bênh.
Mặc dù AFU đã cố gắng thiết lập vùng tiêu diệt bằng UAV FPV rộng tới 20 km, để tạo ra một tuyến phòng thủ vô hình, cản trở đáng kể bước tiến của quân Nga vào thành phố. Mỗi bước tiến trong nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của RFAF đều phải trả giá rất đắt, khiến con đường phía trước trở nên vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên khi những cơn mưa chuyển mùa kéo tới, những đám mây bay sát mặt đất, khiến UAV của quân đội Ukraine “không thể cất cánh”, đã đưa họ rơi vào tình huống bất lợi. Hãng thông tấn Ukraine Kyiv Independent đưa tin, RFAF đã thay đổi chiến thuật để phá vỡ thế bế tắc ở Pokrovsk.
Trong hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad có rải rác hàng ngàn công sự chiến đấu, ụ súng, lô cốt, hầm, hào, cùng các tòa nhà cao tầng và tầng hầm được biến thành các trận địa phòng ngự. Trong trận Bakhmut, RFAF chỉ có thể dựa vào hỏa lực pháo binh, nhưng khả năng công phá của chúng rất hạn chế, nên không thể gây thiệt hại lớn cho hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Nhưng trong chiến dịch Pokrovsk, RFAF chủ yếu dựa vào máy bay tiêm kích bom Su-34, thả một lượng lớn bom lượn có điều khiển FAB UMPK. Đã có hàng nghìn quả bom được thả xuống thành phố Pokrovsk, trong đó có cả bom 3 tấn, gây thiệt hại nặng nề cho các vị trí phòng ngự kiên cố của Ukraine.
Những quả bom dẫn đường này cực kỳ mạnh mẽ, đã phá hủy các ổ đề kháng được bố trí ở các tòa nhà cao tầng. Chính những quả bom hạng nặng này, khiến quân Ukraine mất chỗ ẩn nấp và những thành phố pháo đài, không còn là “bất khả xâm phạm”.
Trước tình thế khó khăn của Pokrovsk, đích thân Tổng Tư lệnh AFU, tướng Syrsky phải tới Pokrovsk để đốc chiến. Nhưng với tình thế hiện tại, AFU đã mất khả năng phản công và chỉ có thể duy trì sự ổn định trên một vài khu vực then chốt của mặt trận.
Việc tướng Syrsky tới mặt trận Pokrovsk đốc chiến, điều đó cho thấy Kiev đánh giá tầm quan trọng của mặt trận này. Theo giới phân tích, tướng Syrsky luôn biết tìm kiếm cơ hội và khai thác các lỗ hổng trong thế trận tiến công của RFAF tại đây.
Tướng Syrsky ưu tiên sử dụng vũ khí không người lái, tránh giao tranh cận chiến bất cứ khi nào, để có thể để bảo toàn lực lượng hạn chế của AFU. Trên tiền tuyến, ông chủ yếu sử dụng hỏa lực UAV FPV để chặn quân Nga, cản trở bước tiến của họ trên nhiều mặt trận.
Ngoài ra, ông đề nghị các đơn vị tăng cường sử dụng UAV, pháo tầm xa và tên lửa HIMARS để thực hiện các cuộc tấn công theo kiểu “phẫu thuật” vào các chân hàng, kho trạm, đường giao thông nằm sâu phía sau chiến tuyến của RFAF, nhằm làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân tiền tuyến.
Còn ở bên kia chiến tuyến, chỉ huy khu vực mặt trận Pokrovsk là tướng Mordvichev, Tư lệnh Cụm quân Trung tâm của RFAF. Ông là người ủng hộ chiến tranh thông tin và luôn thúc đẩy mạnh mẽ thúc đẩy sự thay đổi chiến thuật của Cụm quân Trung tâm.
Tướng Mordvichev sử dụng các nhóm tấn công nhỏ, nhanh và linh hoạt, thực hiện tiến công đa điểm. Chiến thuật này đã cải thiện đáng kể khả năng sống sót và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cụm tấn công Nga, được hỗ trợ bởi máy bay UAV FPV, hỏa lực pháo binh và bom FAB UMPK.
Tướng Mordvichev chiến đấu với phong cách vừa dũng cảm vừa thông minh, khi cần thiết có thể san phẳng mục tiêu. Ông luôn phát hiện ra điểm yếu và sai lầm của đối phương, để tổ chức đột phá trận địa phòng ngự vững chắc của đối phương. Dưới sự chỉ huy của ông, RFAF dần giành được thế chủ động trên chiến trường, gây áp lực cực lớn lên quân phòng thủ AFU.
Như vậy sau hơn một năm kiên cường chống cự, dù có công sự vững chắc, chiến thuật hợp lý và chỉ huy tài giỏi, nhưng trước sức ép tiến công liên tục của RFAF, sức kháng cực của quân Ukraine ở Pokrovsk cũng bước vào những giờ phút cuối cùng. Có thể nói, "đốm lửa Pokrovsk" cuối cùng đã lụi tàn. (nguồn ảnh Military Review, Readovka. Kyiv Independent).
Không quân Nga ném bom FAB-3000 vào mục tiêu ở khu đô thị Myrnohrad ngày 10/11. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topwar
#Nga bao vây Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây #Pokrovsk #tướng Syrsky #Nga kiểm soát Pokrovsk #xung đột Ukraine

