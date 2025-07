Phượng Thư – Long An thi công cứng hóa đê bao bờ Bắc K17

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 1/7/2025 (lúc 16:49:24), ông Lê Minh Tầm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Hưng (cũ) đã ký số Quyết định 158/QĐ-DA Công ty TNHH Phượng Thư – Long An trúng gói thầu xây lắp: Cứng hóa đê bao bờ Bắc KT7 đoạn còn lại (ĐT819 - kênh Ngon Sông Trăng) với giá hơn 1,109 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Nguồn: MSC

Cũng tại Quyết định 158/QĐ-DA của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Hưng ghi rõ: Căn cứ Biên bản số 469/BB-UBND ngày 19/5/2025 về việc thương thảo ký kết hợp đồng công trình Cứng hóa đê bao bờ Bắc KT7 đoạn còn lại (DDT819 - kênh Ngọn Sông Trăng). Nguồn: MSC

Từ 2024 đến nay, đây là gói thầu đầu tiên Công ty TNHH Phượng Thư – Long An trúng tại Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Với số tiền tiết kiệm gần 287 triệu đồng sau đấu thầu, công trình do Công ty TNHH Phượng Thư – Long An thi công hoàn thành giúp khép kín vùng ngăn lũ bảo vệ sản xuất, cung cấp nước phục vụ nông nghiệp, nâng cao sản lượng nông nghiệp. Đồng thời, dự án còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp, vật tư, máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp…

Gói thầu xây lắp: Cứng hóa đê bao bờ Bắc KT7 đoạn còn lại (ĐT819 - kênh Ngọn Sông Trăng) trên thuộc dự án Cứng hóa đê bao bờ Bắc KT7 đoạn còn lại (ĐT819 - kênh Ngọn Sông Trăng) với 1,6 tỷ kinh phí đầu tư; UBND huyện Tân Hưng ký Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 24/03/2025. Ngân sách thực hiện dự án được sử dụng từ nguồn kinh phí phát triển và bảo vệ đất trồng lúa.

Gói thầu xây lắp: Cứng hóa đê bao bờ Bắc KT7 đoạn còn lại (ĐT819 - kênh Ngọn Sông Trăng) với giá hơn 1,395 tỷ đồng được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC chào hàng cạnh tranh.

E-HSMT của gói thầu được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Hưng phê duyệt tại Quyết định E2500180188_2504291406 ngày 29/04/2025.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 09/05/2025, gói thầu đã thu hút 3 nhà thầu tham gia, trong đó Công ty TNHH Phượng Thư – Long An dự thầu với giá hơn 1,381 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phượng Thư – Long An (có địa chỉ tịa Xã Nhơn Ninh, Tây Ninh) thường trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh (cũ).

Trước đó năm 2023, công ty đã trúng gói thầu:

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường đê dọc kênh Bùi Mới của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh; Công ty TNHH Phượng Thư – Long An cùng liên danh trúng thầu với giá hơn 28,79 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày;

Gói thầu Đường nhựa bờ Bắc 7000 xã Tân Thành thuộc dự án Đường nhựa bờ Bắc 7000 xã Tân Thành của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh với giá trúng thầu hơn 2,933 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày…