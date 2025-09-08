Hà Nội

Phương Oanh gây sốt với cảnh tát 'sôi máu', ngoài đời quyến rũ đầy cuốn hút

Giải trí

Phương Oanh gây sốt với cảnh tát 'sôi máu', ngoài đời quyến rũ đầy cuốn hút

Không chỉ ghi điểm với diễn xuất bùng nổ trên màn ảnh, ngoài đời Phương Oanh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp gợi cảm cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) bảo vệ con trai trong tập 12 phim truyền hình “Gió ngang khoảng trời xanh” đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi khi khán giả nhớ ngay đến màn trình diễn kinh điển của Đồng Dao trong vai Cố Giai.
Mâu thuẫn giữa Mỹ Anh và Hồng được đẩy lên cao trào khi bé Minh (Gia Nghĩa) – con trai Mỹ Anh – bị nhốt nhiều giờ trong phòng giặt. Bất chấp nỗi hoảng loạn của đứa trẻ, những người lớn vẫn thản nhiên vui tiệc. Cao trào bùng nổ khi Mỹ Anh sau khi nghe con kể lại sự việc, lập tức quay vào nhà, thẳng tay tát Hồng rồi kéo đối phương vào phòng riêng để “nói chuyện”. Nhân vật còn tuyên bố sẵn sàng nhờ công an vào cuộc để bảo vệ con.
Phân đoạn này được đánh giá là một trong những cảnh gay cấn và giàu cảm xúc nhất của phim từ đầu đến nay. Diễn xuất của Phương Oanh chạm đến trái tim người xem: vừa tức giận tột độ, vừa đau đớn tột cùng của một người mẹ khi chứng kiến con bị tổn thương. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho lối diễn chân thật, bùng nổ cảm xúc của nữ diễn viên.
Nếu trên màn ảnh, Phương Oanh hóa thân thành bà mẹ mạnh mẽ, kín đáo thì ngoài đời, cô lại mang hình ảnh quyến rũ, gợi cảm.
Sau hơn một năm sinh con, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn với cân nặng duy trì 54-55kg.
Lợi thế hình thể giúp “Quỳnh búp bê” thường xuyên ghi điểm trong những trang phục tôn đường cong.
Không chỉ chú trọng dáng vóc, Phương Oanh còn thể hiện sự đầu tư chỉn chu vào phong cách thời trang.
Cô thường xuất hiện với loạt phụ kiện hàng hiệu sang trọng, làm bật lên nét quý phái, hiện đại và tự tin.
Thay vì những trang phục rộng rãi thường thấy ở các bà mẹ bỉm sữa, nữ diễn viên "Hương vị tình thân" tự tin lựa chọn những thiết kế ôm sát.
Chính sự kết hợp giữa nhan sắc mặn mà, vóc dáng gợi cảm và phong cách thời thượng khiến Phương Oanh luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
Nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi 36, cô đang bước vào thời kỳ nhan sắc chín muồi, toát lên vẻ đẹp mặn mà và rạng rỡ khó rời mắt.
Sau thời gian dành trọn vẹn cho mái ấm, Phương Oanh hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Shark Bình và cặp song sinh kháu khỉnh. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh
