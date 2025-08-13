Hà Nội

Đọ sắc Phương Oanh “Gió ngang khoảng trời xanh” và nữ chính bản gốc

Giải trí

Đọ sắc Phương Oanh “Gió ngang khoảng trời xanh” và nữ chính bản gốc

Phương Oanh đóng nữ chính phim Gió ngang khoảng trời xanh, còn diễn viên ở bản gốc là Đồng Dao.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phim Gió ngang khoảng trời xanh vừa lên sóng. Bản gốc phim chính là 30 chưa phải là hết ra mắt năm 2020. Nữ chính của bản Việt là Phương Oanh (trái), diễn viên ở bản gốc là Đồng Dao. Ảnh: VOV.
Theo VOV, trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh đóng Mỹ Anh chỉn chu, giỏi lo toan cho gia đình. Ở 30 chưa phải là hết, Đồng Dao vào vai Cố Giai thông minh, sắc sảo. Ảnh: FB Phương Oanh, Elle.
Theo Znews, Đồng Dao tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô đóng nhiều phim như Như Ý truyện, Đại giang đại hà...Ảnh: Znews.
Đồng Dao đóng Cao Quý Phi trong bộ phim truyền hình Như Ý truyện. Ảnh: Elle.
Đồng Dao sở hữu nhan sắc hao hao Chương Tử Di. Bởi vậy, Cố Giai của 30 chưa phải là hết được gọi là "Tiểu Chương Tử Di". Ảnh: Znews.
Phương Oanh kém Đồng Dao 4 tuổi, sinh đôi cách đây 1 năm. Ảnh: FB Phương Oanh.
Nữ diễn viên phim Gió ngang khoảng trời xanh sở hữu nhan sắc mặn mà. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phương Oanh xuất thân là người mẫu, ca sĩ. Năm 2012, cô bắt đầu đóng phim với những vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phương Oanh bắt đầu gây chú ý khi đóng nữ chính phim Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt. Ảnh: FB Phương Oanh.
Tên tuổi của Phương Oanh gắn liền với các bộ phim: Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân. Ảnh: FB Phương Oanh.
#Phương Oanh #diễn viên Phương Oanh #người mẫu Phương Oanh #Gió ngang khoảng trời xanh

