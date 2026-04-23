Phường Ninh Kiều: Vì sao nhà thầu bỏ giá thấp hơn 1,3 tỷ đồng vẫn bị loại?

Gói thầu duy tu cây xanh 3,7 tỷ đồng tại phường Ninh Kiều gây chú ý khi nhà thầu chào giá thấp kỷ lục bị loại vì lỗi hồ sơ, nhường chỗ cho Môi trường xanh Tây Đô trúng thầu sát giá

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Kiều vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2: Duy tu, bảo dưỡng 19 tuyến đường, tiểu đảo và các công viên Hồ Xáng Thổi, Yết Kiêu. Theo Quyết định số 86/QĐ-PKTĐT ngày 10/4/2026 đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh Tây Đô. Tuy nhiên, diễn biến cuộc thầu này đang khiến dư luận quan tâm bởi sự chênh lệch giá dự thầu quá lớn giữa các bên và kịch bản loại nhà thầu "giá rẻ" một cách chóng vánh.

Quyết định số 86/QĐ-PKTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc đối đầu chênh lệch 1,3 tỷ đồng

Theo hồ sơ, gói thầu có dự toán 3.749.819.000 đồng, thực hiện trong 275 ngày bằng nguồn vốn kiến thiết thị chính. Tại biên bản mở thầu ngày 21/03/2026, có 02 doanh nghiệp tham gia cạnh tranh. Đáng chú ý, Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng và Dịch vụ Đô thị Miền Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Hạ tầng Miền Nam) đã đưa ra con số gây sốc là 2.390.051.588 đồng – thấp hơn giá dự toán tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh Tây Đô (Công ty Môi trường xanh Tây Đô) chào giá 3.692.639.819 đồng, sát nút giá dự toán. Ở góc độ kinh tế, nếu Công ty Hạ tầng Miền Nam trúng thầu, ngân sách địa phương có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể lên tới gần 36%. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không như kỳ vọng về một cuộc đua giảm giá.

Loại nhà thầu giá thấp vì... "quên" nộp tài liệu

Dù chào mức giá cực kỳ cạnh tranh, Công ty Hạ tầng Miền Nam vẫn bị tổ chuyên gia đánh giá "không đạt" ngay từ bước năng lực và kinh nghiệm. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, nhà thầu này không đính kèm tài liệu chứng minh trình độ và kinh nghiệm cho các nhân sự chủ chốt gồm ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. Đồng thời, các thiết bị xe chuyên dụng phục vụ công tác duy tu cây xanh cũng không có tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc khả năng huy động.

Điều đáng nói, dù bên mời thầu đã có yêu cầu làm rõ, nhưng nhà thầu này vẫn không bổ sung kịp thời các tài liệu pháp lý cơ bản. Việc một doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm lại mắc những lỗi sơ đẳng trong hồ sơ dự thầu ở một gói thầu có giá trị tiết kiệm lớn như vậy khiến không ít người đặt dấu hỏi về tính thực chất của việc tham gia đấu thầu.

Với việc đối thủ duy nhất bị loại, Công ty Môi trường xanh Tây Đô nghiễm nhiên trở thành đơn vị trúng thầu với giá 3.692.639.819 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt vỏn vẹn khoảng 1,53%.

Chân dung nhà thầu trúng thầu sát giá

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh Tây Đô (MST: 1801525226), có địa chỉ tại Đường B22, Khu Dân Cư 91B, Phường Tân An, Cần Thơ, được thành lập năm 2017 do ông Nguyễn Minh Phương là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu doanh nghiệp đã tham gia khoảng 52 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 28 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 81.829.433.958 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 73.456.313.391 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 8.373.120.567 đồng).

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này cũng đã từng trúng nhiều gói thầu tương tự có giá trị lớn. Cụ thể:

Gói thầu số 03: Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026” tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trị giá 5.993.810.000 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu XL+TB -02/2025: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trị giá 8.373.120.567 đồng (tháng 10/2025)

Gói thầu: Chăm sóc, duy trì cây xanh năm 2025 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận Thốt Nốt, trị giá 3.045.694.190 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu: Duy tu, bảo dưỡng 25 tuyến đường, tiểu đảo và các công viên: Cặp sân vận động Cần Thơ, bờ kè Sông Hậu, thuộc quận Ninh Kiều tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận Ninh Kiều, trị giá 7.909.661.000 đồng (tháng 02/2025)

Gói thầu: Duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn quận Ô Môn năm 2025 tại Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn, trị giá 3.514.083.769 đồng (tháng 01/2025)

Góc nhìn từ chuyên gia

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn ưu tiên mục tiêu hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi một nhà thầu bỏ giá thấp hơn hẳn mà bị loại bởi các lỗi hình thức hoặc lỗi có thể làm rõ, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần đảm bảo rằng việc làm rõ đã được thực hiện đúng quy trình và khách quan nhất. Nếu việc loại nhà thầu chỉ dựa trên những thiếu sót tài liệu mà không tạo điều kiện tối đa để làm rõ nhằm tiết kiệm ngân sách, thì mục tiêu của công tác đấu thầu có thể bị ảnh hưởng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các gói thầu duy tu, bảo dưỡng thường xuyên có tỷ lệ tiết kiệm thấp và sự xuất hiện của các nhà thầu "quen" là vấn đề cần các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng "vây thầu" hoặc cài cắm điều kiện để loại bỏ các nhà thầu có khả năng cạnh tranh về giá.

Dư luận đang chờ đợi sự minh bạch hơn nữa từ phía Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Kiều trong việc giám sát chất lượng thực hiện gói thầu của nhà thầu trúng thầu sát giá này.