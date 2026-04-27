Phường Chi Lăng: Đấu thầu công khai 2 gói thầu xây lắp tiểu lộ 13 và Chi Lăng

Tại phường Chi Lăng, hai gói thầu xây lắp vừa mở thầu ghi nhận sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp, đặt ra bài toán về tính minh bạch và quản lý nguồn lực chặt chẽ.

Trong tháng 4/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) đã thực hiện mở thầu hai gói thầu xây lắp quan trọng với quy mô vốn đáng kể, thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể là Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình Nâng cấp cải tạo tiểu lộ 13 (IB2600151298) và Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình Cải tạo mặt đường Chi Lăng (IB2600151504).

Biên bản mở thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình Nâng cấp cải tạo tiểu lộ 13 (IB2600151298). Nguồn MSC

Sự minh bạch qua các quyết định điều chỉnh

Điểm đáng lưu ý, cả hai gói thầu này đều phát sinh việc điều chỉnh Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sát ngày đóng thầu. Cụ thể, ngày 20/04/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Chi Lăng, bà Đặng Thị Ngọc Huệ, đã ký ban hành các Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH và 87/QĐ-TTDVTH.

Biên bản mở thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình Cải tạo mặt đường Chi Lăng (IB2600151504). Nguồn MSC

Nội dung điều chỉnh tập trung vào mục "Yêu cầu về nguồn lực tài chính". Đối với dự án Nâng cấp cải tạo tiểu lộ 13, giá trị yêu cầu được ấn định là 875.422.000 đồng. Với dự án Cải tạo mặt đường Chi Lăng, con số này là 858.200.000 đồng. Trước đó, nhà thầu đã có văn bản kiến nghị làm rõ về tính thống nhất của thời hạn hiệu lực cam kết tín dụng. Việc điều chỉnh kịp thời này, theo góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và tránh việc loại bỏ nhà thầu một cách bất hợp lý.

Dữ liệu ghi nhận Công ty TNHH Hưng Nguyên (MST: 1600939361) là gương mặt xuất hiện tại cả hai gói thầu. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, do ông Hồ Phước Nguyên làm Giám đốc. Theo kết quả phân tích, Công ty Hưng Nguyên đã tham gia 95 gói thầu, trúng 55 gói với tổng giá trị trúng thầu (độc lập) khoảng 134.717.541.347 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97,58%.

Góc nhìn pháp lý và chuyên môn

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, việc áp dụng Luật Đấu thầu 2023/QH15, Luật sửa đổi 90/2025/QH15 cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC yêu cầu chủ đầu tư phải cực kỳ cẩn trọng trong các yêu cầu kỹ thuật. "Việc không được nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ nhằm tránh tạo lợi thế cho nhà thầu nhất định là nguyên tắc cốt lõi," bà Hương nhấn mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tại gói thầu Cải tạo mặt đường Chi Lăng với 5 nhà thầu tham gia, sự cạnh tranh là rất lớn. Các đơn vị như Công ty AKT, Công ty Gia Vĩ Hòa hay Công ty Chí Trung đều đang nỗ lực tối ưu hóa giá dự thầu. Việc các nhà thầu có tỷ lệ giảm giá từ 1,5% đến 8,86% cho thấy sự khốc liệt trong cuộc đua về đơn giá".

Hướng tới tính cạnh tranh bền vững

Các yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V của hai hồ sơ cho thấy sự chi tiết trong quy mô và tiêu chuẩn công trình (cấp IV). Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, tự tổ chức khảo sát hiện trường và phân bổ mọi chi phí gián tiếp, chi phí dự phòng vào đơn giá dự thầu.

Việc đấu thầu rộng rãi qua mạng đang dần trở thành thước đo chính xác cho năng lực của nhà thầu. Tuy nhiên, sự cạnh tranh sẽ chỉ thực sự ý nghĩa khi các chủ đầu tư đảm bảo các yêu cầu mời thầu không tạo ra "rào cản kỹ thuật". Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng của hai gói thầu này để đảm bảo rằng ngân sách phường được sử dụng hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ BẢO VỆ NHÀ THẦU Cơ chế kiến nghị là quyền lợi pháp lý để nhà thầu bảo vệ mình trước các quyết định không công bằng. Theo Điều 89 đến Điều 92 Luật Đấu thầu, nhà thầu có quyền kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu hoặc kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều kiện tiên quyết là đơn kiến nghị phải được gửi đúng thời hạn và nhà thầu phải nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực. Quy trình giải quyết tại cấp chủ đầu tư diễn ra trong vòng 07 ngày làm việc. Nếu không đồng ý với kết quả, nhà thầu gửi kiến nghị lên Người có thẩm quyền hoặc Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Điểm mới năm 2026 là việc giải quyết kiến nghị có thể dẫn đến quyết định "tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng" nếu Hội đồng tư vấn thấy cần thiết để khắc phục sai sót. Theo Điều 15 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng, nhà thầu sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí kiến nghị đã nộp. Việc giải quyết kiến nghị công khai, đúng luật giúp củng cố niềm tin của nhà thầu vào môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam, đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm giải trình của mọi cấp chính quyền từ xã đến tỉnh.