Phường 3 Bảo Lộc: Điểm sáng từ gói thầu chiếu sáng tiết kiệm hơn 124 triệu

Thu hút nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh, gói thầu xây lắp ở Phường 3 Bảo Lộc ghi nhận mức giảm giá hơn 6,35%, chứng minh hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng.

Trái ngược với bức tranh "một mình một ngựa" thường thấy ở nhiều dự án đầu tư công quy mô nhỏ, một gói thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng tại Phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa khép lại với những tín hiệu rất tích cực. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đã tạo ra môi trường cạnh tranh thực chất, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

Cạnh tranh mang lại hiệu quả thiết thực

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/04/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Phường 3 Bảo Lộc đã ký Quyết định số 65/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 01: "Chi phí xây dựng", thuộc công trình Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn. Gói thầu này có giá dự toán là 1.960.137.437 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Phường năm 2025.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Thương mại Đô An Trí (địa chỉ đăng ký tại số 02 Nguyễn Viết Xuân, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Điểm đáng ghi nhận nhất của cuộc thầu này chính là mức độ thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Thay vì kịch bản chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ, dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 27/03/2026 cho thấy có 02 nhà thầu đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh đã buộc các doanh nghiệp phải đưa ra mức giá chào hấp dẫn nhất để giành lợi thế.

Kết quả, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Thương mại Đô An Trí đã bỏ thầu và trúng thầu ở mức giá 1.835.637.094 đồng. So với giá dự toán ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt hơn 124,5 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt xấp xỉ 6,35% – một con số rất ấn tượng đối với một gói thầu quy mô dưới 2 tỷ đồng. Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BC-NK do Công ty TNHH Ngọc Khanh lập ngày 01/04/2026, quá trình chấm thầu diễn ra minh bạch, nhà thầu Đô An Trí đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để tiến vào vòng mở tài chính và giành chiến thắng thuyết phục.

Quyết định số 65/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 01: "Chi phí xây dựng", thuộc công trình Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn. (Nguồn: MSC)

Năng lực của nhà thầu Đô An Trí

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Thương mại Đô An Trí sở hữu một lịch sử đấu thầu rất đáng chú ý với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối. Theo số liệu thống kê, doanh nghiệp này đã tham gia 20 gói thầu, trong đó trúng tới 19 gói và chỉ trượt vỏn vẹn 1 gói. Công ty đã thiết lập quan hệ với 10 bên mời thầu và địa bàn hoạt động chủ lực nằm tại tỉnh Lâm Đồng.

Tổng giá trị các gói thầu mà Đô An Trí đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) lên tới 10.412.882.444 đồng. Đáng chú ý, khi phân tích sâu vào cấu trúc nguồn thu, khoảng 5.718.672.829 đồng (chiếm hơn 50% tổng giá trị) đến từ các gói chỉ định thầu.

Cụ thể, với vai trò độc lập, Công ty Đô An Trí trúng thầu 9.995.118.351 đồng (trong đó 5.300.908.736 đồng thuộc nhóm chỉ định thầu). Ở tư cách liên danh, công ty tham gia các gói thầu có tổng trị giá khoảng 417.764.093 đồng.

Bên cạnh mảng xây lắp, doanh nghiệp này còn tham gia tư vấn 8 gói thầu với 6 vai trò khác nhau và điểm cộng lớn là chưa từng nhận bất kỳ quyết định xử phạt vi phạm đấu thầu nào.

Tuy nhiên, một chỉ số rất đáng quan tâm là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này trong lịch sử lên tới 98,03%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm trung bình mà Đô An Trí mang lại cho ngân sách trước đây thường chưa tới 2%. Đối chiếu với con số này, mức giảm giá 6,35% tại gói thầu chiếu sáng Phường 3 Bảo Lộc lần này thực sự là một "bước nhảy vọt" về hiệu quả kinh tế, minh chứng rõ rệt cho sức mạnh của việc đấu thầu có đối thủ cạnh tranh.

Trụ sở UBND Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Góc nhìn chuyên gia: Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu cốt lõi của lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Lịch sử của nhà thầu Đô An Trí cho thấy họ trúng nhiều gói chỉ định thầu hoặc trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp (trung bình chưa tới 2%). Tuy nhiên, khi bước vào một sân chơi có sự cạnh tranh thực sự như tại Phường 3 Bảo Lộc, nhà thầu buộc phải hạ giá sâu (giảm 6,35%) để giành chiến thắng. Đây chính là giá trị cốt lõi mà đấu thầu rộng rãi qua mạng mang lại".

Cũng theo chuyên gia, từ ngày 01/7/2025, Việt Nam thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), vai trò quản lý vốn đầu tư công tại các phường/xã càng được nâng cao. Việc chủ đầu tư tuân thủ nghiêm túc Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, lập hồ sơ mời thầu rộng mở không cài cắm tiêu chí đã giúp ngân sách dôi dư hơn 124 triệu đồng. Nguồn vốn này hoàn toàn có thể được tái đầu tư cho các hạng mục an sinh cấp thiết khác tại địa phương.