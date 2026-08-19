Phụ huynh gặp khó khăn trong mua sách giáo khoa năm học mới, NXBGDVN nói gì?

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa là Kết nối tri thức với cuộc sống. Dù lượng sách in và cung ứng sách giáo khoa đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng.

Phụ huynh vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con

Chị Hoàng Trang (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cho hay, chị đã đi 3 nhà sách để tìm mua sách giáo khoa lớp 5 cho con gái nhưng đến nay vẫn chưa đủ bộ. Có những cuốn tôi tìm ở cửa hàng thứ nhất không có, sang cửa hàng khác cũng hết. Tôi đã để lại số điện thoại để khi có hàng nhà sách gọi báo, nhưng hiện vẫn chưa biết khi nào mới mua đủ sách cho con.

Các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN là lựa chọn tin cậy của phụ huynh và học sinh. Ảnh minh họa/nguồn baoxaydung.vn

Đây là năm học đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa là Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tương tự, chị Kim Long (trú phường Vinh Phú) cũng phải tìm đến nhiều nơi để mua sách cho con. Tại một nhà sách trên đường Phạm Đình Toái, chị được thông báo nhiều đầu sách đã hết.

“Tôi đến nhà sách trên đường Phạm Đình Toái nhưng họ nói sách giáo khoa lớp 6 hiện đã hết sạch, không có hàng. Sách tiểu học thì còn một số cuốn, nhưng sách bài tập tiểu học cũng không còn”, chị Long cho hay.

Tại một số nhà sách ở thành phố Vinh (cũ) cũng ở tình trạng khan hiếm sách giáo khoa ở nhiều khối lớp. Không ít phụ huynh gọi điện đặt mua nhưng các cửa hàng chưa thể nhận đơn do đơn vị cung ứng thông báo chưa có hàng.

Nhiều nhà sách tại TP HCM cũng rơi vào tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khi năm học mới cận kề. Một phụ huynh phải ánh phải vượt 12 km, qua 8 cửa hàng mới mua đủ bộ sách lớp 8 cho con. Cảnh phụ huynh đi tìm từng cuốn sách giáo khoa còn thiếu cũng diễn ra ở nhiều điểm bán khác trên địa bàn TP HCM.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Trước lo lắng của phụ huynh, học sinh về cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã có thông tin chính thức.

Theo thông tin từ NXBGDVN, tính đến ngày 15/8, đơn vị cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng sách giáo khoa đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Dù lượng sách in và cung ứng đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng ở một vài thời điểm. Theo NXB Giáo dục Việt Nam, tình trạng này xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan.

Thứ nhất là nhu cầu mua thêm tăng cao. Nhiều phụ huynh có thói quen mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để ở lớp cho con, giúp học sinh không phải mang vác nặng. Hoặc, các phụ huynh muốn trang bị sách sớm để các con tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Nguyên nhân thứ hai là tình trạng chưa đồng bộ trong quy trình đăng ký tại trường. Theo đó, một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành để chờ chính sách miễn phí. Việc này khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự đi mua lẻ, gây nên tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.

Thứ ba là nhiều phụ huynh không được cập nhật thông tin một cách chính xác về việc sử dụng sách giáo khoa cho năm học mới, dẫn đến việc từ chối các sách giáo khoa có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Thậm chí, có trường hợp đã mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được.

Bên cạnh đó, theo NXBGDVN, một số tên sách có nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo và đăng tải nội dung cập nhật trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn. Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số phụ huynh kiên quyết từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.

Nguyên nhân thứ tư liên quan đến hoạt động thiện nguyện. Theo đó, các chương trình trao tặng sách cho thư viện trường của nhiều mạnh thường quân và tổ chức xã hội thường thu mua số lượng lớn sách giáo khoa tại các cửa hàng bán lẻ, vô tình tạo ra sự khan hiếm tạm thời tại một số điểm bán.

Cuối cùng, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết phụ huynh có thể gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa tại một số nhà sách ngoài hệ thống phân phối của đơn vị, do không phải cửa hàng nào cũng nhập sách giáo khoa để bán.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết hiện tại, 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Phụ huynh không nên vì lo con thiếu sách mà mua vội, mua nhầm

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển lớn khi cả nước thống nhất dùng một bộ sách giáo khoa, khiến sức mua tăng đột biến và gây ra hiện tượng thiếu hụt cục bộ tại vài nơi. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, điều phụ huynh cần nhất lúc này là sự tỉnh táo. Khi thị trường xuất hiện “sóng ngầm” sách giả ăn theo tâm lý nóng ruột của cha mẹ, việc “mua được sách” chưa chắc đã quan trọng bằng “mua đúng sách”. Nếu chưa gom đủ bộ, phụ huynh nên bình tĩnh liên hệ nhà trường hoặc các đại lý chính thức, tránh tâm lý "chạy đua" mà sập bẫy nguồn hàng trôi nổi.

Ở góc độ quản lý, để giải triệt để cơn khát sách cục bộ, sự bắt tay giữa nhà trường và đơn vị phát hành phải được kích hoạt từ sớm. Trường chủ động chốt số lượng, nhà phát hành linh hoạt điều phối nguồn hàng—đặc biệt là với các địa bàn vùng sâu, vùng xa để sách đến đúng lớp, đúng trường, đúng thời điểm. Đảm bảo đủ sách là trách nhiệm của ngành giáo dục, nhưng mua đúng chuẩn và đúng nguồn gốc lại là lá chắn thiết thực nhất để bảo vệ quyền lợi của con em và túi tiền của chính gia đình trước thềm năm học mới.

Nhằm hỗ trợ việc trang bị, cập nhật và khai thác sách giáo khoa hiệu quả, ông Ngô Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN cũng khuyên phụ huynh nên ưu tiên tra cứu danh sách các cửa hàng phân phối chính thức trên website của Nhà xuất bản để tìm địa chỉ mua hàng gần nhất. Bên cạnh đó, học sinh và giáo viên có thể chủ động truy cập web taphuan.nxbgdvn.vn để khai thác, tham khảo trọn bộ sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí phục vụ học tập và giảng dạy. Nhà xuất bản cũng khuyến khích việc tái sử dụng sách cũ thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống từ các năm học trước nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời lan tỏa tinh thần thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Song song với đó, NXBGDVN cam kết tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm mọi học sinh đều có đủ SGK trước khi bước vào năm học mới.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố bảng giá sách giáo khoa. So với năm học trước, giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3%.