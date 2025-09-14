Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phong cách thời trang đa dạng của diễn viên 17 tuổi Bảo Ngọc

Giải trí

Phong cách thời trang đa dạng của diễn viên 17 tuổi Bảo Ngọc

Lê Huỳnh Bảo Ngọc lúc dịu dàng, khi lại cá tính. Nữ diễn viên từng được gọi là hoa khôi nhí, có mối quan hệ thân thiết với 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung.

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Bảo Ngọc)
Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, đoạt á quân Gương mặt thân quen nhí 2014. Năm 2025, cô gây chú ý khi đóng phim Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải.
Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, đoạt á quân Gương mặt thân quen nhí 2014. Năm 2025, cô gây chú ý khi đóng phim Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải.
Bảo Ngọc có mối quan hệ thân thiết với 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung.
Bảo Ngọc có mối quan hệ thân thiết với 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung.
Nữ diễn viên sinh năm 2008 từng được mệnh danh là hoa khôi nhí.
Nữ diễn viên sinh năm 2008 từng được mệnh danh là hoa khôi nhí.
Ở tuổi 17, Bảo Ngọc cao 1m6, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn.
Ở tuổi 17, Bảo Ngọc cao 1m6, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn.
Nữ diễn viên phim Lật mặt 8 có phong cách thời trang đa dạng.
Nữ diễn viên phim Lật mặt 8 có phong cách thời trang đa dạng.
Bảo Ngọc lúc dịu dàng, khi lại cá tính.
Bảo Ngọc lúc dịu dàng, khi lại cá tính.
Nữ diễn viên mặc sành điệu, năng động khi xuống phố.
Nữ diễn viên mặc sành điệu, năng động khi xuống phố.
Bảo Ngọc ăn mặc cá tính ở đời thường.
Bảo Ngọc ăn mặc cá tính ở đời thường.
Nữ diễn viên sinh năm 2008 từng phủ nhận nghi vấn dao kéo gương mặt.
Nữ diễn viên sinh năm 2008 từng phủ nhận nghi vấn dao kéo gương mặt.
"Có nhiều bạn, có nhiều anh chị vào bình luận là Ngọc sửa mũi, Ngọc cắt mắt, Ngọc tiêm cằm, Ngọc độn cằm. Nhưng không có nha. Tuổi này ai cho làm", Saostar dẫn lời Bảo Ngọc.
"Có nhiều bạn, có nhiều anh chị vào bình luận là Ngọc sửa mũi, Ngọc cắt mắt, Ngọc tiêm cằm, Ngọc độn cằm. Nhưng không có nha. Tuổi này ai cho làm", Saostar dẫn lời Bảo Ngọc.
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt vào tháng 5/2025, Bảo Ngọc cho hay hiện tại, cô chưa có ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp.
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt vào tháng 5/2025, Bảo Ngọc cho hay hiện tại, cô chưa có ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp.
Nữ diễn viên 17 tuổi chia sẻ trên Yeah1, sau khi tốt nghiệp trung học, cô dự định sẽ sang Australia hoặc New Zealand du học để tiếp tục trau dồi kiến thức.
Nữ diễn viên 17 tuổi chia sẻ trên Yeah1, sau khi tốt nghiệp trung học, cô dự định sẽ sang Australia hoặc New Zealand du học để tiếp tục trau dồi kiến thức.
Gia đình ủng hộ quyết định tập trung học tập của Bảo Ngọc.
Gia đình ủng hộ quyết định tập trung học tập của Bảo Ngọc.
Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Bảo Ngọc)
#Lê Huỳnh Bảo Ngọc #Bảo Ngọc #diễn viên Lê Huỳnh Bảo Ngọc #diễn viên nhí Bảo Ngọc #Gương mặt thân quen nhí

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT