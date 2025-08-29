Hà Nội

Diệp Bảo Ngọc khoe vẻ gợi cảm bên Tuấn Trần tại sự kiện

Giải trí

Diệp Bảo Ngọc khoe vẻ gợi cảm bên Tuấn Trần tại sự kiện

Diệp Bảo Ngọc cùng các diễn viên Làm giàu với ma 2 xuất hiện trong buổi giới thiệu phim ở Hà Nội.

Đóng phim Làm giàu với ma 2 ra rạp dịp Quốc khánh 2/9, Diệp Bảo Ngọc có lịch trình quảng bá phim bận rộn. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Đóng phim Làm giàu với ma 2 ra rạp dịp Quốc khánh 2/9, Diệp Bảo Ngọc có lịch trình quảng bá phim bận rộn. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Tại sự kiện ở Hà Nội, Diệp Bảo Ngọc khoe vai trần gợi cảm với váy cổ yếm. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Tại sự kiện ở Hà Nội, Diệp Bảo Ngọc khoe vai trần gợi cảm với váy cổ yếm. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Nữ diễn viên quyến rũ bên Tuấn Trần - nam chính phim Làm giàu với ma 2. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Nữ diễn viên quyến rũ bên Tuấn Trần - nam chính phim Làm giàu với ma 2. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Diệp Bảo Ngọc thân thiết với Ngọc Xuân - diễn viên đóng hồn ma trong Làm giàu với ma 2. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Diệp Bảo Ngọc thân thiết với Ngọc Xuân - diễn viên đóng hồn ma trong Làm giàu với ma 2. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Trong phim đang ra rạp, Diệp Bảo Ngọc vào vai Kim Tiền - một phụ nữ sắc sảo, thực dụng. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Trong phim đang ra rạp, Diệp Bảo Ngọc vào vai Kim Tiền - một phụ nữ sắc sảo, thực dụng. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Diệp Bảo Ngọc chia sẻ trên Người Lao Động, Kim Tiền là nhân vật khó vì khác hoàn toàn với tính cách của cô ở ngoài đời. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Diệp Bảo Ngọc chia sẻ trên Người Lao Động, Kim Tiền là nhân vật khó vì khác hoàn toàn với tính cách của cô ở ngoài đời. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Chia sẻ trên Znews, nữ diễn viên còn cho biết, hầu hết cảnh quay đều rất khó, trong khi cô không biết bơi mà vẫn phải thực hiện giữa dòng nước chảy xiết. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Chia sẻ trên Znews, nữ diễn viên còn cho biết, hầu hết cảnh quay đều rất khó, trong khi cô không biết bơi mà vẫn phải thực hiện giữa dòng nước chảy xiết. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Trong phần 1 Làm giàu với ma ra mắt năm 2024, Diệp Bảo Ngọc đóng vai ma nữ. Ảnh: Vietnamnet.
Trong phần 1 Làm giàu với ma ra mắt năm 2024, Diệp Bảo Ngọc đóng vai ma nữ. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Na của Diệp Bảo Ngọc trong Làm giàu với ma không chỉ hài hước, có nét ngốc nghếch mà còn thể hiện rất nhiều cung bậc nhiều cảm xúc khác nhau khi đối diện với biến cố. Ảnh: VTV.
Theo Vietnamnet, Na của Diệp Bảo Ngọc trong Làm giàu với ma không chỉ hài hước, có nét ngốc nghếch mà còn thể hiện rất nhiều cung bậc nhiều cảm xúc khác nhau khi đối diện với biến cố. Ảnh: VTV.
Nữ diễn viên sinh năm 1993 đóng nhiều phim như Lúa trổ bông, Ranh giới yêu thương, Trại hoa đỏ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Nữ diễn viên sinh năm 1993 đóng nhiều phim như Lúa trổ bông, Ranh giới yêu thương, Trại hoa đỏ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Tại Mai vàng 2023, Diệp Bảo Ngọc giành giải Nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình được yêu thích nhất với vai diễn trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Tại Mai vàng 2023, Diệp Bảo Ngọc giành giải Nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình được yêu thích nhất với vai diễn trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Thu Cúc (tổng hợp)
