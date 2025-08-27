Hà Nội

Đọ sắc Diệp Bảo Ngọc - Ngọc Xuân phim "Làm giàu với ma 2"

Giải trí

Đóng phim Làm giàu với ma 2, Diệp Bảo Ngọc và Ngọc Xuân đều sở hữu nhan sắc nổi bật, không ít lần đọ sắc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Dân Việt, trong bộ phim Làm giàu với ma 2 vừa ra rạp, Diệp Bảo Ngọc đóng nữ cướp tâm cơ còn Ngọc Xuân (phải) vào vai hồn ma. Mới đây, tại sự kiện ra mắt phim, 2 nữ diễn viên đọ vẻ gợi cảm với váy áo kiểu yếm. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân và Diệp Bảo Ngọc không ít lần đọ sắc. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Hai nữ diễn viên phim Làm giàu với ma 2 đều trẻ trung, gợi cảm. Trong khi Diệp Bảo Ngọc từng một lần sinh nở, Ngọc Xuân vẫn còn son rỗi và kém đàn chị 6 tuổi. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân ăn mặc ngày càng táo bạo. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
"Miền" của Ngày xưa có một chuyện tình khoe đôi chân thon dài với váy xẻ cao tại một sự kiện. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân từng giành giải Diễn viên trẻ triển vọng ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 với vai diễn trong phim Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân từng đóng Giấc mơ của mẹ, MV Vì sao sáng của Lam Trường. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Diệp Bảo Ngọc là hot girl nổi tiếng năm 2009-2010, hiện tại sở hữu nhan sắc mặn mà, gợi cảm. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Nữ diễn viên sinh năm 1993 đóng nhiều phim như Lúa trổ bông, Ranh giới yêu thương, Trại hoa đỏ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Diệp Bảo Ngọc chia sẻ trên VOV, cô thường xuyên xem phim và tự học hỏi từ diễn xuất ánh mắt, thần thái, gương mặt của đồng nghiệp để tự nâng cao bản thân. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
Tại Mai vàng 2023, Diệp Bảo Ngọc giành giải Nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình được yêu thích nhất với vai diễn trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc.
#Diệp Bảo Ngọc #Ngọc Xuân #diễn viên Diệp Bảo Ngọc #Làm giàu với ma #phim Làm giàu với ma 2

