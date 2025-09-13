Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát điều robot hiện đại dập đám cháy chung cư tại TP HCM

Trưa 13/9, căn hộ chung cư ở trung tâm TPHCM xảy ra hoả hoạn. Cảnh sát điều xe chuyên dụng, có cả robot hiện đại đến dập tắt đám cháy kịp thời.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet

Vụ cháy xảy ra trưa nay (13/9) tại một căn hộ trong chung cư trên đường Pasteur, phường Bến Nghé, TPHCM.

robot.jpg
Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư ở trung tâm TPHCM. Ảnh: HC

Khoảng 10h30, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên từ một căn hộ chung cư số 158 đường Pasteur nên hô hoán.

Lúc này, nhiều cư dân nghe tiếng báo cháy đã nhanh chóng di tản xuống sân. Nhiều người mang bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa ban đầu.

robot-dap-lua-2.jpg
Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động robot hiện đại đến hiện trường dập lửa. Ảnh: HC.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp nhận thông tin đã điều động nhiều xe chuyên dụng, có cả robot hiện đại cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng CSGT, Công an phong tỏa tạm thời một đoạn đường Pasteur qua chung cư nhằm triển khai công tác chữa cháy.

Lính cứu hỏa trang bị bình dưỡng khí, chia làm nhiều hướng để tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy để tránh lan rộng.

robot-dap-lua-3.jpg
Lính cứu hỏa trang bị bình dưỡng khí, chia làm nhiều nhóm để tiếp cận căn hộ cháy. Ảnh: HC.
robot-dap-lua-4.jpg
Người dân tập trung bên ngoài đường Pasteur để theo dõi vụ việc. Ảnh: HC.

May mắn, vụ việc không gây thương tích về người nhưng do nơi xảy ra cháy nằm giữa trung tâm TPHCM đã gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của các tiểu thương. Khách du lịch, nhất là khách nước ngoài một phen hoảng loạn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

