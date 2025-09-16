Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình ở Hà Nội tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội, khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16/9, trên địa bàn xã Thường Tín, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người tử vong. Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín) bất ngờ xảy ra cháy.

capture-1078.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh Văn Yên

Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai con. Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng Công an và chính quyền xã Thường Tín đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân cháy đang được điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy nhà Hà Nội #thương Tín #tai nạn cháy #hỏa hoạn Hà Nội #gia đình tử vong

Bài liên quan

Xã hội

Cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy trong đêm ở Hà Nội

Cơ quan Công an đã nhanh chóng khống chế đám cháy tại ngôi nhà cao tầng và kịp thời tiếp cận, cứu người phụ nữ và 2 con nhỏ đang mắc kẹt tại căn phòng tầng 2.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h12, ngày 15/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy xảy ra cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

capture.png
3 nạn nhân đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận và đưa ra khỏi đám cháy an toàn.
Xem chi tiết

Xã hội

Vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội, cơ sở từng bị xử phạt

Vụ cháy Công ty sản xuất ô ở đường Ngô Gia Tự (Hà Nội) tối 6/9, thiêu rụi 700m2 nhà xưởng. Khu vực này trước đó đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.
Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Tối 6/9, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ cháy nhà xưởng trên phố Ngô Gia Tự (Việt Hưng, Hà Nội). Theo đó, khoảng hơn 18h cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà xưởng nằm trong khuôn viên Nhà máy diêm Thống Nhất trên phố Ngô Gia Tự.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhanh chóng dập tắt đám cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng ở Hà Nội

Một vụ cháy đã bùng phát tại khu nhà xưởng chia thành nhiều ki-ốt nhỏ trên đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Sáng 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h12 cùng ngày, tại các ki ốt nhỏ trong khu vực nhà xưởng chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng... ở đường Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

nhanh-chong-dap-tat-dam-chay-hang-nghin-m2-nha-xuong-o-duong-tan-trieu-moi-20250828065442.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới