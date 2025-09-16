Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình ở Hà Nội tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội, khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16/9, trên địa bàn xã Thường Tín, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người tử vong. Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín) bất ngờ xảy ra cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh Văn Yên

Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai con. Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng Công an và chính quyền xã Thường Tín đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân cháy đang được điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện