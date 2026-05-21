Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra sân bay Gia Bình, Vành đai 4 Vùng Thủ đô

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tham gia đoàn công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

Báo cáo của lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn đi qua Hà Nội) đang được triển khai theo đúng tiến độ, không gặp vướng mắc, khó khăn. Toàn dự án có 15 gói thầu, hiện 12 gói đã triển khai, còn 3 gói thuộc phần BOT đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu; lực lượng thi công đã được huy động, sẵn sàng triển khai ngay sau khi hoàn tất hồ sơ. Dự kiến trong tháng 6/2026, Hà Nội sẽ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Vành đai 4.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các dự án, đặc biệt là sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối với Thủ đô, phải bảo đảm tiến độ gắn với yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Còn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải phóng mặt bằng đạt 99,5%; hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng 9 khu tái định cư bàn giao cho người dân xây nhà ổn định đời sống. Tuyến đường song hành đã đào nền được 29,7 km/30,63 km; đắp nền đạt khoảng 80%...

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã hoàn thành toàn bộ; các hạng mục thi công đường song hành đạt 80% tiến độ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng Hà Nội nhấn mạnh vai trò của dự án đường Vành đai 4 trong việc mở rộng, kết nối mạng lưới giao thông liên hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các địa phương lân cận; đồng thời khẳng định các phương án, tiến độ triển khai dự án đã được xác định cụ thể, cần quyết tâm hoàn thành mục tiêu Chính phủ đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực nghe lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh báo cáo về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Về dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và các loại đất khác đã cơ bản hoàn thành 100%. Với đất ở, tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; hiện 94,6% hộ dân đã ký nhận tiền đền bù. Dự kiến từ ngày 31/5 người dân sẽ bắt đầu di chuyển, bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, địa phương đã thực hiện tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn của Trung ương, tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó đạt kết quả tích cực trên diện tích triển khai lớn. Đối với một số điểm còn tồn tại, Bắc Ninh sẽ tập trung xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng tiến độ.

Còn đoạn đi qua địa bàn Hà Nội, đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kiến nghị ưu tiên bố trí vốn, phê duyệt thiết kế để triển khai thi công các đoạn chồng lấn, đồng thời di dời các tuyến đường điện 220 kV, 500 kV để phục vụ thi công.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ Xây dựng, Tài chính, Tư pháp đã trao đổi, giải đáp kiến nghị của địa phương, nhà đầu tư về: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn để hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu cho giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh); việc áp dụng cơ chế vừa thiết kế, vừa thi công; tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết nối nút giao thông; phương án huy động nguồn vật liệu san lấp…

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra đầu cầu dẫn Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4, tại vị trí đê Tả sông Hồng, xã Mê Linh, Hà Nội - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng. Trong đó, sân bay Gia Bình được xác định là công trình mang tầm khu vực, có vai trò kết nối liên vùng, do đó, việc đầu tư xây dựng và sớm đưa vào khai thác là yêu cầu cấp thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên trong triển khai các dự án. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến khi hoàn thành các dự án vẫn còn nhiều yếu tố tác động như thời tiết, giá vật liệu, chi phí xăng dầu, nguồn nhân lực…, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả thi công.

Nhấn mạnh đây là các công trình trọng điểm, phải tập trung cao độ nguồn lực để triển khai, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các nhà thầu thi công tổ chức thi công quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ chung của toàn tuyến; không để xảy ra tình trạng chậm trễ cục bộ, hay "một nhà thầu không hoàn thành sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ dự án".

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các dự án phải bảo đảm yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho cán bộ, công nhân người lao động tại công trường thi công cầu Hồng Hà - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của các dự án cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân sớm bàn giao đất, vừa bảo đảm điều kiện thi công an toàn trên công trường, vừa giúp người dân có điều kiện sinh sống tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội vào cuộc, tăng cường vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận; tạo điều kiện thuận lợi để người dân di dời, tạm cư, sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công công trình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các dự án, đặc biệt là sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối với Thủ đô, phải bảo đảm tiến độ gắn với yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Đây là nhiệm vụ chính trị, do đó, các địa phương, bộ, ngành và nhà đầu tư cần tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm đưa giai đoạn 1 của dự án sân bay Gia Bình vào khai thác đúng thời hạn phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, bộ, ngành và doanh nghiệp chủ động phối hợp, rà soát, xác định rõ thẩm quyền từng cấp để kịp thời xử lý, không được để xảy ra tình trạng chậm trễ; những nội dung vượt thẩm quyền cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ để xem xét, quyết định; bảo đảm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn.