Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Tại công trình cầu Long Thành, "đường găng tiến độ" Dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phó Thủ tướng Thường trực đã nghe đơn vị chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) báo cáo về tình hình tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án.

Dự án cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây do VEC làm chủ đầu tư có chiều dài 22 km (điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TPHCM; điểm cuối tại nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, TP. Đồng Nai). Quy mô 8-10 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 14.945 tỷ đồng.

Dự án có vai trò rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực TPHCM và TP. Đồng Nai, đặc biệt trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm các thành phố với sân bay Long Thành. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Dự án phải hoàn thành quý I/2027 để đồng bộ với sân bay Long Thành. Sản lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 54%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đến nay, khối lượng bàn giao mặt bằng của TPHCM đạt khoảng 95%, TP. Đồng Nai đạt khoảng 90%, đại diện VEC kiến nghị hai địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2026. VEC cũng kiến nghị địa phương kịp thời cập nhật, điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tình hình biến động giá trong khu vực.

Ghi nhận, biểu dương, động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường cầu Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, VEC chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án và các nhiệm vụ khác có liên quan; chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Căn cứ yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2026, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tuần gắn với trách nhiệm của từng cá nhân làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho VEC và các nhà thầu; hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án; kịp thời cập nhật, điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tình hình biến động giá trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý công trình cầu Long Thành cũng như toàn dự án phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn tuyệt đối cho cả công trình và người thi công.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực đã đi kiểm tra một số hạng mục quan trọng của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực đã trực tiếp họp với các bộ, ngành liên quan và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Tại các buổi họp, lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo cụ thể và giao nhiệm vụ cho các chủ thể tham gia thực hiện dự án để bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026; đồng thời đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị nhằm tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán cho nhà thầu các khối lượng đã thực hiện trên công trường; kiện toàn cơ cấu, tổ chức, nhân sự để bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; cập nhật lại tiến độ thực hiện các gói thầu; chỉ đạo các nhà thầu huy động đủ nguồn lực tài chính, thiết bị, nhân sự để triển khai dự án, bảo đảm hoàn thành công tác xây dựng; xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 (Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước) đã cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các hạng mục đấu nối hạ tầng điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục nội nghiệp để bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay) đã hoàn thành, hiện đang đợi hạng mục ngầm do ACV thực hiện để hoàn thành đấu nối hạ tầng điện, nước trước khi thực hiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu) có 2 gói thầu là "đường găng tiến độ" của toàn bộ dự án gồm: Gói thầu số 4.8 (Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) sản lượng đạt 50% trong khi phải hoàn thành vào tháng 9/2026; gói thầu số 5.10 (Nhà ga hành khách), theo hợp đồng gói thầu hoàn thành trong tháng 6/2026 nhưng giá trị sản lượng mới đạt khoảng 63%. ACV đã chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực thi công để hoàn thành hạng mục móng, mặt của gói thầu 4.8 trước mùa mưa; đặc biệt phải hoàn thành hạng mục tuynel kỹ thuật để phục vụ việc thi công hoàn thiện dự án thành phần 2 của dự án. Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cam kết hệ thống tuynel kỹ thuật sẽ kết nối chậm nhất là ngày 10/6.

Dự án thành phần 4 (Xây dựng các công trình khác) bao gồm các dự án ưu tiên để phục vụ khai thác giai đoạn 1 gồm công trình dịch vụ cung cấp suất ăn số 1, số 2; công trình kỹ thuật thương mại mặt đất số 1, số 2; công trình Hangar số 1,2; công trình Hangar số 3, 4 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai thực hiện, tiến độ đáp ứng yêu cầu đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án theo kế hoạch.

Các khó khăn, vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là công tác huy động nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực thi công với số lượng lớn; khó khăn về giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng; khó khăn về thời tiết và điều kiện thi công; vướng mắc trong thanh toán tại gói thầu số 5.10.

Sau khi nghe báo cáo của ACV, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, để đưa dự án vào khai thác, vận hành hiệu quả, toàn bộ các hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ; chỉ cần một hạng mục chưa hoàn thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của dự án. Do đó, các hạng mục, công trình cả trong và ngoài sân bay phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm kết nối thống nhất.

Đối với việc lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện Nhà ga hành khách, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các thiết bị phải được kiểm tra, vận hành bảo đảm an toàn tuyệt đối, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát sinh sự cố ngay sau khi đưa công trình vào khai thác.

Nhấn mạnh công tác hoàn thiện dự án là giai đoạn đặc biệt quan trọng, đòi hỏi đội ngũ công nhân có tay nghề cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV phát huy vai trò điều phối tổng thể, chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp thực hiện các hạng mục, công việc đồng bộ, nhịp nhàng, đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của dự án đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

TPHCM và TP. Đồng Nai phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên bố trí nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng cho dự án, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ triển khai dự án.

Tại Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực đã kiểm tra công tác vận hành, nghe báo cáo về kết quả khắc phục những vấn đề kỹ thuật phát sinh khi nhà ga mới đi vào khai thác.

Sau một năm đưa vào hoạt động, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực khai thác nội địa của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhà ga T3 chiếm gần 54% sản lượng hành khách nội địa và 56% sản lượng các chuyến bay nội địa. Công suất đã đạt khoảng 71% công suất thiết kế (công suất thiết kế là 20 triệu hành khách/năm). Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác vận hành, không phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật đã được phát hiện, đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không để phát sinh lỗi kỹ thuật mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác, vận hành thông suốt; phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM trong kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông của thành phố.