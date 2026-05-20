Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân UAE

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

An An (Theo Gulf News)

Theo Gulf News ngày 20/5, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân.

UAE cũng cùng các thành viên trong Hội đồng Bảo an kêu gọi đảm bảo trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Đại sứ Mohamed Abushahab, Đại diện thường trực của UAE tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng mặc dù vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah không gây ra tác hại phóng xạ tức thời, nhưng không được xem nhẹ sự việc này.

uae.png
Đại sứ Mohamed Abushahab, Đại diện thường trực của UAE tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: IISD.

"Không có thương vong cũng như không có sự phát tán phóng xạ sau vụ tấn công. Nhà máy điện hạt nhân Barakah vẫn an toàn, ổn định và đang hoạt động, cung cấp tới 25% lượng điện cho UAE. Tuy vụ tấn công không gây ra hậu quả thảm khốc nào nhưng không thể xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc này”, Đại sứ Mohamed Abushahab nói.

Đại sứ Mohamed Abushahab nhấn mạnh, các mối đe dọa và tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân là "lằn ranh đỏ" đối với UAE, cảnh báo rằng những hành động như vậy tiềm ẩn rủi ro vượt xa biên giới quốc gia.

"Việc cố ý nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân được chỉ định cho mục đích hòa bình là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất", Đại sứ Mohamed Abushahab tuyên bố.

Cùng chung mối lo ngại đó, Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng các cơ sở hạt nhân không bao giờ nên bị nhắm mục tiêu, đề cập đến sự cố ngày 17/5.

Ông cảnh báo rằng những “hành động liều lĩnh” như vậy có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho dân thường, tàn phá môi trường nghiêm trọng và đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu.

Đại sứ Pakistan kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang căng thẳng và kiềm chế tối đa, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa sẽ gây ra hậu quả vượt xa phạm vi khu vực.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
#vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân UAE #Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc #cơ sở hạt nhân #nhà máy điện hạt nhân UAE bị tấn công #UAE

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đằng sau vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân ở UAE

Một nhà máy điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công, khiến dư luận lo ngại cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát trở lại.  

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn gần nhà máy điện hạt nhân Barakah duy nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 17/5.

Giới chức nước này cho rằng đây là “một vụ tấn công khủng bố vô cớ”. Chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công nhưng vụ việc khiến dư luận lo ngại nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại khi Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng đối đầu.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran phản hồi sao về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ?

Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới nhà trung gian Pakistan để chuyển đến Washington. 

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 10/5, Iran đã gửi phản hồi về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới nhà trung gian Pakistan để chuyển tới Washington, trong đó Tehran mong muốn các cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt chiến sự một cách lâu dài.

Iran muốn chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi các nước láng giềng về những cuộc tấn công của Tehran.

AP đưa tin, Tổng thống Iran Pezeshkian ngày 7/3 đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định rằng “giấc mơ” đó của Mỹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Đó là một giấc mơ mà họ nên giữ kín cho tới lúc rời khỏi thế giới này", nhà lãnh đạo Iran nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới