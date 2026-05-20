Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân UAE

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Theo Gulf News ngày 20/5, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân.

UAE cũng cùng các thành viên trong Hội đồng Bảo an kêu gọi đảm bảo trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Đại sứ Mohamed Abushahab, Đại diện thường trực của UAE tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng mặc dù vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah không gây ra tác hại phóng xạ tức thời, nhưng không được xem nhẹ sự việc này.

Đại sứ Mohamed Abushahab, Đại diện thường trực của UAE tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: IISD.

"Không có thương vong cũng như không có sự phát tán phóng xạ sau vụ tấn công. Nhà máy điện hạt nhân Barakah vẫn an toàn, ổn định và đang hoạt động, cung cấp tới 25% lượng điện cho UAE. Tuy vụ tấn công không gây ra hậu quả thảm khốc nào nhưng không thể xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc này”, Đại sứ Mohamed Abushahab nói.

Đại sứ Mohamed Abushahab nhấn mạnh, các mối đe dọa và tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân là "lằn ranh đỏ" đối với UAE, cảnh báo rằng những hành động như vậy tiềm ẩn rủi ro vượt xa biên giới quốc gia.

"Việc cố ý nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân được chỉ định cho mục đích hòa bình là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất", Đại sứ Mohamed Abushahab tuyên bố.

Cùng chung mối lo ngại đó, Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng các cơ sở hạt nhân không bao giờ nên bị nhắm mục tiêu, đề cập đến sự cố ngày 17/5.

Ông cảnh báo rằng những “hành động liều lĩnh” như vậy có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho dân thường, tàn phá môi trường nghiêm trọng và đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu.

Đại sứ Pakistan kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang căng thẳng và kiềm chế tối đa, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa sẽ gây ra hậu quả vượt xa phạm vi khu vực.

