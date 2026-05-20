Cứu sống 2 bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu não cấp ở Đà Nẵng

Ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) cho biết, các bác sĩ khoa nội tổng hợp vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/5, sau khi đi tập thể dục về, cụ ông N.C. (85 tuổi, trú xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đột ngột thấy mệt lả, yếu hẳn nửa người bên trái.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông N.C đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp, xét nghiệm lâm sàng, chụp CT sọ não và tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Hai cụ ông bị đột quỵ não đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời, đang hồi phục sức khỏe tốt. Ảnh: Huân Bùi

Tiếp đó, ngày 18/5, khoa nội tổng hợp tiếp tục tiếp nhận ca đột quỵ thứ hai là cụ ông L.N.T. (71 tuổi, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Được biết, người bệnh khởi phát triệu chứng yếu nửa người bên trái kèm theo méo miệng tại nhà. Rất nhanh chóng, gia đình đã đưa cụ đến cấp cứu lúc 15h10 cùng ngày.

Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tình trạng, làm các xét nghiệm cần thiết và áp dụng liệu pháp tiêu sợi huyết ngay trong "thời gian vàng", giúp làm tan cục máu đông, tái thông mạch máu não cho người bệnh.

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của hai người bệnh đều tiến triển tốt, tình trạng yếu liệt đã được cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, đã có thể vận động trở lại.