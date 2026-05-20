Cứu sống 2 bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu não cấp ở Đà Nẵng

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp.

Hạo Nhiên

Ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) cho biết, các bác sĩ khoa nội tổng hợp vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/5, sau khi đi tập thể dục về, cụ ông N.C. (85 tuổi, trú xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đột ngột thấy mệt lả, yếu hẳn nửa người bên trái.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông N.C đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp, xét nghiệm lâm sàng, chụp CT sọ não và tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Hai cụ ông bị đột quỵ não đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời, đang hồi phục sức khỏe tốt. Ảnh: Huân Bùi

Tiếp đó, ngày 18/5, khoa nội tổng hợp tiếp tục tiếp nhận ca đột quỵ thứ hai là cụ ông L.N.T. (71 tuổi, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Được biết, người bệnh khởi phát triệu chứng yếu nửa người bên trái kèm theo méo miệng tại nhà. Rất nhanh chóng, gia đình đã đưa cụ đến cấp cứu lúc 15h10 cùng ngày.

Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tình trạng, làm các xét nghiệm cần thiết và áp dụng liệu pháp tiêu sợi huyết ngay trong "thời gian vàng", giúp làm tan cục máu đông, tái thông mạch máu não cho người bệnh.

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của hai người bệnh đều tiến triển tốt, tình trạng yếu liệt đã được cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, đã có thể vận động trở lại.

Người đàn ông 66 tuổi thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Nhờ xử lý nhanh và can thiệp kịp thời, bệnh nhân 66 tuổi đã thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho biết, nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, ông N.V.B. (66 tuổi, trú tại Củ Chi, TP HCM) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi, cơ thể kiệt sức, khó thở tăng dần… nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Đi bơi sông gần nhà, trẻ 16 tuổi đuối nước nguy kịch

Nguy cơ tai nạn đuối nước có xu hướng gia tăng khi mùa hè đến gần. Do đó, cần trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

Một nam sinh 16 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng sau đuối nước đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cứu sống nhờ triển khai kịp thời kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).

Tai nạn xảy ra khi người bệnh P.G.H (16 tuổi, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) đi bơi cùng bạn bè tại khu vực sông gần nhà. Trong quá trình bơi, do không làm chủ được tình huống dưới nước, em bị đuối sức và chìm dần.

