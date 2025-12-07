Hà Nội

Kho tri thức

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ bỏ quên trong Tây Du Ký?

Ngoài thần thông, Ngộ Không còn biết luyện đan nhưng thường dùng y thuật để giúp đỡ, vì luyện đan phức tạp và ít ứng dụng trong hành trình gấp rút.

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin

Tôn Ngộ Không lừng lẫy với 72 phép thần thông biến hóa, luôn được biết đến qua những trận chiến oai hùng. Tuy nhiên, ít người hâm mộ Tây du ký biết rằng, ngoài khả năng chiến đấu, Ngộ Không còn sở hữu cả thuật luyện đan và y thuật cao siêu để cứu nhân độ thế. Vậy tại sao, Tề Thiên Đại Thánh gần như không bao giờ sử dụng khả năng luyện đan của mình?

Khả năng luyện đan bị lãng quên

Dù là một chiến thần phi thường, Tôn Ngộ Không từng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thuật luyện đan, một kỹ năng liên quan đến việc chế tạo thuốc trường sinh và các loại tiên dược quý giá.

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhất Tây du ký.
Trong diễn biến của Tây du ký, sau khi say rượu và quậy phá tại hội Bàn Đào, Tôn Ngộ Không lạc vào cung Đâu Suất của Thái Thượng Lão Quân. Tại đây, Đại Thánh đã phát hiện ra năm bình hồ lô đựng đầy Kim Đan (hay Linh Đơn) quý giá.

Ngộ Không đã mừng rỡ nói: "Từ khi mình thành tiên tới nay, biết thứ thuốc này là quý, song chưa có thời gian luyện chế mà cứu người, may gặp vật này, mà không có chủ, vậy mình uống thử ít viên".

Lời nói này không chỉ xác nhận Ngộ Không nhận thức được giá trị của Kim Đan mà còn thể hiện mong muốn dùng nó để cứu giúp những người gặp khó khăn. Thậm chí, trong 72 phép thần thông của Ngộ Không, có phép Chử thạch đây là thuật dùng để luyện tiên đan, một kỹ năng mà ông chưa bao giờ chính thức sử dụng.

Thường xuyên dùng y thuật thay vì luyện đan

Dù không sử dụng thuật luyện đan, Tôn Ngộ Không lại thường xuyên sử dụng các phép thần thông khác liên quan đến y thuật để cứu người.

Trong 72 phép biến hóa, Ngộ Không có các phép: Lộng hoàn để bắt mạch, kê đơn, Y dược để chế ra thuốc, thậm chí là giải phẫu và Phù thủy để vẽ bùa trị được bệnh.

Trong quá trình đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã nhiều lần sử dụng các phép này để giúp đỡ người phàm. Tiêu biểu là lần đi qua nước Chu Tử, Ngộ Không đã ra tay giúp đỡ vua nước này chữa khỏi bệnh tương tư.

Việc Tôn Ngộ Không chọn tập trung vào y thuật sẵn có (bắt mạch, kê đơn, chế thuốc) và bỏ qua khả năng luyện đan có thể là do tính chất phức tạp, tốn thời gian và ít ứng dụng thực tế hơn trong hành trình gấp gáp đi thỉnh kinh.

Kho tri thức

Thái Bạch Kim Tinh có gì đặc biệt khiến Tôn Ngộ Không nể phục?

Không phải vì quyền lực hay phép thuật cao cường, chính trí tuệ và cách đối nhân xử thế của Thái Bạch Kim Tinh đã chinh phục được trái tim "Tề Thiên Đại Thánh".

Trong thế giới thần thoại rộng lớn của tác phẩm kinh điển Tây du ký, Tôn Ngộ Không là nhân vật nổi tiếng với tính khí ngang tàng, ngạo nghễ và không sợ trời đất. Từ khi đại náo Long cung, làm loạn Địa phủ cho đến thượng giới phá rối Thiên đình, Ngộ Không gần như không coi ai ra gì, kể cả những bậc thần tiên quyền cao chức trọng như Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế hay thậm chí là Phật Tổ Như Lai.

Thế nhưng giữa hàng vạn các vị thần tiên trên Thiên đình đều khiến Ngộ Không chướng tai gai mắt, lại có một vị tiên mà Tề Thiên Đại Thánh đặc biệt kính trọng và nể phục, đó chính là Thái Bạch Kim Tinh.

Thế nhưng giữa hàng vạn các vị thần tiên trên Thiên đình đều khiến Ngộ Không chướng tai gai mắt, lại có một vị tiên mà Tề Thiên Đại Thánh đặc biệt kính trọng và nể phục, đó chính là Thái Bạch Kim Tinh.

Kho tri thức

Tình tiết cực sốc ít người biết về tác phẩm Tây Du Ký

Tây Du Ký là một trong bốn tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc, chứa đựng nhiều tình tiết ít người biết ngoài những yếu tố quen thuộc.

1. Tác giả thật sự vẫn còn tranh cãi. Mặc dù thường được cho là Ngô Thừa Ân sáng tác, nhưng nhiều học giả vẫn nghi ngờ và cho rằng tác phẩm có thể đã được nhiều người sửa đổi và bổ sung qua các thời đại khác nhau. Ảnh: Pinterest.
2. Liên quan đến các giai thoại dân gian. Tác phẩm được xây dựng từ chuyến đi thỉnh kinh có thật của Huyền Trang, kết hợp với nhiều truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Tôn Ngộ Không thật sự mạnh mẽ hay chỉ là kẻ đại náo nhạt?

Hình ảnh Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được ca ngợi bất diệt, nhưng nếu nhìn lại chi tiết trận đại náo Thiên Cung, nhiều người sẽ thấy sự thật bất ngờ.

Tôn Ngộ Không là kẻ đại náo Thiên Cung "nhạt" nhất?

Tôn Ngộ Không luôn tự hào từng một mình đại náo Thiên Cung, khiến cả Thiên Đình hoảng loạn, đánh tan mười vạn thiên binh thiên tướng. Năm ấy Lý Thiên Vương, Na Tra lần lượt xuất trận cũng không thể chế phục được Hầu Tử. Sau cùng Thái Thượng Lão Quân nhân lúc Ngộ Không đang giao đấu với Nhị Lang Thần đã lén dùng Kim Cang Trác mới bắt trói được.

