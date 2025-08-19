Hà Nội

Kho tri thức

Tôn Ngộ Không thật sự mạnh mẽ hay chỉ là kẻ đại náo nhạt?

Hình ảnh Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được ca ngợi bất diệt, nhưng nếu nhìn lại chi tiết trận đại náo Thiên Cung, nhiều người sẽ thấy sự thật bất ngờ.

Theo Phụ Nữ Số

Tôn Ngộ Không là kẻ đại náo Thiên Cung "nhạt" nhất?

Tôn Ngộ Không luôn tự hào từng một mình đại náo Thiên Cung, khiến cả Thiên Đình hoảng loạn, đánh tan mười vạn thiên binh thiên tướng. Năm ấy Lý Thiên Vương, Na Tra lần lượt xuất trận cũng không thể chế phục được Hầu Tử. Sau cùng Thái Thượng Lão Quân nhân lúc Ngộ Không đang giao đấu với Nhị Lang Thần đã lén dùng Kim Cang Trác mới bắt trói được.

Được &quot;quảng cáo&quot; cực mạnh trong Tây Du Ký nhưng thực chất, Ngộ Không là kẻ đại náo Thiên Cung cực &quot;nhạt&quot;.
Được "quảng cáo" cực mạnh trong Tây Du Ký nhưng thực chất, Ngộ Không là kẻ đại náo Thiên Cung cực "nhạt".

Tuy nhiên ít ai biết rằng xét về thực tế, Tôn Ngộ Không lại bị đánh giá là thất bại bậc nhất trong số những nhân vật từng đại náo thiên cung. Riêng chỉ tính hệ thống của Đạo Gia đã có Nhị Lang Thần, Trầm Hương, Thanh Sư Tinh, Mã Thiên Quân, Hình Thiên, Thạch Cảm Dương, Vô Thiên, Cộng Công.

Hầu hết những nhân vật này sau sự kiện đó vẫn được tự do tự tại, người thì đạt được mục đích của mình, người thì tu tâm dưỡng tính, chỉ có Tôn Ngộ Không là thảm nhất, một mình bị giam dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, rồi lên hành trình 14 năm thỉnh kinh đầy vất vả.

Trong khi đó Nhị Lang Thần dẫn theo Mai Sơn Huynh Đệ, Hạo Thiên Khuyển, trán có thiên nhãn, một tay cầm Tam Tiêm Đao, một tay cầm Sơn Hà Xả Tắc Đồ và Khai Sơn Phủ, trực tiếp xông lên thiên Cung. Nhị Lang Thần trực tiếp đối đầu với Ngọc Đế, đuổi hạ gục mười mặt trời, sau này tìm tới nơi gọi là Quán Giang Khẩu tự lập làm vua, sống cuộc đời hạnh phúc.

Cộng Công thì sau lần đại náo đó hắn đã đâm thủng một lỗ trên bầu trời, hại Nữ Oa phải tốn công tốn sức vá trời. Còn Tôn Ngộ Không thì "mang danh đại náo Thiên Cung nhưng chỉ loay hoay trước Lăng Tiêu Bảo Điện mà thôi. Ngọc Đế mặc kệ, lát sau gọi Như Lai tới giam hắn lại".

Tây Du Ký bản phim có sự hư cấu lớn trong sự kiện đại náo Thiên Cung của Tôn Ngộ Không, được mô tả là đến Ngọc Hoàng đại đế cũng phải khiếp sợ chui dưới gầm bàn. Thực tế, chi tiết này không có trong nguyên tác.

Sau đó, phim mô tả rằng lò Bát Quái không những không thể dung luyện được Ngộ Không mà còn tặng cho Ngộ Không một cặp Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể soi thấu vạn vật. Tuy nhiên đây cũng không phải là chi tiết có trong nguyên tác, Tôn Hành Giả xưng là Thái Thượng Lão Quân, lúc mở lò Thái Cực Bát Quái chạy ra một mạch tới đánh sập điện Linh Tiêu. Bởi vì quá bất ngờ, thiên đình không kịp phòng bị, trên đường đi Tôn Hành Giả cũng chỉ gặp vài người lính canh gác, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình.

Cho tới khi gặp thủ hạ của Hựu Thánh Thực Quân là Vương Linh Quan mới coi như gặp phải đối thủ. Sau đó còn có Thiên Lôi tới nghênh chiến. Đánh tới điện Linh Tiêu thì bị đội lính gác cổng bao vây. Chuyện Đại náo thiên cung như vậy là kết thúc, nên không có chuyện Tôn Hành Giả chiến đấu với các đại tướng thiên đình hay khiến Ngọc Hoàng sợ hãi.

