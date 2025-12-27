Tranh vẽ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ sắp được bán đấu giá

George Washington là Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ông đã dẫn dắt nước Mỹ từ năm 1789 - 1797. Theo đó, ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ.

Với nhiều đóng góp quan trọng cho nước Mỹ, chân dung Tổng thống George Washington được in trên tờ tiền 1 USD.

Bức chân dung vẽ Tổng thống Mỹ George Washington sắp được đem bán đấu giá với mức giá dự kiến khoảng 500.000 - 1 triệu USD. Ảnh: Public Domain.

Mới đây, bức chân dung vẽ Tổng thống George Washington do James Madison đặt vẽ và họa sĩ Gilbert Stuart thực hiện sẽ được đem bán đấu. Một số chuyên gia dự đoán bức tranh sẽ được bán với mức giá khoảng 500.000 - 1 triệu USD trong cuộc đấu giá tổ chức tại Trung tâm Rockefeller ở thành phố New York vào tháng 1/2026.

Bức chân dung này được bán đấu giá trong khuôn khổ sự kiện do hãng Christie's tổ chức nhân kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập. Bức tranh của họa sĩ Stuart là một trong những tác phẩm tiêu biểu khắc họa chân dung Tổng thống George Washington.

Gilbert Stuart là một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng khi ông được giới thiệu với Tổng thống Washington vào năm 1794 thông qua một bức thư do John Jay, chánh án đầu tiên của Tòa án Tối cao, viết.

Năm 1795. Tổng thống Washington lần đầu tiên ngồi làm mẫu cho họa sĩ Stuart vẽ và kết quả là bức chân dung Vaughan ra đời. Sau đó, vào năm 1796, Tổng thống Washington làm mẫu cho danh họa này thêm 2 lần và ông Stuart hoàn thành 2 bức chân dung Athenaeum và Lansdowne.

Từ 3 bức tranh trên, họa sĩ Stuart tạo ra hàng chục bản sao. Trong đó, bức tranh Athenaeum là nổi tiếng nhất và được dùng để tạo ra bản khắc xuất hiện trên tờ tiền 1 USD.