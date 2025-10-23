Hà Nội

Kho tri thức

Thái Bạch Kim Tinh có gì đặc biệt khiến Tôn Ngộ Không nể phục?

Không phải vì quyền lực hay phép thuật cao cường, chính trí tuệ và cách đối nhân xử thế của Thái Bạch Kim Tinh đã chinh phục được trái tim “Tề Thiên Đại Thánh”.

Theo Người Đưa Tin

Trong thế giới thần thoại rộng lớn của tác phẩm kinh điển Tây du ký, Tôn Ngộ Không là nhân vật nổi tiếng với tính khí ngang tàng, ngạo nghễ và không sợ trời đất. Từ khi đại náo Long cung, làm loạn Địa phủ cho đến thượng giới phá rối Thiên đình, Ngộ Không gần như không coi ai ra gì, kể cả những bậc thần tiên quyền cao chức trọng như Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế hay thậm chí là Phật Tổ Như Lai.

Thế nhưng giữa hàng vạn các vị thần tiên trên Thiên đình đều khiến Ngộ Không chướng tai gai mắt, lại có một vị tiên mà Tề Thiên Đại Thánh đặc biệt kính trọng và nể phục, đó chính là Thái Bạch Kim Tinh.

Thái Bạch Kim Tinh lại là vị thần tiên mà Đại Thánh vô cùng kính trọng và nể phục.
Thái Bạch Kim Tinh lại là vị thần tiên mà Đại Thánh vô cùng kính trọng và nể phục.

Vị tiên hiền lành, thấu tình đạt lý

Thái Bạch Kim Tinh trong truyện là vị thần tiên hiền hòa, đạo hạnh sâu dày và có tấm lòng từ bi. Khi Tôn Ngộ Không làm loạn Long cung và Địa phủ, xóa tên mình khỏi sổ sinh tử khiến Diêm Vương khiếp vía, Ngọc Hoàng định phái thiên binh thiên tướng xuống trấn áp. Chính Thái Bạch Kim Tinh là người ra mặt can gián, khuyên Ngọc Hoàng nên dùng biện pháp hòa giải thay vì bạo lực.

Ông đề nghị phong cho Tôn Ngộ Không chức Bật Mã Ôn rồi đích thân hạ phàm đến Hoa Quả Sơn để chiêu an, mong muốn cho con khỉ có thiên tư phi phàm ấy một cơ hội bước vào hàng thần tiên, phục vụ chính nghĩa thay vì chống lại Thiên đình.

Thái Bạch Kim Tinh hiểu rõ rằng Ngộ Không không phải là kẻ tà ác, mà chỉ là linh vật do trời đất sinh ra, tính tình hoang dại, ưa tự do. Vì vậy, ông chọn chủ hòa, không phải vì sợ hãi, mà vì muốn cảm hóa bằng lòng thiện.

Người duy nhất khiến Tôn Ngộ Không nể phục

Về phần Tôn Ngộ Không, tuy kiêu ngạo và bất phục bất kỳ ai, nhưng lại chân thành tôn trọng Thái Bạch Kim Tinh. Lý do không nằm ở thần thông hay quyền thế, mà là ở phẩm chất hiền lành, đức độ và sự bao dung của vị lão tiên này.

Mỗi lần Thái Bạch Kim Tinh được Thiên đình cử xuống tìm Ngộ Không, ông không quở trách, không dọa nạt, mà chỉ dùng lời lẽ chân thành, thấu lý đạt tình để khuyên bảo. Trước một con người hiền lành, chính trực và luôn muốn điều tốt cho mình, dù là Tôn Ngộ Không ngang tàng đến đâu cũng không khỏi sinh lòng kính nể, cảm phục và sẵn sàng nghe theo.

Sự nhẫn nại và lòng thiện lương của Thái Bạch Kim Tinh không chỉ hóa giải được cơn ngạo mạn của Tề Thiên Đại Thánh, mà còn khiến ông trở thành vị thần tiên duy nhất mà Tôn Ngộ Không thật lòng kính trọng trong suốt hành trình kinh điển của Tây du ký.

Kho tri thức

Tôn Ngộ Không thật sự mạnh mẽ hay chỉ là kẻ đại náo nhạt?

Hình ảnh Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được ca ngợi bất diệt, nhưng nếu nhìn lại chi tiết trận đại náo Thiên Cung, nhiều người sẽ thấy sự thật bất ngờ.

Tôn Ngộ Không là kẻ đại náo Thiên Cung "nhạt" nhất?

Tôn Ngộ Không luôn tự hào từng một mình đại náo Thiên Cung, khiến cả Thiên Đình hoảng loạn, đánh tan mười vạn thiên binh thiên tướng. Năm ấy Lý Thiên Vương, Na Tra lần lượt xuất trận cũng không thể chế phục được Hầu Tử. Sau cùng Thái Thượng Lão Quân nhân lúc Ngộ Không đang giao đấu với Nhị Lang Thần đã lén dùng Kim Cang Trác mới bắt trói được.

Kho tri thức

Không phải Tôn Ngộ Không, đây mới là cao thủ EQ Tây Du Ký

Giữa muôn vàn thử thách, nhân vật này luôn điềm đạm, khôn khéo ứng xử, khiến cư dân mạng hiện đại tôn vinh là “thánh EQ” của Tây Du Ký.

Tây Du Ký là một kho báu văn hóa mà càng lớn ta càng thấy… ngẫm ra nhiều chuyện. Nhân vật nào trong tác phẩm này cũng có cá tính đậm nét: Tôn Ngộ Không thì nóng như lửa, Trư Bát Giới vừa khôn lỏi vừa ham vui, Đường Tăng lại nghiêm khắc, còn Sa Tăng? Im im lặng lặng, chẳng mấy ai nhớ tới... nhưng hóa ra mới là người có chỉ số EQ cao nhất đội hình!

1. EQ cao là gì mà phải nhắc nhiều vậy?

1. EQ cao là gì mà phải nhắc nhiều vậy?

Kho tri thức

Lý do thật sự khiến Trư Bát Giới nuốt chửng quả nhân sâm

Trong "Tây Du Ký", sau khi được Tôn Ngộ Không đưa cho quả nhân sâm, Trư Bát Giới nuốt chửng. Hành động này của Bát Giới là có lý do.

batgioi-5.jpg
Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng đi qua Ngũ Trang đạo quán của Trấn Nguyên Đại Tiên. Trước khi có việc rời đạo quán, Trấn Nguyên Đại Tiên đã căn dặn 2 tiểu đồng hái quả nhân sâm để mời Đường Tăng.
batgioi-6.jpg
Trong tác phẩm "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân, quả nhân sâm phải mất 3.000 năm mới ra hoa, 3.000 năm sau nữa mới kết quả và muốn quả chín ăn được lại phải đợi thêm 3.000 năm nữa. Người nào có phúc ngửi quả nhân sâm một lần sẽ sống thọ 360 tuổi và nếu ăn một quả thì sẽ sống thọ 47.000 năm.
