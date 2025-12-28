Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ Pharaoh Hatshepsut xuất hiện trên phù điêu gây sốt giới khảo cổ

Kho tri thức

Nữ Pharaoh Hatshepsut xuất hiện trên phù điêu gây sốt giới khảo cổ

Một bức phù điêu mô tả nữ Pharaoh Hatshepsut được phát hiện, bà là người phụ nữ đầu tiên trong năm người phụ nữ từng cai trị Ai Cập.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Hatshepsut là một nữ pharaoh trị vì trong triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Đại học Swansea.
Hatshepsut là một nữ pharaoh trị vì trong triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Đại học Swansea.
Mẹ bà là Ahmose và cha bà là Thutmose I. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về thời kỳ chính xác mà Hatshepsut trị vì. Ảnh: @Đại học Swansea.
Mẹ bà là Ahmose và cha bà là Thutmose I. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về thời kỳ chính xác mà Hatshepsut trị vì. Ảnh: @Đại học Swansea.
Theo một số nguồn tin, bà lên nắm quyền vào khoảng năm 1.503 Trước Công Nguyên và kết thúc vào khoảng năm 1.445 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Swansea.
Theo một số nguồn tin, bà lên nắm quyền vào khoảng năm 1.503 Trước Công Nguyên và kết thúc vào khoảng năm 1.445 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Swansea.
Trong thời gian trị vì, bà khá được lòng dân. Bà thường theo đuổi chính sách hòa bình, chỉ tiến hành các chiến dịch trấn áp các cuộc nổi loạn. Người ta nói rằng, bà đã chiến đấu ở tuyến đầu với thanh kiếm trong tay trong những chiến dịch này. Ảnh: @Đại học Swansea.
Trong thời gian trị vì, bà khá được lòng dân. Bà thường theo đuổi chính sách hòa bình, chỉ tiến hành các chiến dịch trấn áp các cuộc nổi loạn. Người ta nói rằng, bà đã chiến đấu ở tuyến đầu với thanh kiếm trong tay trong những chiến dịch này. Ảnh: @Đại học Swansea.
Khi tiến hành khai quật tại Đền thờ Hatshepsut ở Deir el-Bahri, Ai Cập, các chuyên gia đến từ trường Đại học Swansea bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Swansea.
Khi tiến hành khai quật tại Đền thờ Hatshepsut ở Deir el-Bahri, Ai Cập, các chuyên gia đến từ trường Đại học Swansea bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Swansea.
Đó là một bức phù điêu mô tả nữ pharaoh Hatshepsut, người phụ nữ đầu tiên trong năm người phụ nữ từng cai trị Ai Cập. Ảnh: @Đại học Swansea.
Đó là một bức phù điêu mô tả nữ pharaoh Hatshepsut, người phụ nữ đầu tiên trong năm người phụ nữ từng cai trị Ai Cập. Ảnh: @Đại học Swansea.
Mặt trước của bức phù điêu bằng đá mô tả đầu của Hatshepsut, nhưng một số phần trên khuôn mặt của bà bị mất. Ảnh: @Đại học Swansea.
Mặt trước của bức phù điêu bằng đá mô tả đầu của Hatshepsut, nhưng một số phần trên khuôn mặt của bà bị mất. Ảnh: @Đại học Swansea.
Các chữ tượng hình và hình ảnh con rắn hổ mang (uraeus) nằm bên dưới bức phù điêu được coi là bằng chứng cho thấy, nó thuộc về vị nữ pharaoh này. Ảnh: @Đại học Swansea.
Các chữ tượng hình và hình ảnh con rắn hổ mang (uraeus) nằm bên dưới bức phù điêu được coi là bằng chứng cho thấy, nó thuộc về vị nữ pharaoh này. Ảnh: @Đại học Swansea.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Bức phù điêu #khắc họa #nữ Pharaoh #Hatshepsut #ai cập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT