Tình tiết cực sốc ít người biết về tác phẩm Tây Du Ký

Tây Du Ký là một trong bốn tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc, chứa đựng nhiều tình tiết ít người biết ngoài những yếu tố quen thuộc.

T.B (tổng hợp)
1. Tác giả thật sự vẫn còn tranh cãi. Mặc dù thường được cho là Ngô Thừa Ân sáng tác, nhưng nhiều học giả vẫn nghi ngờ và cho rằng tác phẩm có thể đã được nhiều người sửa đổi và bổ sung qua các thời đại khác nhau. Ảnh: Pinterest.
2. Liên quan đến các giai thoại dân gian. Tác phẩm được xây dựng từ chuyến đi thỉnh kinh có thật của Huyền Trang, kết hợp với nhiều truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian. Ảnh: Pinterest.
3. Bốn thầy trò đại diện cho bốn phẩm chất con người. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Đường Tăng lần lượt biểu trưng cho trí tuệ, dục vọng, sự nhẫn nhục và lòng từ bi. Ảnh: Pinterest.
4. Tôn Ngộ Không mang yếu tố Đạo giáo và Phật giáo. Nhân vật này được xây dựng dựa trên biểu tượng Đạo giáo, nhưng hành trình tu luyện lại phản ánh giáo lý Phật giáo. Ảnh: Pinterest.
5. Các yêu quái thường là hóa thân của thần tiên. Nhiều yêu quái xuất hiện trong tác phẩm thực chất là thú cưỡi, cung nữ hay thân quyến của các vị thần trên trời hạ phàm. Ảnh: Pinterest.
6. Tác phẩm bị kiểm duyệt trong lịch sử. Trong một số triều đại, Tây Du Ký bị phê phán là có yếu tố phỉ báng tôn giáo hoặc triều đình. Ảnh: Pinterest.
7. Có nhiều phiên bản khác nhau. Từ thời Minh, bản in Tây Du Ký đã có nhiều dị bản, với số hồi khác nhau, không phải bản nào cũng đủ 100 hồi như ngày nay. Ảnh: Pinterest.
8. Ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa Đông Á. Tây Du Ký đã truyền cảm hứng cho kịch, tranh, phim, và thậm chí cả truyện tranh, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều nền văn hóa. Ảnh: Pinterest.
