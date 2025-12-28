Hà Nội

Sốc nặng phát hiện hài cốt chó cùng dao găm bằng xương thời Đồ Đá

Kho tri thức

Sốc nặng phát hiện hài cốt chó cùng dao găm bằng xương thời Đồ Đá

Bộ hài cốt chó Thời Kỳ Đồ Đá và dao găm bằng xương được tìm thấy cùng nhau trong một đầm lầy ở Thụy Điển.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong cuộc khai quật tại Logsjömossen ở Gerstaberg, Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển bất ngờ tìm thấy hai vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, vật thể cổ xưa đầu tiên được phát hiện là một bộ hài cốt con chó. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Bộ hài cốt con chó này trông khá hoàn chỉnh, nguyên vẹn. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Các nhà khảo cổ kết luận, con chó này là chó đực và khoảng từ ba đến sáu tuổi khi chết. Nó có thân hình vạm vỡ do đã sống một cuộc đời đầy năng động. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Song song với bộ hài cốt chó, nhóm chuyên gia còn tìm thấy bên cạnh là một con dao găm dài 25 cm, nó được làm hoàn toàn bằng xương. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Con dao găm được mài rất sắc bén với một lỗ khoét ở một đầu. Nó được chạm khắc từ xương chân của nai sừng tấm hoặc hươu đỏ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Cả hai hiện vật này có niên đại cách đây 5.000 năm trước. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Việc tìm thấy bộ hài cốt hoàn chỉnh của chó từ Thời Kỳ Đồ Đá đã khá hiếm, nhưng việc phát hiện ra một con dao găm bằng xương đi kèm lại là điều càng độc nhất vô nhị hơn thế nữa. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thụy Điển.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Hài cốt #chó #dao găm #xương #Thời Kỳ Đồ Đá

