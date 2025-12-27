Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiìm thấy đồng tiền vàng cổ nhất Thụy Sĩ, chuyên gia bối rối

Kho tri thức

Tiìm thấy đồng tiền vàng cổ nhất Thụy Sĩ, chuyên gia bối rối

Hai đồng tiền vàng Thời Celtic thuộc loại cổ nhất từng được tìm thấy ở Thụy Sĩ gây kinh ngạc các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật gần Arisdorf ở Thụy Sĩ, các chuyên gia đến từ Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy vật thể lạ. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Khi tiến hành khai quật gần Arisdorf ở Thụy Sĩ, các chuyên gia đến từ Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy vật thể lạ. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Đó là hai đồng xu bằng vàng cổ, có niên đại từ nửa sau thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Đó là hai đồng xu bằng vàng cổ, có niên đại từ nửa sau thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Khoảng giữa thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên, người Celt bắt đầu đúc tiền riêng của họ, bắt chước tiền vàng của vua Philip II của Macedonia (năm 359–336 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Khoảng giữa thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên, người Celt bắt đầu đúc tiền riêng của họ, bắt chước tiền vàng của vua Philip II của Macedonia (năm 359–336 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Mặt trước của những đồng tiền này khắc hình đầu vị thần Apollo của Hy Lạp. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Mặt trước của những đồng tiền này khắc hình đầu vị thần Apollo của Hy Lạp. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Mặt sau là hình một cỗ xe ngựa (biga). Tuy nhiên, người Celt đã điều chỉnh lại cả hai họa tiết này theo phong cách riêng của họ. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Mặt sau là hình một cỗ xe ngựa (biga). Tuy nhiên, người Celt đã điều chỉnh lại cả hai họa tiết này theo phong cách riêng của họ. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Chuyên gia về tiền xu Michael Nick thuộc Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ đã xác định, đây là những đồng tiền cực kỳ quý giá, quá đắt đỏ để có thể dùng làm tiền tệ lưu thông thông thường. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Chuyên gia về tiền xu Michael Nick thuộc Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ đã xác định, đây là những đồng tiền cực kỳ quý giá, quá đắt đỏ để có thể dùng làm tiền tệ lưu thông thông thường. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Người Celt có lẽ đã dùng chúng để trả lương cho binh lính của mình, giống như những đồng staters Hy Lạp nguyên thủy đã được dùng để trả công cho lính đánh thuê ở Macedonia. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Người Celt có lẽ đã dùng chúng để trả lương cho binh lính của mình, giống như những đồng staters Hy Lạp nguyên thủy đã được dùng để trả công cho lính đánh thuê ở Macedonia. Ảnh: @Trung tâm Kiểm kê Tiền xu Cổ của Thụy Sĩ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Đồng tiền #vàng #Thụy Sĩ #tiền tệ #kim loại #binh lính

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT