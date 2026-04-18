Phẫu thuật thành công khối u lớn vùng cổ cho bệnh nhân 72 tuổi

Ngày 18/4, thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp khối u lớn vùng cổ gáy ở một người bệnh cao tuổi.

Trước đó, ông N.T.P. (72 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đến bệnh viện khám trong tình trạng có một khối u vùng sau cổ suốt nhiều thập kỷ.

Theo người bệnh, khối u xuất hiện từ rất lâu, ban đầu nhỏ không gây đau nên ông chủ quan, không đi khám. Sau khối u lớn dần, gây vướng víu khi sinh hoạt, ông mới đi bệnh viện khám.

Tại Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng sau cổ kích thước lớn 30x24cm. Khối u có xu hướng phát triển chậm trong thời gian dài nhưng đã đạt kích thước lớn.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành bóc tách khối u vùng sau cổ cho người bệnh.

Ca mổ được thực hiện cẩn trọng nhằm đảm bảo an toàn cho các cấu trúc quan trọng vùng cổ.

Qua đánh giá của phẫu thuật viên cũng như các xét nghiệm giải phẫu bệnh cho thấy đây là khối u xơ sợi lành tính.

Sau gần 1 tuần được phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, vết mổ tiến triển tốt và xuất viện chiều 17/4.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các khối u hoặc bất thường trên cơ thể, kể cả khi không đau. Việc thăm khám sớm giúp chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời, tránh những biến chứng không đáng có.