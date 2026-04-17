Vô kinh kéo dài suốt 6 tháng sau nạo hút thai do dính buồng tử cung

Sau một lần thực hiện thủ thuật hút thai, người phụ nữ 26 tuổi rơi vào tình trạng vô kinh kéo dài suốt 6 tháng. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, bệnh nhân được chẩn đoán dính buồng tử cung mức độ nặng. Nhờ can thiệp y tế đúng phác đồ, buồng tử cung của bệnh nhân đã phục hồi, mở ra cơ hội mang thai trở lại.

Trước đó, bệnh nhân T. T. T (26 tuổi, trú tại Nghệ An) mang thai lần đầu nhưng thai ngừng phát triển ở tuần thứ 7. Sau khi hút thai tại một cơ sở y tế tư nhân, kinh nguyệt của chị hoàn toàn biến mất.

Dù đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, nguyên nhân gây vô kinh vẫn chưa được xác định rõ ràng cho đến khi chị được giới thiệu tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dính buồng tử cung gần như toàn bộ. Tình trạng này khiến niêm mạc tử cung tổn thương, các thành tử cung dính vào nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt và chức năng sinh sản.

Để giải quyết dứt điểm, ê-kíp y bác sĩ đã chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung kết hợp nội soi ổ bụng nhằm tách dính, đồng thời kiểm tra sự thông suốt của hai vòi trứng.

Ê- kíp phẫu thuật can thiệp cho người phụ nữ bị dính tử cung - Ảnh BVCC

Quá trình bóc tách diễn ra thuận lợi, các vị trí dính được xử lý an toàn nhằm bảo vệ phần niêm mạc tử cung lành lặn. Ngay sau khi can thiệp, bệnh nhân được đặt vật liệu chống dính trong buồng tử cung, kết hợp điều trị nội tiết và dùng kháng sinh dự phòng.

Hai tháng sau phẫu thuật, chị T. T. T đến tái khám theo lịch hẹn với kết quả tích cực. Kinh nguyệt đã xuất hiện trở lại đều đặn như trước và buồng tử cung phục hồi hình thái ổn định.

Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sức khỏe và được tư vấn chi tiết để chuẩn bị cho kế hoạch mang thai trong thời gian tới.

Chia sẻ về bệnh lý này, BSCKII Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Phụ Nội tiết cho biết dính buồng tử cung hay hội chứng Asherman là tình trạng niêm mạc tử cung bị tổn thương khiến các thành tử cung dính vào nhau, làm mất không gian cho thai làm tổ.

Nguyên nhân thường gặp nhất là hệ lụy từ các thủ thuật nạo hút thai, biến chứng sau sảy thai, phẫu thuật phụ khoa hoặc viêm nhiễm tử cung. Người bệnh có thể tự nhận biết thông qua các dấu hiệu điển hình như lượng kinh nguyệt giảm mạnh, vô kinh, đau bụng dưới theo chu kỳ và khó thụ thai.

"Phụ nữ sau khi trải qua các can thiệp sản phụ khoa, nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt cần đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản", các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khuyến cáo.

