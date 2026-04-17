Bé 3 tuổi ăn kém, viêm phổi tái nhiễm không ngờ dị tật tim bẩm sinh nặng

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh thành công cho bệnh nhi 3 tuổi sau thăm khám ngày sức khỏe toàn dân.

Khám sàng lọc phát hiện bệnh nguy hiểm

Ngày 17/4, BS.CK2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, các y bác sĩ của khoa vừa can thiệp thành công bằng thông tim cho nam bệnh nhi P.N.T., sinh năm 2023, cân nặng 13 kg, ngụ tại xã Phú Giáo, TP HCM.

Bệnh nhi là một trong những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh lý tim mạch trong đợt thăm khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh vừa qua của bệnh viện tại Phú Giáo nhân Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4).

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến kiểm tra và siêu âm tim tầm soát tại địa phương - Ảnh BVCC

Bé T. được đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến kiểm tra và siêu âm tim tầm soát tại địa phương vào ngày 05/04. Theo ThS.BS.CK1 Phan Đại Bằng, bác sĩ đã siêu âm tim cho bé, thông tin đây là một trường hợp bệnh thông liên nhĩ lỗ lớn kèm suy dinh dưỡng nặng.

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho hay bé T. thường ăn kém và viêm phổi tái lại nhiều lần. Sau khi tầm soát, các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn và khuyến khích người nhà đưa bé đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để được can thiệp điều trị.

Nhận thấy bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, BS.CK1 Nguyễn Khiết Tâm của khoa đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí, kịp thời cứu chữa cho bệnh nhi.

Đây là một trường hợp thông liên nhĩ phức tạp với kích thước lỗ thông rất lớn (#21mm) và rìa mỏng, gây khó khăn cho can thiệp thông tim. Bệnh nhi đã được hội chẩn và chuẩn bị các phương án điều trị tốt nhất cho bé.

Cùng với sự tận tâm và kinh nghiệm vững vàng, các y bác sĩ đã can thiệp thành công lỗ thông liên nhĩ bằng thông tim, giúp bệnh nhi không cần phải trải qua quá trình phẫu thuật mổ tim hở phức tạp. Bên cạnh đó, bé T. còn được thăm khám và điều trị bệnh viêm mũi họng cấp, sâu răng và vấn đề suy dinh dưỡng.

Các bác sĩ lên phương án phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Liên quan đến bệnh thông liên nhĩ, bác sĩ Phượng cho biết đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh tương đối hay gặp ở trẻ em. Bệnh có thể làm cho trẻ chậm tăng cân, mắc bệnh viêm phổi và có thể dẫn đến suy tim nếu không được can thiệp điều trị.

Để điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm, bác sĩ Phượng khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ thăm khám ngay khi có các dấu hiệu sau:

- Trẻ chậm phát triển, chậm tăng cân, ăn uống kém;

- Dễ mệt mỏi, thở nhanh, khó thở;

- Thường xuyên mắc các bệnh hô hấp, viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần;

Đặc biệt, việc tầm soát bệnh tim bẩm sinh trong thai kỳ cũng rất quan trọng, cần được lưu ý.

Chuyển tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh

Ngày Sức khoẻ toàn dân 7/4 lần đầu tiên của Việt Nam với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh", cho thấy rõ ưu tiên của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, chuyển từ tư duy tập trung vào điều trị sang chủ động phòng bệnh.

Theo kế hoạch số 462/KH-BYT của Bộ Y tế và công văn số 3913/SYT-NVY của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 5/4, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 do TTƯT BS.CK2 Trịnh Hữu Tùng – Giám đốc bệnh viện làm Trưởng đoàn đã tổ chức đánh giá dinh dưỡng, khám tổng quát toàn diện, siêu âm tầm soát tim và tư vấn tim bẩm sinh đến 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Giáo.

Hình ảnh thông liên nhĩ lỗ lớn trên phim chụp - Ảnh BVCC

TTƯT BS.CK2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 nhấn mạnh, dị tật tim bẩm sinh chiếm tỷ lệ khá cao (0.8-1%), trong khi Phú Giáo là địa phương có vị trí cách xa trung tâm thành phố và còn nhiều hạn chế, vậy nên việc tổ chức thăm khám bệnh lý này cho trẻ là vô cùng cần thiết.

Qua chương trình, nhiều trẻ đã được các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng 2 – một trong những bệnh viện Nhi khoa tuyến cuối thăm khám và điều trị. Trường hợp phát hiện bệnh đã được y bác sĩ thông tin và kịp thời điều trị.

