Cứu sống người đàn ông trung niên bị vỡ phình động mạch chủ ngực

Nguy kịch do vỡ phình động mạch chủ ngực, bệnh nhân trung niên vừa được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Ông N.V.L (54 tuổi), ở Cần Thơ được chẩn đoán vỡ phình động mạch chủ ngực, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn tại một bệnh viện địa phương. Ông được chuyển gấp đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng.

Theo các bác sĩ, Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, da xanh, niêm nhợt, huyết áp tụt, khó thở… Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động sự phối hợp của các chuyên khoa: Cấp cứu, Gây mê hồi sức, ICU, Can thiệp mạch máu và Phẫu thuật mạch máu. Đây thật sự là một cuộc chạy đua với tử thần, khả năng sống sót chỉ còn 1–2%, bởi động mạch chủ vỡ gây xuất huyết ồ ạt trong lồng ngực, nguy cơ tử vong cực kỳ cao.

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động sự phối hợp của các chuyên khoa để cứu bệnh nhân. Ảnh suckhoetoday.com.vn

Sau hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp thống nhất đặt stent graft cấp cứu. Bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương và chuyển thẳng vào phòng can thiệp DSA. Chỉ sau 30 phút, stent graft được đặt thành công, kiểm soát vị trí vỡ mạch, giúp bệnh nhân thoát cơn nguy kịch.

Sau can thiệp, bệnh nhân được dẫn lưu khoang màng phổi trái, thu được khoảng 1 lít máu, cho thấy tình trạng xuất huyết trong lồng ngực vô cùng nghiêm trọng. Nhờ hồi sức tích cực tại ICU, sau 5 ngày, ông L. đã tỉnh, thoát sốc và đủ tiêu chuẩn an toàn để chuyển về khoa thường. Hiện, ông L. đã được xuất viện sau 2 tuần điều trị.

Theo các chuyên gia, phình động mạch chủ ngực là bệnh lý tim mạch nguy hiểm, thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Khi vỡ, bệnh nhân dễ rơi vào sốc mất máu và tử vong nhanh chóng.

Một số yếu tố nguy cơ thường gặp như ở bệnh nhân tăng huyết áp mạn tính, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá kéo dài, cao tuổi, tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu hoặc một số rối loạn mô liên kết (Marfan, Ehlers-Danlos)..

Phình động mạch chủ ngực. Đặt stent - graft trong phình động mạch chủ ngực. Ảnh minh họa /Nguồn benhvien108.vn

BS.CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng đơn vị can thiệp mạch máu tạng - ngoại biên, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ khuyến cáo các dấu hiệu cảnh báo có thể gặp như: Đau ngực hoặc lưng trên kéo dài, khó thở, khàn tiếng, ho dai dẳng, nuốt nghẹn, hồi hộp, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

“Điều quan trọng là mỗi người cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát tim mạch, đặc biệt với người trên 50 tuổi, có tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc bệnh lý mạn tính. Sinh mạng là thứ quý giá nhất, chúng ta đừng để đến khi nguy kịch mới hối tiếc”, BS Tuấn nhấn mạnh.

Trường hợp đặc biệt của ông L. được cứu sống đã mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho người bệnh.

