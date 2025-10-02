Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông trung niên bị vỡ phình động mạch chủ ngực

Nguy kịch do vỡ phình động mạch chủ ngực, bệnh nhân trung niên vừa được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Bình Nguyên

Ông N.V.L (54 tuổi), ở Cần Thơ được chẩn đoán vỡ phình động mạch chủ ngực, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn tại một bệnh viện địa phương. Ông được chuyển gấp đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng.

Theo các bác sĩ, Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, da xanh, niêm nhợt, huyết áp tụt, khó thở… Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động sự phối hợp của các chuyên khoa: Cấp cứu, Gây mê hồi sức, ICU, Can thiệp mạch máu và Phẫu thuật mạch máu. Đây thật sự là một cuộc chạy đua với tử thần, khả năng sống sót chỉ còn 1–2%, bởi động mạch chủ vỡ gây xuất huyết ồ ạt trong lồng ngực, nguy cơ tử vong cực kỳ cao.

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động sự phối hợp của các chuyên khoa để cứu bệnh nhân. Ảnh suckhoetoday.com.vn

Sau hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp thống nhất đặt stent graft cấp cứu. Bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương và chuyển thẳng vào phòng can thiệp DSA. Chỉ sau 30 phút, stent graft được đặt thành công, kiểm soát vị trí vỡ mạch, giúp bệnh nhân thoát cơn nguy kịch.

Sau can thiệp, bệnh nhân được dẫn lưu khoang màng phổi trái, thu được khoảng 1 lít máu, cho thấy tình trạng xuất huyết trong lồng ngực vô cùng nghiêm trọng. Nhờ hồi sức tích cực tại ICU, sau 5 ngày, ông L. đã tỉnh, thoát sốc và đủ tiêu chuẩn an toàn để chuyển về khoa thường. Hiện, ông L. đã được xuất viện sau 2 tuần điều trị.

Theo các chuyên gia, phình động mạch chủ ngực là bệnh lý tim mạch nguy hiểm, thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Khi vỡ, bệnh nhân dễ rơi vào sốc mất máu và tử vong nhanh chóng.

Một số yếu tố nguy cơ thường gặp như ở bệnh nhân tăng huyết áp mạn tính, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá kéo dài, cao tuổi, tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu hoặc một số rối loạn mô liên kết (Marfan, Ehlers-Danlos)..

Phình động mạch chủ ngực. Đặt stent - graft trong phình động mạch chủ ngực. Ảnh minh họa /Nguồn benhvien108.vn

BS.CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng đơn vị can thiệp mạch máu tạng - ngoại biên, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ khuyến cáo các dấu hiệu cảnh báo có thể gặp như: Đau ngực hoặc lưng trên kéo dài, khó thở, khàn tiếng, ho dai dẳng, nuốt nghẹn, hồi hộp, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

“Điều quan trọng là mỗi người cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát tim mạch, đặc biệt với người trên 50 tuổi, có tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc bệnh lý mạn tính. Sinh mạng là thứ quý giá nhất, chúng ta đừng để đến khi nguy kịch mới hối tiếc”, BS Tuấn nhấn mạnh.

Trường hợp đặc biệt của ông L. được cứu sống đã mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho người bệnh.

Phình động mạch chủ ngực là một kỹ thuật can thiệp khá phức tạp, đòi hỏi cơ sở y tế phải được trang bị dụng cụ máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm trong thực hiện loại thủ thuật này. Điều quan trọng là phải luôn trong tư thế sẵn sàng mới có thể có chút hy vọng cứu kịp những ca phình động mạch chủ bụng vỡ. Đa số những ca phình động mạch chủ khổng lồ vỡ ra, bệnh nhân thường không đến kịp để cấp cứu…

Sống Khỏe

Bé gái 14 tuổi ở Đồng Nai nguy kịch do ngộ độc methanol

Bé gái 14 tuổi cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và được chuyển đi cấp cứu.

Ngày 29/9, bệnh nhân L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) được gia đình đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Trước đó, em cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và hôn mê sâu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cụ bà 78 tuổi bị đột quỵ ngay trên giường bệnh được cứu sống

Một nữ bệnh nhân 78 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã được cấp cứu kịp thời nhờ quy trình đột quỵ nội viện.

Trường hợp bệnh nhân là bà V.T.T, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống nam sinh bị đứt khí quản

Đang điều khiển xe máy điện chạy trên đường, em P.T.A. (Quảng Trị) không may va phải dây điện khiến khí quản bị đứt.

Ngày 23/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do vướng dây điện sà ngang đường khi đi xe máy điện.

Trước đó, em P.T.A. (SN 2008, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường làng, không may va phải dây điện sà giữa đường, khiến vùng cổ bị thương nặng. Ngay lập tức, người nhà đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Xem chi tiết

