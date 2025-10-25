Hà Nội

Phát lộ khu định cư 10.000 năm chìm dưới hồ nước cổ

Kho tri thức

Khu định cư thời tiền sử chìm dưới Hồ Kuolimojärvi cung cấp bức tranh rõ nét hơn về cách sinh sống của con người Nam Karelia cách đây 10.000 năm trước.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Dưới đáy hồ Kuolimojarvi ở Phần Lan, các chuyên gia thợ lặn khảo cổ đến từ trường Đại học Helsinki bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Đó là một khu định cư Thời Kỳ Đồ Đá chìm có niên đại cách đây khoảng 10.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Theo các chuyên gia, vào đầu Thời Kỳ Đồ Đá, mực nước trong hồ Kuolimojarvi thấp hơn mực nước hiện tại vài mét. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Thế nên, khu định cư này từng là nơi sinh sống của cư dân cổ Nam Karelia. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Sau thời kỳ này, do đất nâng lên không đều và độ nghiêng của các hồ và sông chênh lệch, làm mực nước hồ Kuolimojarvi bắt đầu dâng cao. Tình trạng này khiến khu định cư chìm hẳn xuống nước. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Nhiều than củi, đá cháy và mảnh thạch anh đã được tìm thấy tại địa điểm này. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Những di tích này cho thấy, các đồ tạo tác thạch anh đã được chế tạo tại khu định cư này vào thời Kỳ Đồ Đá. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Điều này có nghĩa là còn một nguồn tài nguyên khảo cổ khổng lồ và phần lớn chưa được khai thác đang ẩn chứa trong hồ nước Kuolimojarvi. Ảnh: @Đại học Helsinki.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
